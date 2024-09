Startup giúp chủ doanh nghiệp, cửa hàng quản lý giao dịch QRCode

Ra đời để giải quyết bài toán giúp khách hàng và doanh nghiệp, cửa hàng giảm rủi ro khi thanh toán chuyển khoản, ứng dụng tiên phong HENO đã tạo nên một bước ngoặt về mô hình so với thanh toán chuyển khoản truyền thống.

Thị trường thanh toán Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của hình thức thanh toán QR Code, người dân Việt Nam cũng dần thay đổi thói quen thanh toán và các cửa hàng cũng dần trở nên hiện đại hơn nhờ sự nhanh chóng và tiện lợi khi hoàn tất thanh toán chỉ bằng một thao tác quét mã đơn giản.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện lợi, hình thức thanh toán này cũng đặt ra nhiều thách thức cho các nhà bán hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Nhân viên vẫn cần phải chụp ảnh màn hình giao dịch của khách hàng để xác nhận và đối soát rất vất vả, chi phí cho các giải pháp cổng thanh toán, ví điện tử quá cao, hay các rủi ro liên quan đến gian lận, giả mạo thanh toán chuyển khoản.

Hiểu được những khó khăn, bất cập trong vấn đề thanh toán của các chủ doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, Công ty Cổ phần Công nghệ HENO ra đời với mong muốn ban đầu là để giải quyết các bài toán khó trong quy trình thanh toán, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Chia sẻ về ý tưởng cho startup này, ông Phùng Ngọc Hoàng – CEO Công ty Cổ phần Công nghệ HENO cho biết, sau khi chứng kiến cảnh tượng một bạn nhân viên trẻ lo lắng khi bị khách hàng lừa đảo bằng cách làm giả bill chuyển khoản, bối cảnh đã thôi thúc nhà sáng lập HENO suy nghĩ về một vấn đề lớn hơn: sự bất tiện và rủi ro khi thanh toán không dùng tiền mặt. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tài chính, ông Hoàng nhận ra rằng cần có một giải pháp hiệu quả hơn để bảo vệ người tiêu dùng khỏi những hình thức lừa đảo này. Chính vì vậy, dự án Tingee ra đời nhằm tạo ra một môi trường thanh toán an toàn, hướng đến việc giúp người dùng an tâm tài chính khi thanh toán không tiền mặt, góp phần xây dựng một xã hội số an toàn và phát triển.

Với vai trò là một công ty đổi mới sáng tạo về công nghệ tài chính, đội ngũ nhân sự của Tingee đã nghiên cứu và tham khảo các quốc gia cũng có vấn đề tương tự như Ấn độ, Trung Quốc và đặt nền móng đầu tiên cho dự án vào tháng 7 năm 2023.

HENO là đơn vị cung cấp các sản phẩm lĩnh vực công nghệ tài chính (FinTech) với Tingee là sản phẩm chủ lực. Sản phẩm này cung cấp tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình thanh toán, từ khâu thanh toán đến khâu quản lý và thống kê dòng tiền, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, đặc biệt tập trung vào việc giải quyết những thách thức mà các cửa hàng, nhà bán hàng đang gặp phải.

Chia sẻ về khó khăn khi phát triển dự án, ông Hoàng cho biết, với các sản phẩm tài chính như Tingee, uy tín và thương hiệu của nhà cung cấp dịch vụ là một trong những yếu tố hàng đầu mà chủ cửa hàng quan tâm. Điều này tạo ra một rào cản đáng kể trong quá trình tiếp cận và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của Tingee khi đơn vị vẫn còn là một Startup non trẻ.

“Tingee ra đời và phát triển dựa trên những bất cập của giao dịch thanh toán QR Code, đặc biệt là với xu hướng thanh toán không tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến như hiện nay, nhu cầu về một giải pháp quản lý thanh toán hiệu quả, tiện lợi và an toàn là rất lớn. Vậy nên Tingee sẽ có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Có thể nói rằng, giải pháp thanh toán Tingee không chỉ mang đến giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, khách hàng mà còn đem lại giá trị cho cả cộng đồng”, nhà sáng lập HENO cho hay.

Có thể nói, Tingee đã tạo ra một bước đột phá trong ngành thanh toán, giải quyết bài toán đau đầu của hàng ngàn doanh nghiệp. Hiện, startup đã đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu thanh toán hiện nay trên thị trường với hàng loạt tính năng ưu việt: Thông báo biến động số dư, thống kê và quản lý dòng tiền, tách bạch dòng thu giữa các cơ sở/chi nhánh,.. Ngoài ra, Tingee còn cung cấp các thiết bị IoT tiện lợi để gia tăng tiện ích thanh toán, nâng cao trải nghiệm khách hàng và chuyên nghiệp hóa quy trình thanh toán của cửa hàng.

Nhờ sự ủng hộ của các đối tác ngân hàng, đối tác công nghệ,.. startup đã trở thành đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán cho hàng loạt doanh nghiệp, cửa hàng lớn như: VnPost, Chuỗi siêu thị Thành Đô, chuỗi hoa quả Fuji Fruit, chuỗi nhà thuốc Sao Mai,…Trong vòng 3 năm tới, dịch vụ Tingee hứa hẹn sẽ là giải pháp đột phá trong việc thông báo chuyển khoản tức thời cho 100.000 nhà bán hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bài viết được hỗ trợ thực hiện bởi Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025 do UBND thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 09/9/2019. Chi tiết về các chương trình hỗ trợ của Thành phố tại: https://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn