Sữa Nutura số 1 nước Úc trở lại và đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam

Nutura (Thương hiệu sữa số 1 được hội các bố mẹ tại Úc bình chọn với công thức dinh dưỡng từ 100% sữa bò tự nhiên) chính thức trở lại và đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam. Động thái này cho thấy quyết tâm của thương hiệu trong việc đặt mục tiêu cùng trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện từ nguồn sữa Úc ưu việt.

Chào sân thị trường Việt Nam từ tháng 10/ 2023, sữa Nutura nhanh chóng chinh phục các bậc phụ huynh bởi các dòng sản phẩm hữu cơ xanh, sạch, cung cấp nguồn dinh dưỡng chất lượng cao, được sản xuất theo tiêu chuẩn tiên tiến nhất, hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Sản phẩm còn chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng khi đạt chứng nhận kép từ 2 tổ chức Organic độc lập, uy tín hàng đầu thế giới là ACO (Australian Certified Organic) và NASAA (National Association for Sustainable Agriculture – Hiệp hội Quốc gia về Nông nghiệp bền vững Úc).

Mới đây, với mong muốn bố mẹ Việt Nam có thể tiếp cận các giải pháp dinh dưỡng hữu cơ dành cho trẻ nhỏ dễ dàng hơn, Nutura chính thức chỉ định Công ty TNHH KDTM Bảo An (hay còn gọi là Bảo An) là đối tác chiến lược toàn diện cho các hoạt động kinh doanh và marketing tại thị trường Việt Nam từ tháng 8/2024. Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh doanh như tăng cường hiện diện trên thị trường thông qua hệ thống các nhà phân phối, chuỗi cửa hàng mẹ và bé; thường xuyên triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng;…

Cho giai đoạn đầu hợp tác, Nutura và Bảo An đưa ra thị trường hai nhóm sản phẩm dinh dưỡng công thức từ 100% sữa bò tự nhiên: dòng Hữu cơ (Nutura Organic) và dòng Thuần tự nhiên (Nutura Convention). Với hệ thống phân phối rộng lớn trên toàn quốc của Bảo An, các sản phẩm Nutura sẽ được trao đến tay người tiêu dùng với giá bán hợp lý, từ đó đồng hành cùng các gia đình phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam cùng nguồn sữa Úc ưu việt.

Ông Jeremy Okraglik - Tổng giám đốc tập đoàn Nutura chia sẻ: “Tại Nutura, chúng tôi tin rằng những lựa chọn về các giải pháp dinh dưỡng cũng như phương pháp nuôi dạy con trẻ sẽ được thực hiện “tốt hơn cùng nhau”. Do vậy, với chiến lược xem Việt Nam là thị trường trọng điểm của Nutura trong kế hoạch phát triển đến 2030, chúng tôi đã lựa chọn Bảo An – đơn vị sở hữu mô hình kinh doanh sáng tạo, sự am hiểu thị trường sâu sắc cùng phương châm luôn đặt khách hàng làm trọng tâm làm đối tác chiến lược.”

Về phía Việt Nam, Ông Trần Duy Anh – Giám đốc vận hành Công ty TNHH KDTM Bảo An cho biết: “Với 100% sữa tươi tinh khiết từ Úc, áp dụng công nghệ sấy 1 lần để giữ nguyên dưỡng chất cùng hương vị thơm ngon, chúng tôi tin tưởng Nutura sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng quý giá giúp trẻ phát triển toàn diện, góp phần tạo ra thế hệ khoẻ mạnh, vững vàng cho mai sau”.

Đánh dấu cho mối quan hệ hợp tác này, hai bên vừa có chuyến thăm thị trường miền Bắc, gặp gỡ các nhà phân phối và các chuỗi đại lý bán lẻ. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng sẽ tham dự Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Dịch vụ cho Mẹ bầu, Mẹ và Trẻ em tại Hà Nội (VietBaby Fair 2024) từ 26 – 28/09/2024 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội.

Đến với sự kiện, khách hàng sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị tại gian hàng: trải nghiệm hương vị sữa hữu cơ thơm ngon từ nước Úc; tìm hiểu quy trình sản xuất “sấy 1 lần” nhằm giữ trọn dưỡng chất tự nhiên từ sữa; check-in sự kiện để nhận quà thả ga; mua sắm các sản phẩm Nutura cùng cơ hội nhận các ưu đãi hấp dẫn khác.

Bằng việc mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn cho khách hàng, Nutura tái khẳng định về sự ưu tiên tập trung và đầu tư dài hạn của thương hiệu tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các bậc phụ huynh ngày càng chú trọng hơn đến sức khoẻ và dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.