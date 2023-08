Snack Bento x Bia Saigon Chill: Cho vị giác chạm đến thăng hoa

Trong sự kiện âm nhạc hoành tráng THE CHILL FEST phiên bản Summer Adventure diễn ra ở Nha Trang vào tuần trước, Bia Saigon Chill và Bento Snack đã chính thức “sánh đôi” cùng nhau mang đến chuỗi trải nghiệm tuyệt vời cho các “chill thủ”.

The Chill Fest là chuỗi sự kiện âm nhạc được tổ chức bởi nhãn hàng Bia Saigon Chill, mang đến nhiều phiên bản độc đáo trong mỗi hành trình đi qua. Với sự trở lại hoành tráng trong mùa hè này, The Chill Fest phiên bản Summer Adventure khuấy động chuyến du ngoạn mùa hè tại 3 thành phố lớn với sân khấu âm nhạc hoành tráng cùng loạt hoạt động trải nghiệm nâng cấp diện mạo ấn tượng. The Chill Fest – Summer Adventure đã chiêu đãi hơn hàng chục ngàn chill thủ đã mắt mát tai với sự xuất hiện của loạt nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng và hiệu ứng hình ảnh ấn tượng.

Đêm nhạc 15/7 The Chill Fest – Summer Adventure tại Nha Trang đã đánh dấu lần đầu tiên Snack Bento - món ăn vặt làm từ mực được tẩm ướp gia vị cực kỳ đậm đà và dễ hợp khẩu vị với nhiều người đồng hành cùng Bia Saigon Chill. Sự kết hợp đã đem đến cho các bạn trẻ thêm trải nghiệm độc đáo, mới lạ và ghi dấu chặng cuối khép lại The Chill Fest – Summer Adventure thật trọn vẹn. Góp mặt tại khu trải nghiệm của đêm sự kiện, Bento Extreme Snacks đã mang đến một hương vị mới cho những tín đồ đam mê mực Bento: vị ngọt của mực tự nhiên kết hợp với vị ngọt cay vô cùng hấp dẫn. Để tạo ra được một gói mực chất lượng, nhà sản xuất đã nghiên cứu và cho ra công thức chế biến theo công nghệ sấy tiên tiến. Chính vì vậy hương vị thơm ngon của mực vẫn được giữ nguyên ngay cả khi thành phẩm.

Bento Extreme Snacks là dòng sản phẩm mới mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một trải nghiệm về hương vị siêu tuyệt vời, một sự kết hợp đầy quyến rũ, kích thích vị giác. Hiểu một cách đơn giản thì “màn sánh đôi” có một không hai giữa Bia Saigon Chill và Bento Snack như một cuộc “cách mạng hóa” cách người tiêu dùng Việt Nam có thể thưởng thức các món ăn nhẹ và đồ uống yêu thích của mình theo nhiều phong cách khác nhau. Sự kết hợp mang tính đột phá này đã giúp các “chill thủ” được dịp khám phá nghệ thuật thưởng thức Bia Saigon Chill cùng món ăn nhẹ là Snack mực Bento Thái ngon lành. Đặc biệt nhất trong đêm sự kiện đó chính là hoạt động “Nhúng 5 giây” - làm nổi trội tính đặc biệt của dòng sản phẩm Snack mực Bento khi nhúng với bia trong 5 giây sẽ giòn và thêm phần đậm vị hơn.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa “hậu vị sảng khoái” của Bia Saigon Chill và “vị cay độc đáo” của Snack Bento là minh chứng cho tầm nhìn chung của hai thương hiệu lớn đến từ Việt Nam và Thái Lan. Cả hai sản phẩm dường như đang bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mới mẻ. Xuyên suốt khoảng thời gian sự kiện âm nhạc diễn ra, Bia Saigon Chill và Snack Bento dường như đã hòa quyện thành một, khó có thể tách rời.

Bia Saigon Chill là dòng bia trẻ, hiện đại, hướng đến phân khúc giới trẻ tiến bộ và được đón nhận tích cực từ lần đầu tiên ra mắt năm 2020 cho đến nay. Với công nghệ lọc lạnh sâu hiện đại ở nhiệt độ cực thấp -2 độ C, sản phẩm mang đến hương vị sảng khoái đặc trưng mang đến cho người dùng những trải nghiệm cực “Chill” và thư giãn khi thưởng thước.

Được yêu mến nhờ hương vị thơm ngon và chất lượng hảo hạng, Snack Bento Thái Lan tự hào luôn là thương hiệu snack mực hàng đầu đến từ xứ sở Chùa Vàng. Ngay từ những ngày đầu du nhập vào Việt Nam, mực tẩm Bento là một trong những món ăn được yêu thích bởi hương vị ngọt của mực tự nhiên kết hợp với vị cay nhiều cấp độ dễ làm siêu lòng giới trẻ. Với cam kết vững chắc trong việc cung cấp các sản phẩm nổi bật, Snack Bento Thái đã trở thành lựa chọn hàng đầu của những người tín đồ đam mê snack trên toàn thế giới.

Với mục tiêu hướng đến những người trẻ năng động, sự kết hợp giữa Bia Saigon Chill và Snack Bento Thái Lan được dự đoán sẽ là xu hướng mới của các bạn trẻ. Bạn đã sẵn sàng gỡ bỏ những áp lực và tận hưởng cuộc vui cùng bạn bè, người thân một cách trọn vẹn với Bia Saigon Chill x Snack Bento chưa? Nhanh chóng trải nghiệm và tận hưởng sự kết hợp đầy hoàn hảo này thôi nào các “chill thủ” ơi!

