Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM nói gì về việc doanh nghiệp bị cản trở niêm yết?

TPO - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông tin về việc không chấp thuận hồ sơ niêm yết cổ phiếu QNP của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Theo HoSE, đơn vị đã nhiều lần yêu cầu QNP bổ sung hồ sơ, giải trình theo quy định pháp luật, nhưng công ty này chưa hoàn thiện.

Đại diện lãnh đạo HoSE cho biết, tháng 12/2016, sở nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của QNP. Tuy nhiên, công ty không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, vì vậy, HoSE đã ra thông báo dừng xem xét hồ sơ.

Ngày 13/6/2018, HoSE tiếp tục nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của QNP và sau đó đã có công văn đề nghị QNP cung cấp thông tin liên quan đến việc thanh tra toàn diện công ty theo quyết định của Thanh tra Chính phủ. HoSE cho biết, QNP không cung cấp các thông tin theo yêu cầu của công văn này, không tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu QNP.

Hơn 2 năm sau, đến ngày 7/10/2020, HoSE lại nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của QNP. Căn cứ các tài liệu bổ sung ngày 18/11/2020 của công ty, ngày 23/11/2020, HoSE có thông báo về việc nhận hồ sơ niêm yết lần đầu cổ phiếu QNP.

“Qua quá trình xem xét hồ sơ, HoSE đã nhiều lần có văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung. Tuy nhiên, đến hết năm 2021, QNP vẫn chưa bổ sung đầy đủ theo quy định. Vì vậy, HoSE đã dừng xem xét hồ sơ theo quy định tại Nghị định 155”, HoSE giải thích.

Ngày 19/4/2022, HoSE tiếp tục thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của QNP. HoSE đang xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu QNP theo các quy định tại Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có vấn đề liên quan đến việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến quá trình cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn.

Tuy nhiên, đến thời điểm 24/11/2022, một số đơn vị liên quan chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo Hợp đồng chuyển giao cổ phần QNP, chưa thực hiện theo nội dung khắc phục mà QNP đã báo cáo Thanh tra Chính phủ tại công văn số 958/BC-QNP ngày 27/9/2019.

Lãnh đạo HoSE cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Quy nhơn ngay khi nhận được thông tin đầy đủ về việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, hoặc hướng dẫn từ các cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, Hiệp hội Các nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) phản ánh, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn bị cản trở niêm yết trong 10 năm qua. VAFI đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Tại họp báo Bộ Tài chính chiều 30/3, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thẩm định cấp phép việc niêm yết thuộc HoSE. Ủy ban có nhận được thông tin về việc đăng ký của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau nhiều lần trao đổi giữa HoSE và doanh nghiệp thì hồ sơ vẫn chưa đủ điều kiện cấp phép niêm yết theo quy định.

Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tiền thân là Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn, được Bộ Giao thông vận tải thành lập ngày 2/7/1993. Năm 2022, Cảng Quy Nhơn cho biết, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, doanh thu và lợi nhuận đều giảm. Cụ thể, dù hoàn thành vượt kế hoạch năm, nhưng doanh thu thuần của cảng đạt 1.069 tỷ đồng , giảm hơn 18% so với năm 2021. Tuy nhiên, do giá vốn xăng dầu trong năm 2022 cao, lợi nhuận gộp của công ty giảm mạnh hơn 315 tỷ đồng ( 64% so với năm 2021), chỉ đạt 177 tỷ đồng so với năm 2021. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến dẫn đến lợi nhuận trước thuế của công ty đều giảm hơn 83%, xuống còn 351 tỷ đồng. Sau thuế, Cảng Quy Nhơn lãi 291 tỷ đồng.