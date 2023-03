Chứng khoán tăng 9 phiên liên tiếp

TPO - VN-Index đang giữ mạch 9 phiên tăng giá liên tiếp, thanh khoản tiếp tục khởi sắc. Cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng hút dòng tiền.

Phiên giao dịch cuối tháng 3, VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, đánh dấu lần tăng điểm thứ 9 liên tiếp. Thanh khoản tăng nhanh trong phiên chiều, giá trị khớp lệnh HoSE đạt gần 11.000 tỷ đồng.

Nhóm vốn hoá lớn vẫn là động lực quan trọng thúc đẩy chỉ số chính đi lên, trong bối cảnh thị trường chung còn phân hoá. Đà tăng của nhóm ngân hàng thu hẹp, vị trí dẫn dắt thị trường chuyển cho cổ phiếu bất động sản. Nhóm vốn hoá lớn, những cổ phiếu có câu chuyện riêng hút dòng tiền.

Nhóm bất động sản kịp thời “gồng gánh” thị trường khi cổ phiếu ngân hàng suy yếu. VHM, VIC là những đầu kéo tích cực nhất. KBC tăng trần, lọt nhóm dẫn dắt thị trường.

Cổ phiếu của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tăng trần, khi đón nhận những thông tin về việc doanh nghiệp thoái toàn bộ vốn góp ở công ty, mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Cụ thể, HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc vừa thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng. Chỉ nửa tháng trước, ngày 17/3, KBC vừa quyết định tăng vốn điều lệ cho đơn vị này lên gần 1.100 tỷ đồng.

Ngoài thoái vốn, Hội đồng quản trị KBC vừa thông qua phương án mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng của lô trái phiếu KBCH2124003, với lãi suất (mua lại) 11.4%/năm. Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành ngày 11/11/2021. Giá mua lại bằng tổng mệnh giá trái phiếu mua lại và lãi phát sinh.

Việc KBC quyết mua trái phiếu diễn ra sau quyết định của hội đồng quản trị thông qua khoản vay vốn tín chấp tại công ty con (CTCP Khu công nghiệp Sài gòn – Bắc Giang). Hạn mức vay tối đa là 1.000 tỷ đồng, trùng hợp với giá trị mua lại lô trái phiếu kể trên

Cổ phiếu bất động sản là NLG cũng tăng hết biên độ, sau khi doanh nghiệp hé lộ về tình hình kinh doanh cũng như các kế hoạch trong năm nay. NLG đặt mục tiêu doanh số 10.000 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần doanh thu thuần năm trước.

Nhiều cổ phiếu khác trong nhóm bất động sản cũng tăng giá, như DIG, SZC, NTL, LHG, HDG, DXG, PDR, BCM…

Dù không còn sức ảnh hưởng lớn như các phiên trước, nhưng cổ phiếu ngân hàng vẫn duy trì mức tăng trên dưới 1% với các các mã CTG, STB, MSN, SHB, ACB. Trong nhóm ngân hàng, HDB tăng mạnh nhất 2,9%. Cổ phiếu STB sau phiên hôm qua đột biến thanh khoản hơn 1.000 tỷ đồng, thì nay chỉ còn giao dịch hơn 584 tỷ đồng, lùi xuống vị trí thứ 2 toàn sàn.

Cổ phiếu hút dòng tiền nhất là SSI, giá trị giao dịch 680 tỷ đồng. Nhóm chứng khoán cũng có phiên tăng giá diện rộng, VIG, BSI tăng trần. Hơn 20 cổ phiếu chứng khoán tăng giá. Các mã SSI, VND, VCI ghi nhận thanh khoản cao.

Trên HoSE, qua mùa báo cáo tài chính, Sở tiếp tục cắt margin với cổ phiếu của những doanh nghiệp thua lỗ, gồm: HAR của CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền, HII của CTCP An Tiến Industries và NKG của CTCP Thép Nam Kim. Ba cổ phiếu bị cắt margin do ghi nhận lỗ sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán 2022, thuộc trường hợp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo quy định.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,2 điểm (0,49%) lên 1.064,64 điểm. HNX-Index tăng 1,55 điểm (0,75%) lên 207,5 điểm. UPCoM-Index tăng 0,27 điểm (0,35%) lên 76,76 điểm.

Thanh khoản tăng mạnh về cuối phiên, giá trị khớp lệnh HoSE là 10.908 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng gần 180 tỷ đồng, tập trung vào HPG, VHM, VIC, VPB…