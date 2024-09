SouthernHomes Vietnam 'ghi điểm' với Giải thưởng Vietnam’s Best Real Estate Agencies tại Dot Property Awards 2024

SouthernHomes Vietnam (một thành viên trực thuộc tập đoàn Southern Group) đã tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản khi giành được giải thưởng danh giá Vietnam’s Best Real Estate Agencies (Đơn vị phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam) tại DOT Property Vietnam Awards 2024 vừa diễn ra ngày 26/9 vừa qua.

Giải thưởng quan trọng này không chỉ ghi nhận nỗ lực bứt phá của doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, mà còn khẳng định chiến lược phân phối hiệu quả và bền vững của SouthernHomes Vietnam.

Giải thưởng là minh chứng cho cam kết của SouthernHomes Vietnam

Những năm vừa qua, SouthernHomes Vietnam không chỉ tập trung vào việc phân phối các sản phẩm chất lượng mà còn rất chú trọng yếu tố phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển xanh của thị trường bất động sản. Việc theo đuổi các giá trị bền vững và áp dụng chiến lược phát triển doanh nghiệp xanh là yếu tố then chốt giúp SouthernHomes tạo ra sự khác biệt.

Bà Võ Lê Uyên Phương, đại diện lãnh đạo SouthernHomes Vietnam, chia sẻ Giải thưởng Vietnam’s Best Real Estate Agencies như một sự công nhận cụ thể cho những thành tựu mà SouthernHomes Vietnam đã đạt được. Mặt khác, giải thưởng còn minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và những giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi.

“Việc giành được giải thưởng Vietnam’s Best Real Estate Agencies tại DOT Property Vietnam Awards 2024 là niềm vinh dự lớn cho toàn thể đội ngũ của SouthernHomes Vietnam. Đây là minh chứng cho những giá trị mà chúng tôi đã nỗ lực xây dựng, bao gồm sự tận tụy, sáng tạo, chuyên nghiệp và cam kết trao các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhất đến tay khách hàng”, bà Uyên Phương nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 6-2024, SouthernHomes Vietnam cũng đã được Asia Pacific Property Awards 2024 trao giải cao nhất tại 4 hạng mục quan trọng dành cho các doanh nghiệp tư vấn và phân phối bất động sản bao gồm Hệ thống Phân phối bất động sản xuất sắc Việt Nam (Real Estate Agency 5 – 20 Offices Vietnam) và Đơn vị tư vấn dịch vụ bất động sản xuất sắc Việt Nam (Property Agency/Consultancy Vietnam).

Bên cạnh đó, SouthernHomes Vietnam còn có tên trong danh sách tại hạng mục 5 sao (Best of The Best) với hai giải thưởng lớn là Đơn vị tư vấn tiếp thị bất động sản tốt nhất Việt Nam (Best Real Estate Agency Marketing Vietnam) và Website đại lý bất động sản tiêu biểu Việt Nam (Real Estate Agency Website Vietnam) với website "Southern.vn". Những giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực và cam kết của SouthernHomes Vietnam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Khẳng định mô hình kinh doanh bền vững

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đòi hỏi sự sáng tạo và thích ứng với xu hướng phát triển bền vững, SouthernHomes Vietnam đã không ngừng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng đồng thời bảo vệ và giảm thiểu tác động tiêu cực lên hệ sinh thái. Với triết lý hoạt động “trách nhiệm – tận tụy – minh bạch – uy tín – sáng tạo và chuyên nghiệp”, công ty đã kiến tạo nên một hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện và chuyên nghiệp, đáp ứng tốt mọi nhu cầu của cả chủ đầu tư lẫn khách hàng.

Sự cam kết của SouthernHomes Vietnam đối với việc phát triển các dự án thân thiện với môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giảm phát thải carbon là một trong những yếu tố quan trọng giúp đơn vị này được đánh giá cao tại DOT Property Vietnam Awards 2024. Trong khuôn khổ lễ trao giải, Ban tổ chức đã ghi nhận sự sáng tạo và khả năng linh hoạt của SouthernHomes Vietnam trong việc thích ứng với các yêu cầu khắt khe về phát triển bền vững trong ngành bất động sản.

Ngoài ra, SouthernHomes Vietnam còn được đánh giá cao khi không ngừng đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng cao, từ đó gia tăng giá trị không chỉ cho các dự án bất động sản mà còn cho cả cộng đồng và xã hội. Thực tế cho thấy, SouthernHomes Vietnam đã luôn đặt mục tiêu mang đến những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng vượt trội, góp phần xây dựng một thị trường bất động sản chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.

Theo giới quan sát, Giải thưởng Vietnam’s Best Real Estate Agencies tại DOT Property Vietnam Awards 2024 chính là sự khẳng định cho thành công của SouthernHomes Vietnam trong việc xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh bền vững. Đây cũng là nguồn động lực lớn lao để SouthernHomes Vietnam tiếp tục hành trình phát triển, mang lại những giá trị tích cực cho thị trường và góp phần kiến tạo một tương lai bất động sản xanh, thân thiện với môi trường.

