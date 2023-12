SV ĐH Duy Tân đứng Nhì Cuộc thi An ninh Mạng ASEAN ở Indonesia

4 đội tuyển xuất sắc của Việt Nam được lựa chọn tham dự Cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2023 tổ chức tại Jakarta, Indonesia đã ghi dấu ấn với những giải thưởng danh giá. Trong đó, đội tuyển ISIT-DTU của Đại học (ĐH) Duy Tân đã xuất sắc giành giải Nhì bảng General cùng phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Có 37 đội tuyển đến từ 10 quốc gia thành viên của ASEAN tham dự cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2023 diễn ra từ ngày 21-24/11/2023 tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng An ninh Mạng của Đông Nam Á thông qua hợp tác quốc tế giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á.

Cuộc thi chia làm 2 bảng đấu là: General và Student, trong đó:

* Bảng General có các thí sinh đến từ các doanh nghiệp hay trường đại học, không nhất thiết là sinh viên, và

* Bảng Student gồm sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở ASEAN.

Sau khi vượt qua Vòng Sơ khảo diễn ra từ ngày 21-22/11 theo hình thức Jeopardy, ở mỗi bảng chọn 5 đội có số điểm cao nhất thi đấu ở Vòng Chung khảo từ ngày 23-24/11 với hình thức thi là Attack - Defence. Là đội thi thuộc bảng General, đội tuyển ISIT-DTU của ĐH Duy Tân đã thi đấu với nhiều đối thủ mạnh đến từ các nước Indonesia, Philippines, Myanmar,…

Với sự tập trung cao độ, tinh thần thi đấu đoàn kết và trung thực ở từng phần thi, đội tuyển ISIT-DTU gồm 4 chàng trai tài năng đang theo học Công nghệ Thông tin tại ĐH Duy Tân gồm:

* Đậu Hoàng Tài,

* Trần Kỳ Sơn,

* Nguyễn Quang Minh, và

* Huỳnh Đức Tin

đã xuất sắc giành giải Nhì chung cuộc tại bảng General.

Đậu Hoàng Tài đến từ Đắk Lắk trong một gia đình có bố mẹ làm nông. Từ nhỏ, Hoàng Tài đã là một cậu bé ham học hỏi, thích giao lưu cùng bạn bè. Cậu thích khám phá và lập trình game. Lựa chọn học ngành An toàn Thông tin tại ĐH Duy Tân, Hoàng Tài mong muốn sẽ trở thành một chuyên viên Kiểm thử Xâm nhập khi ra trường.

Nguyễn Quang Minh sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Có bố làm trong ngành Điện lực và mẹ làm nội trợ nhưng cậu lại mê mải với thế giới Công nghệ Thông tin. Thích thú với công nghệ nhưng Quang Minh còn thích nghe nhạc, đọc sách. Cậu muốn tìm hiểu thật nhiều kiến thức chuyên sâu để sau này có thể trở thành một Chuyên viên Kiểm thử Bảo mật có tay nghề.

Huỳnh Đức Tin đến từ Quảng Nam. Cậu không may mắn khi bố không còn nữa và gánh nặng đặt nhiều lên đôi vai của người mẹ làm giáo viên. Trước hoàn cảnh gia đình có nhiều thiệt thòi, Đức Tin và cậu em trai đang học lớp 12 càng nỗ lực không ngừng để đạt thành tích cao trong học tập. Mọi cố gắng của Đức Tin bây giờ đều hướng về tương lai sẽ trở thành một nhân viên giỏi trong lĩnh vực Kiểm thử Bảo mật.

Trần Kỳ Sơn quê ở Quảng Nam. Ngay từ nhỏ, sở thích của Kỳ Sơn chính là tìm hiểu về máy tính, khám phá công nghệ. Cậu có niềm đam mê trong việc tìm hiểu các lỗ hổng an ninh mạng, đồng thời tìm cách để phòng thủ, bảo vệ hệ thống mạng được an toàn. Ước mơ của cậu là trở thành nhân viên Kiểm thử Xâm nhập.

Sinh viên Huỳnh Đức Tin - thành viên đội ISIT-DTU, ĐH Duy Tân cho biết: “Cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2023 thực sự là một ‘cuộc chiến’ khá căng thẳng đối với chúng em bởi các đối thủ ở bảng General phần lớn đến từ những doanh nghiệp và cơ sở đào tạo rất mạnh về Công nghệ Thông tin của 10 quốc gia thành viên ASEAN. Nếu không có sự tập trung cao độ, chỉ cần giải chậm 1 bài thì vị trí xếp hạng nhanh chóng bị thay đổi. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng ngay lập tức hủy kết quả khi phát hiện đội nào gian lận trong khi thi. Do vậy, tham gia cuộc thi là cơ hội cho các thành viên đội ISIT-DTU của ĐH Duy Tân nâng cao các kỹ năng hacking, rèn luyện tính kiên trì, kỷ luật, trau dồi kỹ năng làm việc nhóm,… để cùng đồng đội ‘chiến đấu’ hết mình cho mục tiêu chung.”

Tại cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2023, ngoài 4 chàng trai của đội tuyển ISIT-DTU giành giải Nhì, 2 đại diện khác của Việt Nam cũng giành giải rất cao, cụ thể:

Đội UIT.pawf3ct của trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh giành giải Nhất bảng General, và

Đội SECGANG của ĐH Bách khoa Hà Nội cũng xuất sắc đoạt giải Nhất Bảng Student.

Trước đó, đội tuyển ISIT-DTU của ĐH Duy Tân đã giành giải Nhì tại vòng Chung kết Cuộc thi "Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN" 2023 cũng là đội duy nhất của miền Trung giành giải tại cuộc thi này. Đội đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo dành cho thành viên của những đội thi Việt Nam đã đạt các giải Nhất, Nhì, Ba. Cũng trong cuộc thi Diễn tập An toàn thông tin do Sở Thông tin - Truyền thông Đà Nẵng phối hợp với VNCERT/CC tổ chức cho các đội chơi đến từ các sở, ngành và các trường ĐH tại miền Trung và Tây nguyên ngày 13-16/11/2023 vừa qua, đội An toàn thông tin của ĐH Duy Tân cũng đã giành giải Nhì chung cuộc.