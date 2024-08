S&P Global Ratings giữ nguyên mức tín nhiệm quốc tế B+ và triển vọng ổn định với Eximbank

Theo đó, S&P Global ghi nhận sự cải thiện mạnh các chỉ số về hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của Eximbank trong năm 2023. Cụ thể, lợi nhuận ngân hàng trở về mức bình thường với ROA đạt 1.1%, so với mức 1.7% trong năm 2022. Điều này phản ánh độ nén của các mức biên độ lãi (NIM) sau một loạt hành động cắt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). S&P Global cũng ghi nhận Eximbank đã cân đối lại danh mục cho vay vốn đem lại biên độ lợi nhuận cao theo hướng tập trung vào các khoản cho vay khách hàng cá nhân, khách hàng SME, đồng thời xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng. Các nỗ lực tái cơ cấu kinh doanh trên đã giúp ngân hàng duy trì mức sinh lời cao hơn, là cơ sở để S&P Global Ratings giữ nguyên đánh giá tín nhiệm đối tác dài hạn B+ và triển vọng “Ổn định” đối với Eximbank trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Triển vọng ổn định đối với Eximbank cũng phản ánh kỳ vọng của tổ chức rằng ngân hàng sẽ phát huy các nỗ lực tái cấu trúc và duy trì khả năng vốn hóa ở mức 1%-1.2% trong 12-18 tháng tới. Con số này cho thấy sự cải thiện đầy ý nghĩa so với các năm trước khi ROA chỉ đạt 0.6% vào năm 2021.

Bên cạnh đó, S&P Global cũng cho rằng sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam sẽ hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và chất lượng tài sản của ngân hàng. Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt mức 5.8% trong năm 2024 và 6.7% trong năm 2025, so với mức tăng 5% trong năm 2023, trên cơ sở đà tăng xuất khẩu toàn cầu và chính sách tiền tệ thích ứng. Sự phục hồi kinh tế này sẽ là nguồn nhiên liệu cho việc tăng trưởng tín dụng tại Eximbank, cụ thể đạt 12-14% trong vòng 12-18 tháng tới, cao hơn mức tăng 7.6% của năm 2023.

“Chất lượng nợ của Eximbank đã cải thiện đáng kể so với thời điểm trước đại dịch. Chúng tôi tin rằng tỉ lệ chất lượng nợ của Eximbank sẽ duy trì ổn định trong năm 2024, trước khi cải thiện dần trong năm 2025”, S&P Global cho biết thêm.

Với kinh nghiệm trên 34 năm hoạt động, Eximbank luôn được đánh giá là một trong những định chế tài chính có tốc độ phát triển mạnh mẽ trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại để phục vụ cộng đồng. Ngân hàng cũng được các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận chất lượng sản phẩm dịch vụ thông qua các giải thưởng: Giải thưởng Sao Khuê về lĩnh vực ngân hàng số (năm 2023 và 2024); Giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Wells Fargo, Citibank, JP Morgan,… và giải thưởng cho mảng thị trường ngoại hối năm 2023 do Sở Giao dịch chứng khoán London (London Stock Exchange Group - LSEG) trao tặng.

Đại diện Eximbank cho biết, ngân hàng đã có những bước chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn mới để mở rộng các cơ hội kinh doanh ở những phân khúc chiến lược trong năm 2024. Ban lãnh đạo Eximbank xác định công nghệ sẽ là động lực dẫn dắt sự đổi mới và phát triển của tổ chức theo cả chiều sâu và chiều rộng. Eximbank đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ với mục tiêu hiện đại - xanh - an toàn - bảo mật.

Đây cũng chính là con đường tạo ra sự khác biệt của Eximbank trên thị trường và thu hút khách hàng. Đồng thời cũng đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng, nhằm hiện thực hoá mục tiêu Chuyển đổi số Quốc gia và Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Báo cáo tài chính quý 2/2024, Eximbank ghi nhận tổng tài sản tăng 4,1% so với quý 1 và tăng 5,3% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng tăng 3,7% so với quý 1 và tăng 8,6% so với đầu năm. Trên tinh thần vẫn tiếp tục đồng hành chia sẻ khó khăn cùng với khách hàng, Eximbank tiếp tục triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả, tập trung nguồn vốn ưu tiên hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi và phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và NHNN, đảm bảo an sinh xã hội đi đôi với kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi có lãi suất dành cho khách hàng, đồng thời cơ cấu lại cấu trúc tài sản, nguồn vốn để cải thiện NIM (thu nhập từ lãi/tổng tài sản có sinh lời). Các chỉ số thanh khoản, an toàn trong hoạt động luôn được kiểm soát tốt và tuân thủ theo quy định của NHNN. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 đạt 813 tỷ đồng, tăng 23% (~152 tỷ đồng) so với quý 1/2024 và tăng 52% (~278 tỷ đồng) so với cùng kỳ quý 2/2023.

Vừa qua, NHNN Việt Nam cũng đã có công văn chấp thuận cho Eximbank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.218.606.300.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Sau phát hành, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ đạt 18.688 tỷ đồng.