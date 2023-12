Em gái quốc dân Kim Yoo Jung trong bộ phim đang gây sốt toàn cầu

TPO - Bộ phim "My Demon" do Kim Yoo Jung và Song Kang đóng chính đang gây bão trên mạng xã hội. Trong đó, vai diễn tiểu thư tài phiệt cá tính, ương bướng giúp Kim Yoo Jung ghi điểm với ngoại hình nổi bật.

Theo Naver bộ phim Chàng quỷ của tôi - My Demon đang tạo sức nóng trên toàn thế giới khi phát sóng tại nền tảng Netflix. Hiện tại, My Demon đứng vị trí thứ nhất trên 24 quốc gia và lọt vào top 10 phim hot nhất trên 80 quốc gia. Phim không chỉ gây sốt tại Hàn Quốc mà còn được khán giả Việt Nam, Trung Quốc yêu thích. Trong đó, nhân vật nữ chính Do Do Hee của Kim Yoo Jung khiến người xem mê mẩn với nhan sắc sang trọng lịch lãm, gương mặt thanh thuần và khả năng diễn xuất duyên dáng. Tương tác thú vị đáng yêu của hai nhân vật chính cũng là nguyên nhân giúp tác phẩm gây sốt toàn cầu.

Ở tuổi 24, em gái quốc dân Kim Yoo Jung đã hoàn toàn lột xác thành quý cô gái quyến rũ với thân hình nóng bỏng, vẻ đẹp tự nhiên cuốn hút. Trong phim Kim Yoo Jung vào vai Do Do Hee giám đốc điều hành của tập đoàn thực phẩm Mirae. Do Do Hee được miêu tả là cô gái tài năng, "yêu nữ hàng hiệu", tính cách cao ngạo quyết đoán, không thích việc hẹn hò kết hôn.

Tuy nhiên, thực tế cô vốn được chủ tịch Ju Cheon Suk nhận nuôi, do đó không hòa thuận với các con của chủ tịch. Ẩn giấu đằng sau nụ cười thân thiện trong gia tộc họ Ju là những màn đấu đá để tranh giành tài sản. Do Do Hee có một tâm hồn nhiều nỗi cô đơn, luôn hoài nghi với mọi thứ, ẩn sau vẻ lạnh lùng, cứng cỏi.

Kim Yoo Jung được đánh giá là thể hiện thành công hai mặt tính cách đối lập của nhân vật. Với kinh nghiệm diễn xuất 20 năm, nữ diễn viên sinh năm 1999 được yêu thích với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, biểu cảm tinh tế.

Bên cạnh đó, ngoại hình của hai diễn viên chính Kim Yoo Jung và Song Kang được nhận xét sáng màn hình và hợp nhau. Tương tác của cặp đôi là một trong những điểm thu hút khán giả ở lại với phim. "Điểm thu hút của bộ phim là những tình huống 'đưa đẩy' giữa Do Do Hee và Jung Gu Won và cách mà họ bị cuốn vào nhau", Kim Yoo Jung chia sẻ.

Theo đó, Jung Gu Won (Song Kang đóng) vốn là con quỷ sống hàng trăm năm với nhiệm vụ thực hiện các thỏa thuận với con người. Jung Gu Won sẽ thực hiện điều ước của thân chủ, giúp họ trở nên thành công quyền lực, giàu có trong vòng 10 năm, nhưng sau đó hắn sẽ lấy mạng những người này và gửi linh hồn xuống địa ngục. Jung Gu Won có ngoại hình trẻ mãi không già và thích thú khi tận hưởng khoảnh khắc con người sợ hãi vào thời điểm bản hợp đồng kết thúc.

Trong một lần tình cờ, Do Do Hee đến nhầm nhà hàng nơi Jung Gu Won đang ngồi để tham gia một buổi hẹn mai mối. Họ có những màn đối đáp hài hước, đáng yêu. Khi Do Do Hee bị kẻ xấu sát hại, Jung Gu Won đã xuất hiện giải cứu cho cô, nhưng cũng khiến những quyền năng của chàng quỷ chuyển sang Do Do Hee. Từ đó, cả hai dần tiếp xúc và nảy sinh tình cảm với nhau.

Naver đánh giá nội dung sống chung nhà rồi dần phải lòng nhau không mới, song, nhờ diễn xuất ăn ý của Kim Yoo Jung và Song Kang, câu chuyện giữa chàng quỷ và tiểu thư tài phiệt trở nên khác biệt. Cặp đôi không phải mẫu nhân vật trai lạnh lùng, gái ngây thơ yếu đuối thường thấy mà thường xuyên tung hứng, trêu chọc nhau. Phim còn được khen ngợi với cảnh quay đẹp, trang phục bắt mắt.

Theo Naver, Kim Yoo Jung được đánh giá là có khả năng chọn kịch bản phù hợp với bản thân. Trong 3 diễn viên nhí nổi tiếng nhất Hàn Quốc là Kim Sae Ron, Kim So Hyun, hiện tại sự nghiệp của Yoo Jung phát triển tốt nhất. Năm 2021, cô cũng gây ấn tượng với phim cổ trang Bầu trời rực đỏ (Lovers Of The Red Sky).

Trong khi đó, Kim So Hyun chật vật trong quá trình chuyển hình tượng từ thiếu nữ sang người con gái trưởng thành. Còn Kim Sae Ron thì bị tẩy chay khỏi giới giải trí sau scandal lái xe khi say rượu. Kim Yoo Jung cũng được đánh giá là ngôi sao ít vướng scandal. Cô có hình tượng đẹp, chăm chỉ làm việc.