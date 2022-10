Tác giả ca khúc '2, 3 con mực, anh yêu em cực' xin lỗi

TPO - Linh Thộn cho biết sau khi trao đổi thẳng thắn với Eugene Tsai, "Anh yêu em cực" đã xuất hiện trở lại và đính kèm đường link của ca khúc gốc là "This is America, I guess".

Ngày 18/10, rapper Linh Thộn lên tiếng về vấn đề bản quyền Anh yêu em cực - ca khúc "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội trong mấy ngày qua.

Cụ thể, sau khi trở thành hiện tượng mạng, Anh yêu em cực bỗng nhiên biến mất khỏi tất cả nền tảng vì vấn đề bản quyền. Khi truy cập đường link video Anh yêu em cực, khán giả nhận thông báo: “Video này còn không hoạt động do có khiếu nại bản quyền từ Eugene Tsai (nhà sản xuất người Canada - PV)”.

Giải thích về việc này, Linh Thộn cho biết: "Ngay từ ban đầu, đây là vốn là bài hát đơn thuần để dành cho người mình yêu và mình hoàn toàn không lường trước được là nó trở nên viral đến như vậy. Ý tưởng đến từ một câu nói vu vơ giữa hai đứa với nhau và trong quá trình viết thành bài hát thì mình có nghĩ tới bản remix This is America, I guess của anh Eugene Tsai vốn đã quá nổi tiếng. Mình đã nghe và thích bản remix này từ rất lâu và luôn có suy nghĩ là sẽ viết một cái gì đó trên đoạn beat này".

Rapper sinh năm 1997 nhận lỗi đây là thiếu sót của anh. Ngoài ra, Linh Thộn cho rằng lỗi của anh còn đến từ việc ngay từ đầu không liên lạc trực tiếp với Eugene Tsai để xin phép được sử dụng và làm lại beat.

Về việc giải quyết bản quyền, Linh Thộn cho biết anh và Eugene Tsai đã trao đổi trực tiếp và thẳng thắn. Nhà sản xuất người Canada đã hiểu được ý muốn của Linh Thộn, cả hai đã tìm được tiếng nói chung.

Cụ thể, Linh Thộn được Eugene cho phép sử dụng cũng như làm lại beat This is America, I guess sau khi đáp ứng được đủ những yêu cầu về credit. Đó là ở dưới video Anh yêu em cực sẽ xuất hiện đường link This is America, I guess và thông tin của nhà sản xuất người Canada.

Cuối cùng, Linh Thộn hy vọng có dịp hợp tác với Eugene trong tương lai. Rapper sinh năm 1997 đính kèm đoạn hội thoại giữa anh và Eugene để mang lại cái nhìn trực quan nhất cho khán giả.

Anh yêu em cực do Linh Thộn và Minh Vũ thể hiện là bài hát bỗng nổi lên như một hiện tượng. Trong đó, câu hát “2, 3 con mực, anh yêu em cực” được lan truyền trên mạng xã hội và tạo làn sóng cover. Câu hát được nhận xét dễ nhớ, trẻ trung, có thể dùng để bày tỏ tình cảm với nửa kia.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, nhiều người cho rằng Anh yêu em cực vô nghĩa.

Linh Thộn sinh năm 1997, tên thật Nguyễn Hoàng Linh. Trước Anh yêu em cực, Linh Thộn từng được quan tâm khi ra mắt bản rap Cháu xin lỗi chú khi tham gia chương trình King of Rap.