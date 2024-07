Tại sao trận chung kết Copa America 2024 giữa Argentina và Colombia bị hoãn?

TPO - Sự cố hy hữu đã xảy ra ở trận chung kết Copa America 2024 giữa Argentina và Colombia khiến ban tổ chức phải hoãn lịch thi đấu 30 phút so với kế hoạch ban đầu.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa Argentina và Colombia sẽ diễn ra vào lúc 7h00 ngày 15/7 trên sân Hard Rock Stadium, Miami, Mỹ. Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng đã xảy ra bên ngoài sân vận động, buộc ban tổ chức phải lùi lịch thi đấu 30 phút.

Trên trang chính thức, ban tổ chức Copa America 2024 thông báo: “Chúng tôi thông báo những ai không có vé sẽ không thể vào sân vận động. Chỉ những người mua vé mới có thể tham gia sau khi quyền truy cập được kích hoạt lại một lần nữa. Trận đấu sẽ bị hoãn lại 30 phút”.

Theo truyền thông Argentina, một số cổ động viên Colombia không có vé đã cố gắng vượt qua hàng rào an ninh để vào sân, tạo ra cảnh tưởng hỗn loạn ở cổng ra vào. Lực lượng cảnh sát bảo vệ sân buộc phải can thiệp, ngăn chặn làn sóng người nhân sự hỗn loạn để lẻn vào trong. Nhiều người đã bị an ninh chặn lại, nhưng một số vẫn thoát đi.

Để đối phó với sự cố này, ban tổ chức quyết định đóng cửa trong vài phút để kiểm soát tình hình. Sau khi trật tự được lặp lại, họ tiếp tục soát vé và cấp lại quyền truy cập cho những cổ động viên đã mua vé.

Đây không phải lần đầu tiên các trận đấu lớn do Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) tổ chức có vấn đề. Tình trạng tương tự đã xảy ra ở trận chung kết Copa Libertadores 2023 giữa Boca và Fluminense.