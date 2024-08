Southern Homes Vietnam – đối tác phân phối chính thức 'siêu phẩm' Orchard Hill tại dự án Sycamore

Sau thành công của giai đoạn 1 với phân khu The Orchard, Southern Homes Vietnam (thành viên Southern Group) và Tập đoàn CapitaLand đã tiếp tục tiến hành ký kết hợp tác để Southern Homes Vietnam trở thành đối tác chiến lược phân phối chính thức Orchard Hill - phân khu cao tầng đầu tiên thuộc tổng thể dự án Sycamore. Lễ kickoff ra mắt phân khu Orchard Hill và ký kết hợp tác giữa hai bên vừa diễn ra tại TP.HCM hôm 31-7.

Dự án đẳng cấp, nhà phân phối chuyên nghiệp

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương, Sycamore có quy mô 18,9ha, cung cấp cho thị trường khoảng 3.500 sản phẩm thuộc các phân khu thấp, trung và cao tầng đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 13.000 cư dân. Ngay từ khi chính thức ra mắt vào tháng 3 vừa qua, dự án đã lập tức gây tiếng vang lớn và kích hoạt sự sôi động của thị trường bất động sản Bình Dương. Toàn bộ sản phẩm thấp tầng giai đoạn 1 thuộc phân khu The Orchard đã được thị trường nhanh chóng hấp thụ. Trong đó, Southern Homes Vietnam đã đạt thành tích giao dịch rất ấn tượng.

Ông Tạ Minh Kha, Tổng giám đốc Southern Homes Vietnam, chia sẻ CapitaLand là một chủ đầu tư nước ngoài uy tín, dự án luôn đầy đủ pháp lý và quy hoạch, thiết kế rất chỉn chu, sản phẩm đẳng cấp mang lại nhiều giá trị vượt trội cho khách hàng mua ở cũng như khách hàng đầu tư. Chính vì thế, các dự án của CapitaLand đưa ra thị trường luôn tạo nên sức hút mãnh liệt.

Riêng với Sycamore, dự án không chỉ được CapitaLand dành rất nhiều tâm huyết kiến tạo trở thành khu đô thị kiểu mẫu ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương mà còn sở hữu nhiều tiềm năng gia tăng giá trị độc đáo. “Dự án tọa lạc liền kề Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đồng thời kết nối dễ dàng với quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn hiện hữu và Vành đai 3, di chuyển về TPHCM chỉ mất khoảng 30 phút. Chưa kể, Sycamore còn kết nối với tuyến cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và depot metro Bến Thành – Suối Tiên – Thành phố mới Bình Dương mang đến rất nhiều lợi thế về kết nối vùng lẫn gia tăng giá trị bất động sản”, ông Kha nhấn mạnh.

Ông Kha cũng cho biết, Southern Homes Vietnam đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng dành cho dự án Sycamore nói chung, phân khu căn hộ cao tầng Orchard Hill nói riêng. Bởi đây không chỉ là dự án đẳng cấp bậc nhất đang triển khai tại Bình Dương mà còn có chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn.

Southern Homes Vietnam là một trong những nhà tư vấn phát triển và phân phối bất động sản lớn và tốt nhất Việt Nam. Tại lễ trao giải Asia Pacific Property Awards 2024 tại Thái Lan từ ngày 30-5 đến 1-6 vừa qua, Southern Homes Vietnam đã vinh dự được trao giải cao nhất tại nhiều hạng mục dành cho đơn vị tư vấn và phân phối bất động sản, bao gồm: Hệ thống Phân phối bất động sản xuất sắc Việt Nam (Real Estate Agency 5 – 20 Offices Vietnam); Đơn vị tư vấn dịch vụ bất động sản xuất sắc Việt Nam (Property Agency/Consultancy Vietnam) đồng thời có tên trong danh sách đề cử 5 sao (Best of The best) tại các hạng mục: Đơn vị tư vấn tiếp thị bất động sản tốt nhất Việt Nam (Best Real Estate Agency Marketing Vietnam) và Website đại lý bất động sản tiêu biểu Việt Nam (Real Estate Agency Website Vietnam) đối với website "Southern.vn".

Thời gian vừa qua, Southern Homes Vietnam đã phân phối thành công một loạt dự án đẳng cấp của các chủ đầu tư hàng đầu như Vingroup, Masterise Homes, Khang Điền, Tân Á Đại Thành, Keppel Land…Đây là những lý do nhiều khách hàng quan tâm dự án Sycamore ưu tiên tìm đến để được đội ngũ của Southern Homes Vietnam tư vấn giao dịch.

Orchard Hill – phân khu được khách hàng mong đợi

Theo quy hoạch, phân khu Orchard Hill được xây dựng theo mô hình compound 4 lớp an ninh gồm 2 tòa tháp cao 24 tầng tọa lạc trên diện tích 1,1ha, cung cấp cho thị trường 774 căn hộ cao cấp từ 1-3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Nội khu Orchard Hill tích hợp hệ thống tiện ích độc đáo gồm sảnh đón chuẩn 5 sao, phòng giải trí, phòng họp, phòng trẻ em, phòng bưu kiện, phòng thư, không gian làm việc chung, góc đọc sách, trung tâm thể thao, phòng tập gym, phòng rượu, phòng xông hơi, hồ bơi tràn 50m và hồ bơi trẻ em, sảnh tiệc, phòng tiệc trên không Sky Lounge, đài vọng cảnh, khu chiếu film ngoài trời… Hệ thống tiện ích riêng này kết hợp với hệ thống tiện ích toàn khu đô thị Sycamore sẽ đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu dịch vụ đẳng cấp nhất của mọi cư dân chỉ trong vài bước chân.

Đặc biệt, căn hộ Orchard Hill được thiết kế tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên giúp không khí luôn thoáng mát, kết hợp hệ thống an ninh bảo mật 4 lớp đảm bảo an ninh, an toàn và sự riêng tư tuyệt đối cho các chủ nhân. Với đẳng cấp như vậy, có thể khẳng định tại thời điểm này, căn hộ Orchard Hill không có đối thủ xứng tầm tại thị trường Bình Dương.

Chưa hết, ra bên ngoài, cư dân Orchard Hill cũng chỉ mất vài phút để tiếp cận Trung tâm Thương mại Thế giới WTC Gateway lớn nhất Việt Nam với diện tích 70.000m2 bao gồm nhà ga metro, trung tâm mua sắm cao cấp, khách sạn, văn phòng làm việc hạng A. Xung quanh dự án còn có trung tâm thương mại AEON Mall, trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld, trường Quốc tế Singapore và trường Đại học Quốc tế Miền Đông, trường Đại học Quốc tế Việt Đức, sân golf Twin Doves và Harmonie Golf Park... Đặc biệt, tọa lạc liền kề công viên hồ thành phố mới Bình Dương quy mô lên đến 75ha mang đến cho căn hộ Orchard Hill một không gian xanh rộng lớn, tận hưởng không khí bình yên và tầm view “triệu đô” xứng tầm để trải nghiệm mỗi ngày.

Lãnh đạo CapitaLand cho biết, dự kiến căn hộ Orchard Hill sẽ hoàn thành và bàn giao cho khách hàng vào quý 4-2026 theo tiêu chuẩn cao cấp. Trong đó bao gồm hệ thống máy lạnh trung tâm, tủ quần áo, bếp và thiết bị vệ sinh, hệ thống liên lạc nội bộ Video Intercom, khóa cửa thông minh… Theo nhận xét của các chuyên gia bất động sản, với đẳng cấp vượt trội và mức giá chỉ từ 48 triệu đồng/m2, căn hộ Orchard Hill chắc chắn sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút khách hàng trong nửa cuối năm 2024 tại Bình Dương.

Để biết thêm thông tin dự án Sycamore và phân khu Orchard Hill, vui lòng liên hệ: Southern Homes Vietnam Hotline: 0938.116663 https://southern.vn/du-an/orchard-hill/