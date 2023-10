Sự thật vụ 'thi thể bệnh nhi cho vào thùng xốp'; Gần 3 phút cướp ngân hàng và 22 giờ phá án

TPO - Đề án siêu cảng 5,4 tỷ USD ở Cần Giờ: Cân nhắc hài hòa lợi ích; Gần 3 phút cướp ngân hàng và 22 giờ phá án; Bình Dương thông tin vụ bé sơ sinh tử vong, người nhà định gói thùng giấy đưa về quê... là những tin về nhịp sống phương Nam nổi bật tuần qua.

Bình Dương thông tin vụ bé sơ sinh tử vong, người nhà định gói thùng giấy đưa về quê

Trong vài ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin một bệnh nhi là con của bà Trần Thị T, sinh năm 1987, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, phải bỏ thùng giấy và không có xe đưa về quê an táng.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, bà Trần Thị T. đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vào ngày 25/9/2023, sinh mổ bé trai 32 tuần 6 ngày, cân nặng 1.050 gram và được đưa đến Khoa Sơ sinh điều trị.

Các y bác sĩ đã cố gắng mọi nguồn lực để chăm sóc cũng như điều trị cho bệnh nhi. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh quá nặng nên bé đã tử vong lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/10/2023.

Khi bé tử vong, khoa sơ sinh đã liên hệ với người nhà thông báo, thi thể bé được vệ sinh sạch sẽ, mặc đầy đủ áo quần và quấn khăn, sau đó bàn giao thi thể bé cho cha mẹ đúng quy định của Bộ Y tế. Người nhà thông báo với Bệnh viện đã có người hỗ trợ xe đưa bé về quê an táng. Ngoài ra, với sự tương thân tương ái thì người nhà của bé cũng được nhận rất nhiều sự hỗ trợ trực tiếp từ người nhà của các người bệnh khác có mặt tại thời điểm đó.

Đề án siêu cảng 5,4 tỷ USD ở Cần Giờ: Cân nhắc hài hòa lợi ích

Phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến về đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ mới đây, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, thành phố nhận thức rõ không đánh đổi bằng mọi giá mà có sự cân nhắc để hài hòa lợi ích về kinh tế xã hội với môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Theo đó, có 4 vấn đề chính cần tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc kỹ.

Thứ nhất, đánh giá xung đột kinh tế khi triển khai dự án với các cảng biển hiện hữu và cảng theo quy hoạch. Thứ hai, ảnh hưởng giữa phát triển cảng, hạ tầng phục vụ bến cảng tới quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện Cần Giờ. Thứ ba, sự tác động của dự án đến Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Thứ tư, cần đánh giá chung về tác động của cảng nếu hình thành theo đề án, theo các giai đoạn phát triển thì tác động thế nào tới kinh tế xã hội, không chỉ TPHCM mà của vùng, đất nước.

Giải pháp xử lý tuyến đường ngập nửa năm chưa rút ở TPHCM

UBND quận 12 (TPHCM) vừa chấp thuận chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường dài khoảng 370m (từ đường An Phú Đông 25 đến nhà số 22/31 Võ Thị Thừa).

Theo đó, UBND quận đầu tư hệ thống thoát nước với kinh phí khoảng 1,907 tỷ đồng, UBND phường vận động nhân dân đóng góp kinh phí đầu tư phần mặt đường với kinh phí khoảng 1,771 tỷ đồng. Dự kiến công trình triển khai thi công trong tháng 11/2023, hoàn thành trong tháng 12/2023.

Bình Thuận mở rộng thành phố Phan Thiết như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh thông qua dự thảo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Phan Thiết.

Theo đó, tỉnh Bình Thuận sẽ điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Hàm Thuận Nam vào thành phố Phan Thiết. Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc) và xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc) vào thành phố Phan Thiết. Đồng thời, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hàm Liêm và xã Hàm Hiệp của huyện Hàm Thuận Bắc vào thành phố Phan Thiết. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam vào thành phố Phan Thiết.

Nhân viên y tế phòng chống dịch COVID-19 chưa được nhận tiền chế độ: Sở Y tế TPHCM nhắc nhở lần 2

Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản gửi đến UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện; Công an TP HCM; Bệnh viện Chợ Rẫy; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc thanh toán chi phí phòng chống dịch COVID-19 lần 2.

Trước đó, ngày 12-7, sở cũng có công văn số 5644 nhắc nhở nhưng đến nay, một số cơ quan đơn vị vẫn chưa thanh toán xong chi phí phòng chống dịch COVID-19 phát sinh.

Sở Y tế TP HCM đề nghị Các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện thanh toán chế độ cho người tham gia phòng, chống dịch cũng như các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các cơ quan đơn vị có khó khăn vướng mắc trong vấn đề thanh toán, Sở Y tế đề nghị các đơn vị này có văn bản báo cáo sở. Trong đó nêu rõ nội dung số tiền, khó khăn, vướng mắc, để sở hỗ trợ hướng dẫn xử lý trong thẩm quyền trước ngày 30-10.

Công an chính thức thông tin vụ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu đi xe máy

Tối 25/10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã thông tin về clip nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu lên nhau khi đi xe máy gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Công an TP.Thủ Đức đã tiến hành mời các cá nhân, tổ chức có liên quan đến cơ quan để phối hợp làm rõ một số nội dung liên quan việc ghi hình, dựng phim và đăng tải đoạn clip trên các nền tảng mạng xã hội. Bước đầu, công an TP.Thủ Đức nhận định vụ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp điều khiển xe máy điện chồng đầu có bản chất khác với vụ việc của người mẫu Ngọc Trinh điều khiển mô tô biểu diễn trên tuyến đường giao thông và cho biết, đây là vụ việc hành chính, không có dấu hiệu tội phạm.

Gần 3 phút cướp ngân hàng và 22 giờ phá án

Ngày 28/10, Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, quê Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Đây là các nghi phạm gây ra vụ cướp hơn 3,8 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Nhị Xuân của một Ngân hàng thương mại trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được 3,4 tỷ đồng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Diễn biến vụ cướp xảy ra khoảng gần 3 phút và khi phát hiện phòng giao dịch bị cướp, các nhân viên có kích hoạt chuông báo động.

Sau 22 giờ xảy ra vụ án, lực lượng phá án đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất truy bắt được Mỹ khi đối tượng này đang làm thủ tục xuất cảnh đi Singapore; bắt giữ Tuyền khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Khoảng 6h ngày 27/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ Lợi, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức (tỉnh Long An) và tìm cách tẩu thoát sang Campuchia.Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cùng rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả, quen biết trên mạng xã hội Facebook và cùng tham gia nhóm kín “Những người vỡ nợ muốn làm liều”.