Sôi động Hội chợ thương mại 'Tự hào hàng Việt Nam'

Từ ngày 10/8 đến 18/8, tại công viên phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An, Hội chợ thương mại “Tự hào hàng Việt Nam” được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Công Thương phối hợp tổ chức, gắn với sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hội chợ do Công ty TNHH Tập đoàn Châu Anh Phát tổ chức thực hiện.

Hội chợ được thực hiện bởi chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh năm 2024. Hội chợ được tổ chức với quy mô 220 gian hàng, trong đó có 30 gian hàng dành riêng cho UBMTTQ các cấp trong tỉnh trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng riêng của địa phương, của tỉnh. Hội chợ được đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Đông trùng hạ thảo là một trong những sản phẩm được người tiêu dùng dùng thử nhiều tại các gian hàng của UBMTTQ các cấp. Nhận thấy hội chợ là cơ hội tốt để trưng bày, quảng bá sản phẩm, hộ kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo Hòa Thịnh (ấp Gò Dồ, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa) đăng ký tham gia. Chủ cơ sở - Võ Hồng Hòa cho biết, nấm đông trùng hạ thảo của cơ sở được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao vào tháng 7/2024. Cơ sở có năng lực sản xuất ra thành phẩm 10.000 hộp sản phẩm tươi/tháng. Sau khi thành phẩm, cơ sở thực hiện sấy thăng hoa để tiêu thụ. Hiện sản phẩm được phân phối tại hệ thống spa tại Bình Dương, Tiền Giang. Đến với hội chợ, cơ sở mong muốn được kết nối, tìm thêm nhà phân phối, đại lý bán lẻ hoặc doanh nghiệp phân phối trung gian. Đến với hội chợ lần này, HTX nông nghiệp Tân Ân (huyện Cần Đước) trưng bày, bày bán sản phẩm yến thiên nhiên chưng cất nhiều vị, yến thô, yến qua sơ chế. Sản phẩm yến được khá nhiều người tiêu dùng ghé tham quan gian hàng mua dùng thử và đánh giá sản phẩm chất lượng. Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tân Ân - Lâm Sơn Hải chia sẻ, ngoài chuyên tâm vào yếu tố chất lượng, HTX đã thực hiện đăng ký độc quyền kiểu dáng tên sản phẩm và kiểu dáng vỏ hộp sản phẩm. Hiện nay, sản phẩm yến trên thị trường nhiều, có sự cạnh tranh cao nhưng doanh nghiệp quan tâm, khi có kiểu dáng độc quyền, người tiêu dùng dễ nhận diện, tránh mua phải hàng gian, hàng giả, hàng nhái. Tại hội chợ, người tiêu dùng sẽ được giảm giá trên từng sản phẩm, nhiều nhất là 50.000 đồng/sản phẩm. Hội chợ được đông đảo người dân tham quan, mua sắm. Qua đó, Hội chợ góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt, từ đó quảng bá, khuyến khích phát triển thương hiệu hàng Việt gắn với sản phẩm địa phương. P.V