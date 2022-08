SouthernHomes Việt Nam phân phối chính thức dự án The Classia

Liên tiếp gây tiếng vang khi phân phối thành công hàng loạt dự án hạng sang trên cả nước, Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam (SouthernHomes Việt Nam) vừa tiếp tục được chủ đầu tư Khang Điền tin tưởng chọn làm đối tác phân phối chính thức dự án compound The Classia. Thế mạnh của SouthernHomes Việt Nam là sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp, am hiểu thị trường và đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, tận tâm.

Cộng hưởng uy tín hai thương hiệu hàng đầu

SouthernHomes Việt Nam là nhà phân phối bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam, đối tác của nhiều tập đoàn lớn như Vinhomes, Masterise Homes, Tân Á Đại Thành, Sungroup… Nhiều dự án được SouthernHomes Việt Nam phân phối độc quyền ghi nhận kỷ lục bán hàng đáng nể, mang đến cho khách hàng, nhà đầu tư những sản phẩm vô cùng tiềm năng.

Riêng với Khang Điền, SouthernHomes Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ suốt nhiều năm qua và liên tục được ghi nhận là đơn vị phân phối hiệu quả qua nhiều dự án tại TPHCM. Đặc biệt, SouthernHomes Việt Nam ghi dấu ấn trong tâm trí khách hàng nhờ đội ngũ phân tích thị trường giàu kinh nghiệm và luôn đặt quyền lợi khách hàng lên đầu.

Ông Trần Bá Thùy, Tổng giám đốc SouthernHomes Việt Nam, cho biết Khang Điền là chủ đầu tư uy tín, luôn xây dựng dự án hoàn chỉnh, pháp lý đầy đủ mới tung ra thị trường. Điều này không chỉ khiến khách hàng an tâm, thanh khoản và giá trị sản phẩm tăng cao mà còn góp phần kiến tạo những đô thị hiện đại cho cộng đồng.

“SouthernHomes Việt Nam thật vinh dự được Khang Điền tiếp tục tin tưởng giao phó trọng trách. Tôi tin tưởng thế mạnh của SouthernHomes Việt Nam cộng hưởng với uy tín của thương hiệu Khang Điền sẽ giúp The Classia ghi nhận nhiều thành công như các dự án trước đây”, ông Thùy chia sẻ.

The Classia – tâm điểm thị trường khu Đông

The Classia là khu compound có quy mô 4,3ha tọa lạc trên đại lộ Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức. Dự án cung cấp cho thị trường 176 căn nhà liên kế vườn và biệt thự được thiết kế theo phong cách bán cổ điển vừa sang trọng, tinh tế vừa mang đến cho khách hàng không gian sống thoải mái, hài hòa với thiên nhiên. Riêng mẫu biệt thự có tới 3 mặt thoáng tiếp giáp với những không gian xanh xung quanh và được thiết kế đối xứng từ cổng vào, cửa sổ, mái ngói tạo nên vẻ đẹp ấn tượng, cuốn hút.

Hệ thống tiện ích của The Classia vô cùng cao cấp và phong phú, bao gồm trường mầm non, khu thể thao, khu tiệc BBQ, café, hồ bơi tràn bờ, khu vui chơi trẻ em, hồ cảnh quan, phòng gym hiện đại, minimart phục vụ nhu cầu mua sắm 24/7... Nổi bật, với mật độ xây dựng chưa tới 36%, The Classia tích hợp đến 4 cụm công viên và 3 khu vườn thư giãn phân bổ đều khắp dự án giúp cư dân tận hưởng không gian xanh mát mỗi ngày. Điều này cho thấy chủ đầu tư Khang Điền mong muốn kiến tạo một môi trường sống, nghỉ dưỡng lý tưởng cho cộng đồng cư dân.

Đặc biệt, từ The Classia dễ dàng kết nối quần thể đô thị sầm uất đã được Khang Điền phát triển hoàn chỉnh như Mega Village, Safira, Mega Ruby, Lucasta, Merita, Verosa Park, Jamila hay Mega Residence…Yếu tố này giúp cư dân The Classia thụ hưởng thêm nhiều tiện ích dịch vụ, đồng thời sống trong môi trường đô thị hiện đại, quy hoạch chỉn chu và rất nhiều mảng xanh. Ngay cả vấn đề an ninh của The Classia cũng đảm bảo bởi hệ thống bảo vệ đa lớp, chuyên nghiệp và hiện đại.

Ra bên ngoài, The Classia còn kết nối thuận lợi với các khu vực lân cận, mang đến nhiều tiện ích đẳng cấp như Đại học Fulbright, Làng đại học Quốc gia TPHCM; các TTTM Vincom Mega Mall, MM Mega Market, Co.opmart; Trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc; bệnh viện Vinmec, Phúc An Khang cũng như hệ thống trường quốc tế Mỹ, Anh, Úc… Xung quanh dự án là hệ thống giao thông hoàn chỉnh như xa lộ Hà Nội, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nút giao An Phú, Vành đai 2, Vành đai 3, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Duy Trinh…

Nhờ đó, từ The Classia chỉ mất khoảng 15 phút để đến trung tâm tài chính Thủ Thiêm hay sang Phú Mỹ Hưng; khoảng 10 phút để đến cụm đô thị Global City, Saigon Sports City và khu công nghệ cao Sài Gòn. Tương lai, từ The Classia đến sân bay quốc tế Long Thành cũng chỉ trong 15 phút qua tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây hoặc metro Thủ Thiêm – Long Thành.

Thành phố Thủ Đức đang định hướng phát triển đô thị thông minh, đô thị sáng tạo, tạo động lực tăng trưởng mới cho TPHCM và Đông Nam Bộ. Bên cạnh chủ trương đầu tư hàng tỷ đô la cho hệ thống hạ tầng của Nhà nước, nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước cũng đang chọn Thủ Đức để thiết lập trụ sở kinh doanh, nghiên cứu. Cùng với đó là hàng chục ngàn chuyên gia, kỹ sư đến đây làm việc, kéo theo nhu cầu nhà ở rất lớn, nhất là các dự án compound cao cấp.

Tuy nhiên, do quỹ đất hạn hẹp, quy trình pháp lý còn khó khăn, phân khúc nhà ở compound đang là “của hiếm” trên thị trường, mặt bằng giá tăng cao nhưng vẫn giao dịch nhộn nhịp. Vì vậy, giới kinh doanh bất động sản nhận định The Classia sẽ trở thành tâm điểm chú ý khi chính thức ra mắt thị trường. Đặc biệt, với pháp lý đầy đủ, đầu tư cao cấp và chuẩn bị hoàn thiện để bàn giao, The Classia không chỉ mang đến không gian sống đẳng cấp đang được nhiều khách hàng quan tâm mà còn là sản phẩm sáng giá dành cho các nhà đầu tư.

