Tài tử 'Death Note' sống trong rừng cùng ba cô gái sau khi phản bội vợ

TPO - Higashide Masahiro mất hết tất cả danh tiếng, sự nghiệp và cuộc sống gia đình sau khi phản bội nữ diễn viên Anne Watanabe. Hiện, anh sống ẩn dật trên núi, bán tự cung tự cấp, làm bạn với 3 sao nữ khác.

Ngày 9/1, Fuji TV đã phỏng vấn nam diễn viên Higashide Masahiro về cuộc sống hiện tại của anh sau khi vướng bê bối phản bội vợ Anne Watanabe.

Theo đó, nam diễn viên phim Ký sinh thú sống trong một căn nhà nhỏ trên núi cùng ba nữ diễn viên là Nari Saito (29 tuổi), Mado Karasumori (27 tuổi) và Karin Matsumoto (24 tuổi). Ba cô gái vốn là bạn thân, sau khi thấy Higashide Masahiro lên núi sống thì cũng lên ở cùng.

Theo chia sẻ của Higashide Masahiro, chỗ anh sống xa khu dân cư, không có tín hiệu điện thoại, nước sạch ga. Do đó, họ phải chặt củi, gánh nước, trồng rau, săn bắn thú rừng hàng ngày để sống. Thỉnh thoảng Higashide Masahiro sẽ xuống dưới làng để đổi một vài vật dụng cần thiết.

Higashide Masahiro cho biết cuộc sống của anh hiện rất tự do. Ngôi sao phim Bá vương học đường cùng bạn bè trò chuyện về mọi thứ, uống rượu và không cần nghĩ tới tương lai.

Về việc chung sống cùng ba nữ diễn viên ở độ tuổi 20, Higashide Masahiro nói: "Tôi không quan tâm mọi người nói gì, đánh giá ra sao về mình. Chúng tôi đơn giản là thích nhau như con người thích con người, tình cảm rất thuần khiết. Tôi nghĩ tôi là một cá nhân đơn độc. Nếu thế giới này đều yêu cầu mỗi người phải đạt thành tựu nào đó và trở nên nổi bật, thì thế giới này không còn đáng sống nữa. Chúng tôi sống thoải mái, tùy theo ý thích của mình".

Tuy nhiên, hành trình trốn chạy của Higashide Masahiro không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Khán giả Nhật Bản bình luận nam diễn viên tự mình tìm kiếm tự do, nhưng lại để vợ cũ Anne Watanabe chăm sóc ba con nhỏ. Hiện tại, nữ diễn viên đã đưa các con sang Pháp sống và Higashide Masahiro không chu cấp cho con.

Higashide Masahiro sinh năm 1988, từng là diễn viên ăn khách, sao hạng A với các tác phẩm nổi bật như Death Note: Light Up the New World (2015), Ký sinh thú (Parasyte - 2014), Bá vương học đường (2014)... Anh kết hôn với Anne Watanabe, một trong những ngôi sao quyền lực bậc nhất Nhật Bản.

Tuy nhiên, tháng 1/2021, Higashide Masahiro bị phanh phui ngoại tình với nữ diễn viên trẻ Erika Karata khi cô mới 19 tuổi. Cả hai hợp tác trong Asako I & II (2018), Erika Karata có 3 năm làm bồ nhí cho Higashide Masahiro. Sự việc đã gây chấn động giới giải trí Nhật Bản. Higashide Masahiro bị các thương hiệu hợp tác quay lưng, vai diễn bị cắt sóng và phải đền bù tổn thất cho đối tác.