Tạm đình chỉ giải quyết tố giác hiếp dâm vì lời khai các bên còn mâu thuẫn

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc; trong đó có vụ tố cáo hiếp dâm tại Hà Nội.

1. Đơn của bà Nguyễn Thị Lan, trú tại chung cư 16B Nguyễn Thái Học (quận Hà Đông, Hà Nội) tố giác một thanh niên đã hiếp dâm con gái bà. Sau khi nhận phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hà Đông có văn bản hồi âm, cho biết: Qua quá trình giải quyết, thấy vụ việc xảy ra rất lâu sau mới có đơn tố giác, trong khi lời khai của các bên còn nhiều mâu thuẫn nên cần phải thu thập tài liệu để chứng minh làm rõ.

Do vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết đối với nguồn tin tố giác tội phạm trên. Hiện vụ việc đang chờ kết quả cung cấp thông tin của các cơ quan, tổ chức, khi có căn cứ, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hà Đông sẽ phối hợp, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hà Đông phục hồi giải quyết tin tố giác tội phạm trên theo quy định của pháp luật.

2. Đơn của ông Hồ Văn Sĩ, trú tại số nhà 441 đường 2/4, khu phố Nghĩa Lập (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) tố cáo các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã thống nhất với nhau để bắt tạm giam, xử bà Lê Thị Thanh Thủy (mẹ ông Sĩ) phạm tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân” trái pháp luật.

Trước sự việc trên, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Nếu ông Sĩ có căn cứ cho rằng một điều tra viên (Công an huyện Đức Trọng) cùng các kiểm sát viên, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Trọng đã có sự bàn bạc, thống nhất với nhau để bắt tạm giam bà Lê Thị Thanh Thủy trái pháp luật thì gửi đơn đến Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để được xem xét, giải quyết theo quy định.

3. Đơn của ông Trịnh Xuân Tùng, trú tại xóm Thái Lão (xã Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) kiến nghị giải quyết việc tranh chấp đất giữa ông Phan Văn Tam với các hộ dân xóm Thái Lão. Về sự việc này, TAND huyện Quỳ Hợp có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: TAND huyện Quỳ Hợp đang thụ lý giải quyết việc tranh chấp đất nói trên thì đại diện nhân dân xóm Thái Lão có đơn xin tạm dừng để yêu cầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳ Hợp xử lý một vụ việc khác có liên quan đến ông Phan Văn Tam. Căn cứ quy định pháp luật, TAND huyện Quỳ Hợp tạm dừng giải quyết vụ việc trên, đến khi có yêu cầu thì TAND huyện tiếp tục giải quyết.