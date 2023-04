Sôi động Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam tại Đồ Sơn

TPO - Tối 29/4, tại quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) diễn ra Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam và khai mạc Lễ hội biển Đồ Sơn 2023 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật thu hút hàng vạn du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Tối 29/4, Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật Lễ hội Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam và khai mạc Lễ hội biển Đồ Sơn 2023, diễn ra tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia biển, có bờ biển dài hơn 3.260 km với hàng nghìn đảo, phân bố khắp đất nước. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, biển, đảo luôn có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt, là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, không gian phát triển bao đời của dân tộc ta.

Với nguồn tài nguyên phong phú, trữ lượng lớn về hải sản, khoáng sản, biển được con người khai thác, sử dụng, tạo sinh kế cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Không những thế, với vị trí chiến lược, nằm án ngữ trên tuyến hàng hải huyết mạch, thông thương giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, biển đảo Việt Nam đóng vai trò là cửa ngõ rất quan trọng trong giao thương, hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển đảo luôn là địa bàn chiến lược, phòng tuyến vững chắc của đất nước. Trong đó, thành phố Hải Phòng với truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, nơi có sông Bạch Đằng nổi tiếng với 3 chiến công vang dội của dân tộc ta chống giặc ngoại xâm; nơi có Bến K15 - điểm xuất phát của những “con tàu không số”, làm nên huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định biển, đảo vừa khởi tạo không gian sinh tồn, đồng thời bồi đắp và kết tinh không gian văn hóa rất khoáng đạt, phong phú và đặc sắc. Văn hóa biển là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam “thống nhất trong đa dạng”, đậm đà bản sắc dân tộc, tồn tại mãnh liệt trong tâm thức người Việt.

Trong văn hóa biển ấy, nhiều lễ hội dân gian độc đáo được ghi dấu, lưu giữ, trao truyền, phát triển đến ngày nay, trở thành nét đẹp truyền thống, đặc trưng của người dân miền biển. Lễ hội văn hóa biển, đảo Việt Nam thường gắn với tín ngưỡng thờ cúng các vị thần biển, thờ tổ nghề, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cầu mùa, cầu mưa thuận gió hòa với mong ước khởi đầu một năm bội thu, an lành…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kỳ vọng Lễ hội Văn hóa dân gian biển, đảo Việt Nam lần đầu được tổ chức tại Hải Phòng là mốc khởi đầu ý nghĩa cho một sự kiện thường niên có giá trị văn hóa sâu sắc, giới thiệu, tôn vinh và phát huy giá trị của các di sản văn hóa dân gian miền biển đến nhân dân và du khách trong và ngoài nước.

Qua đó, góp phần kích cầu du lịch hậu đại dịch COVID-19, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhất là đối với bà con ngư dân, các lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc.

Từ sự kiện này, cùng các sự kiện, lễ hội về biển, đảo được tổ chức tại nhiều địa phương trong cả nước sẽ trở thành nguồn lực và động lực tinh thần quan trọng, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật Lễ hội Văn hóa dân gian biển, đảo Việt Nam và Lễ hội biển Đồ Sơn - Hải Phòng 2023. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, với nhiều tiết mục biểu diễn trên sân khấu hoành tráng.

Chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của nhiều ca sỹ nổi tiếng như: Thu Phương, Dương Hoàng Yến, Đinh Hương…

Chương trình nghệ thuật đặc sắc đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho du khách, qua đó góp phần quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển du lịch biển thành phố Hải Phòng nói chung, quận Đồ Sơn nói riêng. Cuối chương trình, người dân và du khách được thưởng thức màn bắn pháo hoa lung linh, rực rỡ sắc màu.