Sôi động ngày khai mạc Giải bóng rổ Vô địch Đà Nẵng

Lễ khai mạc Giải bóng rổ Vô địch Đà Nẵng đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng quận Sơn Trà. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống giải Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC).

Tham dự Lễ khai mạc có sự góp mặt của lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao TP. Đà Nẵng, các đơn vị tài trợ, đơn vị đồng hành cùng hơn 100 vận động viên đến từ 8 đội bóng tham dự giải.

Phát biểu khai mạc giải, ông Tô Duy - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần New Sports - Trưởng BTC cho biết: “Giải bóng rổ Vô địch Đà Nẵng 2023 (DBC) đánh dấu chặng thi đấu cuối cùng trước khi vòng chung kết toàn quốc được tổ chức. Giải DBC hướng tới các đối tượng chuyên nghiệp và không chuyên cùng với sự bổ sung tham chiếu trình độ với các cầu thủ quốc tế. Ngoài khuôn khổ các trận đấu, giải còn là nơi giao thoa của các yếu tố văn hóa, giải trí, du lịch".

Ngay sau buổi lễ khai mạc là các trận đấu hấp dẫn và kịch tính, thu hút đông đảo người dân Đà Nẵng đến xem và cổ vũ. Đội bóng Quảng Nam đã giành chiến thắng 64-53 trước các cầu thủ trẻ U18 Đà Nẵng. Nhà đương kim vô địch U18 quốc gia vẫn còn khá non trẻ khi đối đầu với kinh nghiệm thi đấu dày dặn của các đàn anh bên phía Quảng Nam, vốn có sự bổ sung tay ghi điểm Hoàng Đức Thắng của đội tuyển PKKQ.

Còn Đại Học Đà Nẵng dù bị dẫn trước trong hầu hết thời gian và bất ngờ san bằng tỉ số 75 đều trước khi bước vào hiệp phụ bằng một pha buzzer beater ấn tượng của Lê Khoa. Nhưng Friends thi đấu quá ổn định và đồng đều đã lấy lại nhịp để tiếp tục giãn cách cách biệt. Chung cuộc Friends dành chiến thắng 87-77 trước các chàng trai Đại Học Đà Nẵng.

Ngoài các trận đấu, ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động bên lề thú vị, tổ chức các contest cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Được biết, Giải bóng rổ vô địch Đà Nẵng DBC brought by VNPAY 2023 sẽ được tổ chức hằng ngày từ 27/05 - 04/06/2023 tại Nhà thi đấu Đa năng quận Sơn Trà - Số 1 Trần Quang Diệu, Sơn Trà, Đà Nẵng. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab, gồm kênh ON Sports, ứng dụng ON, ON Sports TV, fanpage ON Sports trên Facebook và kênh ON bóng rổ trên YouTube.