Sơn Tùng M-TP 'hẹn hò' cùng fan giữa khu vườn cổ tích, kết thúc siêu bất ngờ khiến fan “ngất lịm”

Buổi “hẹn hò” thân tình giữa Sơn Tùng M-TP và 120 chủ thẻ Be The Sky Apeiron diễn ra trong không gian ngọt ngào, lãng mạn, đậm chất cổ tích tại TP. Hồ Chí Minh.

Vào chiều ngày 30/11, sự kiện Fansign độc quyền của Sơn Tùng M-TP - SKYMEET II do MB và JCB tổ chức, mở ra một thế giới thần tiên giữa lòng Sài Gòn. Đây không chỉ là một sự kiện fansign đơn thuần mà còn là buổi “hẹn hò thế kỷ” trong tuần kỷ niệm sinh nhật 12 năm đồng hành của Đại gia đình Sky. Với sự kiện được dàn dựng chỉn chu cùng điểm nhấn là món quà bất ngờ đầy ý nghĩa ở cuối chương trình, SKYMEET đã thực sự chạm đến cảm xúc và trái tim của từng người tham dự.

Trước giờ sự kiện, các fan đã đến từ rất sớm phủ kín khu vực check-in. Sự kiện được tổ chức tại dinh thự sang trọng với lối vào duy nhất được bố trí nghiêm ngặt, đồng thời sự kiện được đảm bảo tính bảo mật và riêng tư tuyệt đối với khu vực tổ chức “riêng biệt” không thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Bước vào khu vực sự kiện, các vị khách choáng ngợp với không gian đậm chất cổ tích như bước vào “vùng đất kỳ diệu” đúng nghĩa. Ngay từ lúc đặt chân, 120 vị khách đặc biệt được chào đón bằng một phần quà được chuẩn bị dành riêng cho các SKY may mắn tham dự.

Khu vực chụp hình với SKYLIGHT khổng lồ trở thành tâm điểm, nơi fan không ngại xếp hàng dài để lưu giữ khoảnh khắc "thanh xuân" tại SKYMEET. Tham dự sự kiện các fan xuất hiện với tạo hình “chặt chém” nghệ sĩ với dàn trai xinh gái đẹp, đặc biệt có rất nhiều cô dâu và công chúa từ như từ cổ tích bước ra. Tạo hình xinh đẹp bảnh bao của fan khiến Sơn Tùng M-TP phải “ấm ức” vì suýt bị giành spotlight.

Khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP bước ra sân khấu đã khiến cả khán phòng như bùng nổ. Xuất hiện đầy cuốn hút, nam nghệ sĩ hóa thân thành một hoàng tử khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh.

Với những khán giả sở hữu vé VIP từ MB và JCB, họ không chỉ được tận mắt chứng kiến mà còn có cơ hội nhận chữ ký và tận tay trao những phần quà đến thần tượng. Giọng ca Đừng làm trái tim anh đau thân thiện và gần gũi, thoải mái ký tặng, giao lưu và thậm chí trao những cái ôm ấm áp đến fan hâm mộ. Một SKY phấn khích chia sẻ: “Được gặp anh Tùng thế này, em thấy như đang mơ, cảm giác giống như đang hẹn hò với chính thần tượng của mình vậy!”

Những câu hỏi và thử thách thú vị trong AMA (Ask Me Anything) được Sơn Tùng M-TP trả lời chân thành và vô cùng dí dỏm. Khán phòng như được lấp đầy bởi tiếng cười và sự ấm áp lan tỏa qua từng khoảnh khắc.

Đặc biệt, phần giao lưu gần gũi với những chia sẻ ấm áp của nghệ sĩ dẫn dắt người hâm mộ đi qua những cung bậc cảm xúc khó quên. Trong không gian ấm áp, Sơn Tùng M-TP không chỉ trải lòng với fan những khó khăn và tâm tư giấu kín lần đầu được tiết lộ mà còn hé lộ về những dự định năm 2025 hứa hẹn chắc chắn sẽ làm SKY phải “tự hào”. Những lời động viên truyền cảm hứng đầy cảm xúc của nam nghệ sĩ, anh đã truyền thêm động lực rất lớn cho fan, khiến cả khán phòng vô cùng tự hào và hạnh phúc: “Thành công của mọi người là thành công của Tùng, cho nên mọi người hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình nhé”.

Sự kiện khép lại với một cú twist cảm xúc đầy bất ngờ, khiến trái tim mọi khán giả đều rung động. Sơn Tùng M-TP bất ngờ xuất hiện trở lại, tay cầm chiếc bánh sinh nhật, trong giai điệu sâu lắng của Như ngày hôm qua. Khoảnh khắc khiến khán phòng vỡ òa và trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất khi SKY và Sơn Tùng M-TP hòa chung nhịp đập cảm xúc.

Sự kiện Fansign độc quyền do MB và JCB đồng tổ chức dành riêng cho chủ thẻ Be The Sky Apeiron đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt, không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa người hâm mộ và thần tượng mà còn có ý nghĩa kỷ niệm hơn một thập kỷ đồng hành, tôn vinh mối quan hệ gắn bó giữa Sơn Tùng M-TP và SKY. Đó không chỉ là sự kết nối giữa thần tượng và người hâm mộ, mà còn là tình cảm của một gia đình thực sự!