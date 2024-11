Sôi động lễ kick-off tại Yên Bình New Horizon

Ngày 26/11, sự kiện gặp gỡ và truyền lửa (Kickoff) phân khu Yên Bình New Horizon đã diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi động, thu hút hàng trăm chuyên viên kinh doanh tham dự, hứa hẹn khuấy đảo thị trường BĐS Phổ Yên thời điểm cuối năm.

Thắp lửa chiến binh làm nóng Bất động sản Phổ Yên

Ngay từ sáng sớm, các nhân viên kinh doanh của Yên Bình New Horizon đã hội ngộ đông đủ, cùng khí thế tưng bừng và háo hức chờ đón những nội dung hấp dẫn trong sự kiện.

Tại sự kiện, đơn vị phát triển dự án Newhome Việt Nam đã trao chứng nhận đại lý chiến lược phân phối cho các đơn vị trước sự chứng kiến của toàn thể đội ngũ bán hàng, bao gồm: WON HOMES, Đất Xanh Đông Bắc Bộ, Phú Quý Land, AGP Invest, ImperLand, Phúc Hoàng Land, TVHLand, DHC Land, GTHomes. Sự kiện này đã đánh dấu mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Newhomes Việt Nam với các đối tác đồng hành nhiều kinh nghiệm, mở ra một chặng đường mới cho Yên Bình New Horizon, đưa những sản phẩm chất lượng nhất của dự án đến gần hơn với thị trường và khách hàng. Ngay sau nghi thức trao chứng nhận, hàng trăm chuyên viên kinh doanh đã nêu cao quyết tâm "quét" sạch bảng hàng Yên Bình New Horizon, chính thức khởi động cho chiến dịch kinh doanh lần này.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Newhome Việt Nam còn chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tiềm năng của địa phương, ưu thế của dự án, tạo niềm tin vững chắc và cơ sở để các “chiến binh” tự tin mang các sản phẩm chất lượng đến cho khách hàng. Điều này cũng góp phần gia tăng tinh thần nhiệt huyết, tiếp thêm động lực "chinh chiến" cho các "chiến binh thần tốc".

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Như Hoàng - Phó TGĐ Newhome Việt Nam khẳng định: "Với tâm huyết kiến tạo nên một phố Hàn giữa lòng thủ phủ công nghiệp, phân khu Yên Bình New Horizon đã được ra mắt và hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm mới cho nhóm khách hàng cao cấp tại Phổ Yên”.

Càng về cuối năm, thị trường bất động sản càng khởi sắc và sôi động, cộng hưởng với nhiều tín hiệu tích cực từ các bộ luật, quy hoạch hạ tầng phát triển...đây chính là động lực “tiếp lửa nhiệt huyết” cho các chiến binh kinh doanh chinh phục thành công thị trường BĐS Phổ Yên.

Yên Bình New Horizon - sản phẩm đa công năng tại thủ phủ công nghiệp Phổ Yên

Sở hữu vị trí đắt giá ngay cạnh Vành đai 5 huyết mạch, sát vách KCN Samsung gần 100.000 công nhân, chuyên gia, kỹ sư đang làm việc và gần kề quy hoạch KCN Yên Bình 2,3 với quy mô hơn 300 ha với hơn 30.000 lao động. Ngoài ra, từ Yên Bình New Horizon dễ dàng kết nối với các khu vực trọng điểm thông qua đường gom 20,5m tạo nên lợi thế giao thương sầm uất, trở thành tâm điểm thương mại, mua sắm, giải trí sôi động góp phần thu hút cư dân và tạo sức bật kinh tế - văn hóa tại khu vực.

Đáng chú ý với việc thống nhất phương án xây dựng cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, việc di chuyển từ Phổ Yên đến Thủ đô sẽ còn được rút ngắn chỉ khoảng 45p di chuyển.

Điểm khác biệt của Yên Bình New Horizon còn ở phong cách kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc. Hệ thống công viên, cảnh quan xanh bố trí hài hoà toàn khu giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần con người. Bên cạnh đó, nhiều tiện ích đẳng cấp cũng lần đầu tiên xuất hiện tại Phổ Yên với những khu phố Hàn đa sắc màu sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí - mua sắm của người dân trên địa bàn, đặc biệt là nhóm chuyên gia, khách hàng cao cấp với nhu cầu chi tiêu mạnh, đề cao lối sống tận hưởng. Trong tương lai, nơi đây sẽ là điểm dừng chân của cộng đồng chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước, những người đặt ra nhiều tiêu chí khắt khe trong an cư. Họ tìm thấy tại Yên Bình New Horizon sự tĩnh - động của cuộc sống hài hoà, để mỗi người được sống trọn vẹn sau một ngày làm việc tại KCN ngay kế cận.

Bên cạnh đó, Phổ Yên đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư FDI so với các huyện, thị, thành trong tỉnh và cả khu vực phía Bắc, với 28 dự án FDI có tổng vốn đăng ký trên 6,7 tỷ USD và 19 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 5.700 tỷ đồng. Trong đó, riêng tổ hợp Samsung đã đầu tư 6,23 tỷ USD, tạo ra việc làm cho hơn 70.000 lao động, khả năng lấp đầy và khai thác cho thuê tại Yên Bình New Horizon rất lớn.

Khi được triển khai đồng bộ, mô hình khu đô thị phụ trợ công nghiệp sẽ tạo ra môi trường sống và làm việc chất lượng cao, hình thành một cộng đồng phát triển bền vững và thịnh vượng. Trong tương lai, đứng trước những yêu cầu mới ngày càng khắt khe của thị trường, Yên Bình New Horizon chính là mô hình hiệu quả trong thu hút đầu tư và là trọng tâm phát triển, Khu công nghiệp gắn liền với khu đô thị - dịch vụ phụ trợ của Phổ Yên nói riêng và thủ phủ công nghiệp Thái Nguyên nói chung.

Bên cạnh đó, với đa dạng diện tích và loại hình sản phẩm, tại Yên Bình New Horizon, nhà đầu tư có thể tự khai thác kinh doanh dịch vụ lưu trú, mua sắm, giải trí hoặc ẩm thực... đáp ứng nhu cầu của dòng người và các phương tiện thường xuyên qua lại khu vực này. Những tuyến phố thương mại sầm uất như: ẩm thực, mua sắm, boutique hotel, chăm sóc sức khoẻ, trị liệu, spa, massage… Tất cả góp phần tạo nên một đô thị ‘3in1’: sống tiện nghi, kinh doanh sầm uất, đầu tư vượt trội.

Cộng hưởng những lợi thế về vị trí, pháp lý, quy hoạch và tiện ích, Yên Bình New Horizon chính là điểm đến lý tưởng cho cả khách hàng ở thực và nhà đầu tư muốn đón sóng đầu tư BĐS tại thủ phủ công nghiệp ngay kế cận Hà Nội với dư địa dài hạn.

Thông tin chi tiết về dự án:

Phân khu Yên Bình New Horizon thuộc khu đô thị Yên Bình Xanh

Vị trí: Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Yên Bình

Đơn vị phát triển dự án: Công ty Cổ Phần Bất động sản Newhome Việt Nam

Đơn vị tiếp thị dự án: WON HOMES, Đất Xanh Đông Bắc Bộ, Phú Quý Land, AGP Invest , ImperLand, Phúc Hoàng Land , TVHLand, DHC Land, GTHomes, THM Land, Mainland