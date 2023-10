Tai nạn xe máy khiến hai người thương vong ở Yên Bái

Tại thời điểm trên, xe máy mang BKS 21B1-553.xx do Hoàng Thị C. (SN 1985, trú tại thôn Tân Tiến, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình) điều khiển, khi đến km 53+200, quốc lộ 70 bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 21D1- 608.xx do Tạ Văn T. (SN 1990, trú tại thôn Loan Thượng, xã Tân Hương) điều khiển.