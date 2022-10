Tạm giam kẻ ra tay sát hại bạn gái ở Hải Dương

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Trung Hòa (SN 1996, ở Hà Nội), kẻ ra tay sát hại bạn gái trong quán spa tại huyện Tứ Kỳ.

Ngày 23/10, Viện KSND tỉnh Hải Dương thông tin, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phan Trung Hòa (SN 1996, ở Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị can này đã sát hại bạn gái tại một quán spa tại huyện Tứ Kỳ, xảy ra hai tuần trước.

Theo kết quả điều tra bước đầu, bị can có mối quan hệ tình cảm yêu đương với chị L.T.Ng (SN 1996, quê tỉnh Sơn La). Thời điểm này, chị Ng đang làm nhân viên một quán massager ở Hà Nội.

Cuối tháng 9, giữa hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn nên chị L.T.Ng thường xuyên tránh gặp Hòa. Sau đó, chị này rời Hà Nội về quán Anh Spa của một người quen ở xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) để làm.

Nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác, Hòa ghen tuông và đi tìm bạn gái nhằm níu kéo tình cảm.

Tối 10/10, bị can tìm đến quán Anh Spa (ở huyện Tứ Kỳ) để nói chuyện với chị L.T.Ng. Tại đây, hắn dùng dao bầu mang theo đâm nhiều nhát trúng bạn gái. Phát hiện có tiếng la hét thất thanh, nhiều người địa phương tới hiện trường phát hiện cô gái tử vong trong quán làm đẹp.

Còn Hòa liên tục la hét, dùng dao tự tử. Kẻ này bị thương sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của nghi phạm đã ổn định do đó Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.