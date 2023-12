Song Kang, Kim Yoo Jung gây tranh cãi khi nhận giải diễn viên xuất sắc

TPO - Song Kang được cho là nổi tiếng nhờ khuôn mặt điển trai, song diễn xuất chưa tốt. Vì vậy, việc đài SBS trao giải Nam diễn viên xuất sắc cho anh gây tranh cãi.

Ngày 30/12, Naver đưa tin tối 29/12, nhiều diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc đã tới tham dự Lễ trao giải thưởng phim truyền hình của đài SBS. Kết quả gây bất ngờ là khi nam diễn viên 9X Song Kang vượt qua hai đàn anh Kim Moo Yeol và Park Hee Soon giành giải Nam diễn viên xuất sắc hạng mục phim thuộc thể loại lãng mạn - hài hước.

Theo Naver, Song Kang được đề cử nhờ vai diễn chàng quỷ quyến rũ, hào hoa, si tình, bá đạo trong phim My Demon. Đối thủ của anh là hai diễn viên kỳ cựu Kim Moo Yeol và Park Hee Soon trong bộ phim Trolley. Diễn xuất của Song Kang trong My Demon được đánh giá là có tiến bộ hơn trước, song vẫn còn gồng, nhiều phân cảnh đơ cứng, thiếu tự nhiên, gượng gạo. Nam diễn viên sinh năm 1994 khó có thể so sánh với khả năng diễn xuất có chiều sâu của hai đàn anh.

Khán giả cho rằng đài SBS đã ưu ái Song Kang. "Nếu giải được trao cho Song Kang thì nên gọi là giải Diễn viên được yêu thích. Diễn xuất của Song Kang không thể đánh giá là xuất sắc được", "Song Kang nổi tiếng chỉ vì có vẻ ngoài điển trai, diễn xuất của anh ấy rất non nớt yếu kém", là ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình của công chúng.

Tương tự, việc Kim Yoo Jung nhận được giải Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim tình cảm lãng mạn dù diễn xuất trong vai nữ tài phiệt Do Hee (phim My Demon) cũng bị đánh giá là chưa chính xác. Vai diễn Do Hee không có nhiều phân đoạn diễn xuất nổi bật, tính cách nhân vật thiếu chiều sâu, không phải là vai diễn thành công của Kim Yoo Jung.

Ngoài ra, cặp sao phim My Demon còn nhận được giải Cặp đôi đẹp nhất.

Theo Naver, nhờ vẻ ngoài điển trai, cùng thiết lập nhân vật thú vị, Song Kang được yêu thích khi bộ phim My Demon mới lên sóng. Theo đó, từ khóa "Song Kang đẹp trai quá" thậm chí đã leo lên bảng tìm kiếm chung trên nền tảng Weibo ngày 27/11, đặc biệt là trong hoàn cảnh văn hóa Hàn Quốc bị hạn chế tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, trên nền tảng video ngắn Douyin (Tik Tok bản Trung) các clip về Song Kang cũng nhận được lượng tương tác khủng. Người xem xứ Trung đánh giá trong phim My Demon, nam diễn viên sinh năm 1994 có phong cách thu hút, thân hình mạnh mẽ rắn rỏi, dù diễn xuất của anh chưa thực sự tốt nhưng vẫn được khán giả tha thứ vì vẻ ngoài quá điển trai.

Naver cho biết Song Kang là diễn viên trẻ được o bế bậc nhất hiện nay. Anh được giao đóng vai chính của nhiều dự án do Netflix sản xuất như Beautiful Vampire, The Liar and His Lover, Love Alarm, Sweet Home, Navillera, Nevertheless... điều này giúp tên tuổi Song Kang nhanh chóng được đông đảo khán giả trên khắp thế giới biết tới. Nam diễn viên được SCMP nhận định là nam thần điện ảnh mới của xứ Hàn.

My Demon - Chàng quỷ của tôi kể về chuyện tình giữa tiểu thư tài phiệt Do Do Hee và gã quỷ Jung Gu Won. Do Do Hee được chủ tịch của tập đoàn thực phẩm Mirae nhận nuôi. Cô bị mẹ bắt đi xem mắt và nhưng bị nhầm chỗ nên có cuộc định mệnh với Jung Gu Won. Trong một lần tình cờ, Jung Gu Won cứu Do Do Hee khỏi sự truy sát của kẻ thù, khiến năng lực của Jung Gu Won truyền sang cho Do Do Hee. Do đó, chàng quỷ lên kế hoạch quyến rũ cô gái xinh đẹp, nhằm lấy lại sức mạnh.