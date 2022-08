Tạm giữ hai thanh niên chém nam sinh Hải Phòng tử vong

TPO - Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ Ngô V.Đ (18 tuổi) và Trần Q.T (16 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi dùng dao chém một nam sinh tử vong.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND xã Quốc Tuấn (An Lão, Hải Phòng) cho biết, vụ án xảy ra khoảng 10h ngày 31/8, trên đường 362, thuộc địa phận xã.

Theo thông tin xác minh ban đầu, em Đào V.D (SN 2006, trú xã Quang Trung, huyện An Lão) có xảy ra mâu thuẫn với Trần Q.T (16 tuổi) và Ngô V.Đ (18 tuổi, cùng xã Quốc Tuấn) dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Trần Q.T và Ngô V.Đ đã dùng dao đâm, chém Đào V.D khiến nam sinh này thương nặng và gục trên đường bỏ chạy.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân địa phương đã đưa nạn nhân vào cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương ở vị trí hiểm, em Đào V.D mất nhiều máu và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Địa phương cũng phối hợp với người dân truy bắt hai đối tượng gây án và bàn giao cho Công an huyện An Lão điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Công an huyện An Lão cho biết, bước đầu xác định, nạn nhân và các đối tượng có mâu thuẫn, hẹn nhau để giải quyết dẫn đến xô xát. Công an huyện An Lão tạm giữ 2 nghi phạm để điều tra, làm rõ.