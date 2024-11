‘Squid Game 2’ ám ảnh nhà làm phim

TPO - Bộ phim lịch sử kinh phí khủng của Hyun Bin cùng một số dự án khác của Hàn Quốc điều chỉnh ngày ra mắt vì sợ xung đột với “Squid Game 2”. Giới chuyên môn cho biết các nhà sản xuất ám ảnh, sợ những đứa con tinh thần của họ bị lu mờ trước cái tên từng gây sốt toàn cầu.

Theo truyền thống, tháng 12 là mùa cao điểm của các rạp chiếu phim ở Hàn Quốc khi cả tác phẩm trong nước và quốc tế đều muốn phát hành đúng kỳ nghỉ Giáng sinh. Sau vài năm gián đoạn vì COVID-19, 2024 đánh dấu sự trở lại nhịp điệu bình thường.

One Win, The Firefighters, About Family và Harbin là 4 bộ phim lớn của Hàn Quốc được lên lịch ra mắt vào tháng cuối năm. Điều đáng chú ý là 3 trong số chúng đã thay đổi thời gian phát hành để tránh xa phần 2 của loạt phim ăn khách Squid Game, lên sóng vào ngày 26/12.

Ngày 18/11, công ty giải trí và truyền thông đại chúng CJ E&M thông báo Harbin, bộ phim lịch sử có sự tham gia của Hyun Bin, Park Jung Min và Jo Woo Jin, ra rạp vào ngày 25/12. Đây là tác phẩm do Woo Min Ho đạo diễn, với kinh phí ước tính là 28 tỷ won (21 triệu USD), kể về nhà hoạt động độc lập Hàn Quốc Ahn Jung Geun - người đã ám sát Ito Hirobumi, Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, vào năm 1909.

Tuy nhiên, thông báo này sau đó bị hoãn lại do có tranh cãi về thời điểm phát hành quá gần với Squid Game 2.

“Người ta lo ngại việc ra mắt chỉ một ngày trước Squid Game 2 có thể làm lu mờ bộ phim”, lãnh đạo công ty phân phối nói với The Korea Times.

Tương tự, The Firefighters ban đầu lên kế hoạch ra rạp vào cuối tháng 12, nhưng sau đó dời ngày phát hành lên 4/12. Phim do Kwak Kyung Taek đạo diễn, dựa trên vụ án đốt phá bi thảm ở phường Hongje, quận Seodaemun, Seoul (Hàn Quốc, khiến 6 lính cứu hỏa thiệt mạng. The Firefighters hoàn thành quá trình sản xuất vào năm 2020 nhưng sau đó bị xếp kho do đại dịch COVID-19 và vụ bê bối lái xe khi say rượu của nam diễn viên Kwak Do Won.

One Win, với sự tham gia của Song Kang Ho, Park Jeong Min và Jang Yoon Ju, cũng ra mắt vào ngày 4/12. Bộ phim tập trung vào hành trình một huấn luyện viên bóng chuyền nữ hướng đến chiến thắng đầu tiên cho đội của mình.

Vào ngày 11/12, About Family, bộ phim hài của đạo diễn Yang Woo Seok, có sự tham gia của Kim Yun Seok và Lee Seung Gi, dự kiến ra rạp. Phim kể về tình huống rối rắm trong gia đình ông chủ nhà hàng há cảo nổi tiếng.

Một quan chức trong nhóm sản xuất About Family cho biết ngày phát hành đã cân nhắc đến "sự ồn ào" có thể xảy ra xung quanh Squid Game 2.

Không khó hiểu khi các nhà làm phim lo lắng về Squid Game 2. Phần đầu tiên lên sóng năm 2021 đạt được vị thế là loạt phim ăn khách nhất của Netflix với hơn 1,41 tỷ giờ xem, trở thành hiện tượng toàn cầu. Thành tích này khiến khán giả mong chờ và đặt kỳ vọng cao cho phần 2. Nó được đánh giá sẽ một lần nữa tạo cơn sốt toàn cầu.

Netflix lựa chọn ngày 26/12 để phát hành phim là chiến lược được tính toán kỹ lưỡng khi thời điểm đó trùng với kỳ nghỉ lễ kéo dài ở nhiều quốc gia.

“Chúng tôi muốn ra mắt bộ phim vào thời điểm mà khán giả có thể thưởng thức nó một cách thoải mái nhất", quan chức Netflix cho biết.

Trong khi phim Hàn Quốc đang phải vật lộn với sự thống trị của các nền tảng OTT (dịch vụ truyền thông được cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua Internet) như Netflix, thời điểm ra mắt Squid Game 2 buộc nhiều nhà làm phim phải điều chỉnh chiến lược của họ. Thực tế này nhấn mạnh sự cân bằng giữa việc phát hành phim tại rạp và ảnh hưởng ngày càng tăng của nội dung phát trực tuyến trong việc định hình sự chú ý từ khán giả.