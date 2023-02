Sự nghiệp Lee Seung Gi lung lay vì lấy vợ tai tiếng

TPO - Sự nghiệp của Lee Seung Gi gặp vấn đề khi số người xem các chương trình có anh xuất hiện sụt giảm nghiêm trọng. Khán giả bất bình khi "chàng rể quốc dân" quyết định cưới cô gái sinh ra trong gia đình tai tiếng.

Trong hành trình sự nghiệp, Lee Seung Gi được coi là ngôi sao có nhiều người yêu mến. Nam diễn viên được gọi là "chàng rể quốc dân", có gương mặt ưa nhìn, tính cách dễ chịu và gần gũi, hòa đồng với người hâm mộ.

Lee Seung Gi xuất thân là ca sĩ nhưng ghi dấu tên tuổi trong mảng điện ảnh. Giới chuyên môn cho rằng Seung Gi có mặt trong nhiều bộ phim nhưng số vai diễn để đời vẫn hạn chế. Thế nhưng, xét về mặt đời tư, thời gian qua, Lee Seung Gi không làm người hâm mộ thất vọng cho đến khi nam diễn viên tuyên bố cưới Lee Da In. Kể từ đây, nam diễn viên nhận nhiều chỉ trích của khán giả và bị ghét vì lấy vợ tai tiếng.

Lý do mối quan hệ của Lee Seung Gi và Lee Da In bị chỉ trích

Giữa năm 2021, thông tin hẹn hò của Lee Seung Gi và Lee Da In xuất hiện. Nam diễn viên ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán của khán giả và nhận không ít bình luận trái chiều. Với nhiều người, Lee Da In là cô gái tai tiếng, sinh ra trong gia đình có cha mẹ từng bị kết tội thao túng thị trường cổ phiếu làm ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của nhiều người.

Bố đẻ của Lee Da In là ông Im Young Gyu - cựu diễn viên lĩnh 9 tiền án, tiền sự vì có hành vi bạo lực, bị tố lừa đảo. Năm 2009, bà Kyun Mi Ri, mẹ của Lee Da In, vướng vào scandal thao túng cổ phiếu nghiêm trọng và bị cơ quan chức năng điều tra.

Cùng với đó, cha dượng của cô cũng bị buộc tội thao túng cổ phiếu và giao dịch nội gián. Thời điểm phát giác, bà và chồng đều không lên tiếng xin lỗi, trong khi các nạn nhân của họ đã rơi vào cảnh tán gia bại sản.

Ngoài ra, nhiều người cho rằng Lee Da In chỉ là diễn viên phụ, sự nghiệp mờ nhạt, không xứng đáng với nam diễn viên nổi tiếng như Lee Seung Gi. Số này cho rằng "chàng rể quốc dân" có thể tìm được người con gái xinh đẹp, tài năng với đời tư trong sạch, thay vì Lee Da In.

Vì những điều này, người hâm mộ không chấp nhận việc "chàng rể quốc dân" qua lại với Lee Da In - cô gái sinh ra trong gia đình có tiền án, tiền sự. Để phản đối việc hai diễn viên qua lại với nhau, khán giả đã thuê xe tải có treo dòng chữ "Nếu anh chưa biết, chúng tôi sẽ cho anh biết ngay thôi. Có quá nhiều nạn nhân của gia đình họ (Lee Da In)" với hy vọng nam diễn viên cắt đứt mối quan hệ này.

Tình yêu vững chắc nhưng sự nghiệp lung lay

Tuy nhiên, trái với những gì khán giả mong muốn, Lee Seung Gi vẫn tiếp tục mối quan hệ với Lee Da In. Hồi tháng 5/2022, có thông tin cho rằng chuyện tình cảm của Seung Gi và Lee Da In có vấn đề nhưng nam diễn viên phủ nhận điều này và cho biết trong thời gian tới, mở lòng chia sẻ nhiều hơn với khán giả.

Sự phẫn nộ của khán giả dành cho Lee Seung Gi trở nên đỉnh điểm khi Lee Seung Gi tuyên bố kết hôn với Lee Da In. Theo "chàng rể quốc dân", hôn lễ của họ diễn ra vào ngày 7/4.

Với Lee Seung Gi, Lee Da In là cô gái có trái tim ấm áp, đáng để yêu thương và là người mà Lee Seung Gi muốn chăm sóc tới hết cuộc đời.

"Tôi muốn cùng cô ấy vượt qua thử thách, dù có khó khăn cũng không buông tay", Lee Seung Gi viết.

Sau khi thông tin về hôn lễ của Lee Seung Gi và Lee Da In được chia sẻ, khán giả bày tỏ sự thất vọng và cho rằng Lee Seung Gi bỏ ngoài tai lời khuyên của người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều người khác đồng cảm với nam diễn viên và đưa ra quan điểm ai cũng có quyền được lựa chọn hạnh phúc. Với họ, Lee Da In sinh ra trong gia đình tai tiếng nhưng cô không phải người có lỗi, vì thế đáng được bên người mà cô yêu.

Bỏ qua những lời khuyên, chỉ trích của khán giả, Lee Seung Gi vẫn dành cho Lee Da In tình yêu vững chắc. Nam diễn viên dành tặng vợ tương lai những lời có cánh và động viên cô vượt qua bình luận tiêu cực của khán giả.

Tình cảm vững chắc là vậy nhưng sự nghiệp của Lee Seung Gi gặp vấn đề. Theo Ten Asia, tỷ suất người xem những chương trình giải trí có sự xuất hiện của Lee Seung Gi đang sụt giảm nhanh chóng.

All The Butlers là chương trình có lượng người xem đông đảo, nhiều người nổi tiếng tham gia, trong đó có Lee Seung Gi. Tuy nhiên, rating của chương trình này đã tụt tới mức đáng báo động sau khi nam diễn viên công khai mối quan hệ với Lee Da In. Cụ thể, từ 21%, rating của All The Butlers giảm còn 9%.

Hiện tại, khán giả mong chờ tới đám cưới của Lee Seung Gi và tò mò về cách nam diễn viên thể hiện tình cảm trong ngày trọng đại.