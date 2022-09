Tác dụng bộ lưu điện UPS

Trong thời đại công nghệ như hiện nay, nhu cầu sử dụng điện của con người ngày càng nhiều và việc dẫn đến quá tải hay nguồn điện không ổn định là một điều không thể tránh khỏi. Khi công việc của bạn thường xuyên phải thao tác trên máy tính để bàn và các thiết bị ngoại vi bằng nguồn điện lưới, mất điện đột ngột sẽ khiến các dữ liệu chưa kịp sao lưu trên máy tính có thể mất đi hoặc làm trì trệ công việc của bạn, ảnh hưởng đến dịch vụ, ảnh hưởng đến khách hàng và các thiết bị liên quan.

Không ít các doanh nghiệp khi đối diện với sự cố dữ liệu vì cúp điện đột ngột, dẫn đến thiệt hại không hề nhỏ, khi đó mới nhận ra được tầm quan trọng của bộ lưu điện. Bởi trong hệ thống dữ liệu còn có một số thành phần quan trọng như: nguồn điện, camera an ninh, báo cháy..v.v. tất cả phải luôn được duy trì, giúp trung tâm dữ liệu hoạt động ổn định. Điều này cho chúng ta biết được tầm quan trọng, cũng như vì sao cần dùng Bộ lưu điện UPS.

Bộ lưu điện UPS là gì?

Bộ lưu điện hay còn gọi là UPS (tên tiếng anh là Uninterruptible Power System) được hiểu là thiết bị giúp cung cấp điện năng trong một khoảng thời gian nhất định, tương ứng với công suất thiết kế, nhằm duy trì hoạt động của các thiết bị điện khi điện lưới gặp sự cố. Hiểu một cách đơn giản thì bộ lưu điện dự phòng giúp cung cấp điện năng bất cứ khi nào mà bạn cần thiết. Bên cạnh đó thì còn một số tác dụng khác bộ lưu điện UPS bao gồm: ổn áp, chống xung lọc nhiễu, chống sét lan truyền.

Hiện nay, bộ lưu điện được chia thành 3 loại chính tùy thuộc vào công nghệ sử dụng như sau: UPS Offline (đơn thuần), UPS Offline với công nghệ Line-interactive và UPS Online. Trong 3 loại, có lẽ loại phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất vẫn là UPS Offline thông thường.

Tác dụng của bộ lưu điện

• Tăng hiệu quả công việc

Người sử dụng UPS cho các thiết bị điện như máy tính, thiết bị y tế,... sẽ không bị gián đoạn công việc khi các sự cố mất điện xảy ra đột ngột. Từ đó, công việc luôn được diễn ra liền mạch và hiệu quả. Đồng thời còn tránh được các rủi ro như mất dữ liệu vì chưa kịp lưu khi mất điện đột ngột.

• Tăng tuổi thọ và độ bền cho thiết bị

Khi sử dụng UPS các thiết bị điện sẽ không gặp các trường hợp mất điện đột ngột có thể làm chập cháy, hư hỏng thiết bị. Bên cạnh đó với tác dụng ổn áp của bộ lưu điện UPS thì thiết bị của bạn sẽ hoạt động bền bỉ và ổn định hơn.

• Tiết kiệm chi phí

Sử dụng UPS giúp tiết kiệm chi phí cho người sử dụng, điều này nghe có vẻ không liên quan, nhưng thực tế là vậy. Bởi các thiết bị điện tử như máy tính, thiết bị y tế có giá thành khá cao, mà nếu như không sử dụng bộ lưu điện UPS thì những khi xảy ra sự cố mất điện thì những thiết bị này rất dễ hư hỏng và giảm tuổi thọ. Việc tăng tối đa tuổi thọ cũng như phòng tránh hỏng hóc cho các thiết bị đó chính là giúp người sử dụng tiết kiệm rất nhiều chi phí.

Tác dụng an toàn - ổn định – hiệu quả cho máy tính cá nhân và hệ thống Server doanh nghiệp

Máy tính và máy chủ là những thiết bị lưu trữ những dữ liệu quan trọng của công ty, doanh nghiệp. Vì thế, rất cần thiết có một bộ lưu điện cho máy tính, máy chủ giúp các máy này không bị ngắt đột ngột dẫn tới hư hỏng máy cũng như mất hết các dữ liệu quan trọng.

Với nền tảng công nghệ phát triển như hiện nay, bộ lưu điện giống như 1 pin dự phòng cho máy tính trong khi mất điện. Chỉ khác là bộ lưu điện được kết nối liên tục với máy tính và nguồn điện lưới, nên đến khi có sự cố với điện lưới xảy ra thì bộ lưu điện sẽ sử dụng nguồn điện dự phòng trong ắc quy biến đổi thành nguồn điện tương thích để cung cấp cho máy tính hoạt động liên tục mà không bị gián đoạn.

Hơn thế nữa, bộ lưu điện còn có chức năng ổn định điện áp, ổn định tần số, chống xung nhiễu, chống sét lan truyền, quản lý điều khiển giám sát qua máy tính... có thể thay thế nhiều thiết bị bảo vệ điện khác, nên sử dụng bộ lưu điện sẽ giúp các công việc trên máy tính của bạn hiệu quả, an toàn hơn.

Giữa hàng loạt các thương hiệu bộ lưu điện cho máy tính trên thị trường, thật khó để lựa chọn dòng sản phẩm tốt nhất, sử dụng lâu dài và phù hợp với nhu cầu sử dụng. Hơn nữa, thông số, đặc tính kĩ thuật của UPS thì không phải ai cũng nắm rõ. Bởi vậy, để giúp khách hàng chọn được dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu, tiết kiệm thời gian trong việc lựa chọn, An Phát Computer xin giới thiệu đến quý khách hàng thương hiệu bộ lưu điện APC với thiết kế gọn, đẹp và hơn hết là có mức giá hết sức phải chăng.

Bộ lưu điện chất lượng cao APC được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi. Công suất đầu ra từ 325W đến 2700W, bộ lưu điện máy tính APC giúp mang đến nguồn điện kịp thời cho các thiết bị khi bị mất điện đột xuất. Nhiều cổng ra có thể kết nối nhiều thiết bị khác nhau, màn hình hiển thị thông minh, nhiều chức năng thông báo tiện ích, ắc quy axit chì kín khí nên không cần bảo dưỡng, tăng tuổi thọ, thời gian sạc chỉ 4 giờ.

An Phát Computer với kinh nghiệm 18 năm có mặt trên thị trường phân phối, bán lẻ Máy tính - Linh kiện máy tính, thiết bị văn phòng được nhiều người biết đến và sở hữu một lượng lớn khách hàng thân thiết thì đây chính là địa chỉ uy tín, đáng tin cậy để chọn mặt gửi vàng. Khi đến với An Phát Computer, quý khách hàng còn được tư vấn tận tình, phù hợp với nhu cầu, chế độ bảo hành dài hạn. Bên cạnh đó, tất cả các sản phẩm của chúng tôi còn có đầy đủ giấy tờ chứng nhận, hỗ trợ doanh nghiệp, các dự án,…

Từ ngày 5/9 – 5/11/2022, An Phát Computer đang triển khai chương trình khuyến mại hỗ trợ giá đối với các sản phẩm Bộ lưu điện máy tính APC với mức giá ưu đãi chỉ từ 450K. Trong sự kiện lần này, quý khách hàng sẽ được mua các mặt hàng bộ lưu điện máy tính với mức giá cực kì ưu đãi, đây là sự kiện hiếm có để sở hữu cho mình 1 sản phẩm Bộ lưu điện UPS máy tính. Giá rẻ mà chất lượng lại cao, chính vì vậy quý khách hàng hãy nhanh đến các cơ sở của An Phát hoặc liên hệ ngay với đội ngũ chuyên viên tư vấn của An Phát Computer ngay nhé! Chúng tôi sẽ giúp bạn! (Hotline: 1900.0323 phím 6)