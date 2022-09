Tạm hoãn 2 trận đấu giải hạng Nhất vì siêu bão Noru

TPO - Ban tổ chức Giải hạng Nhất quyết định tạm hoãn hai trận đấu tại vòng 16. Nguyên nhân là do cơn bão Noru sắp đổ bộ vào Việt Nam trong tối nay 26/9.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 (bão Noru), Ban tổ chức Giải hạng Nhất quyết định tạm hoãn hai trận đấu tại vòng 16 Giải bóng đá HNQG LS 2022. Đó là các trận đấu giữa Huế – Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 27/9/2022 trên SVĐ Tự Do; Quảng Nam – Khánh Hòa, ngày 28/9/2022 trên SVĐ Quảng Nam.

Đây là các trận đấu đều diễn ra ở miền Trung, nơi sẽ chịu nhiều thiệt hại khi bão đổ bộ tối nay 26/9, rạng sáng 27/9. Noru được đánh giá là cơn bão rất mạnh trong nhiều năm qua với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Cơn bão đã quét qua Philippines với sức tàn phá rất nặng nề, đạt mức thảm họa với quốc gia này. Bão sẽ giảm tốc độ vào biển Đông nhưng vẫn có khả năng mạnh thêm. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 khi đổ bộ vào Miền Trung Việt Nam.

Ngoài hai trận đấu kể trên, các trận đấu khác của giải hạng Nhất sẽ diễn ra bình thường do không nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão. Đó là các cuộc so tài giữa Long An và Phú Thọ, CAND gặp Phù Đổng, Bình Phước gặp Đắk Lắk và Cần Thơ gặp Phố Hiến.

CAND và Khánh Hòa cùng có 29 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất. Trong khi đó, Bình Phước đứng cuối với 7 điểm, kém đội xếp trên là Đắk Lắk 3 điểm. Phú Thọ và Phù Đổng nhiều khả năng sẽ trụ hạng với 15 điểm.