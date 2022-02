Sinh viên kêu F0 nhiều, tắm nước lạnh, trường đại học nói gì?

TPO - Do số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ngày càng tăng và hiện có hàng ngàn học sinh dương tính với SARS-CoV-2, Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị ngành giáo dục và chính quyền các huyện, thành phố cho học sinh từ lớp 6 trở xuống ở vùng có cấp độ dịch cấp 3 và cấp 4 học trực tuyến.

TPO - Công tác tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2022 có một số điểm mới cần lưu ý, trong đó Bộ Công an sẽ tổ chức bài thi đánh giá tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới, được tổ chức thi sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) do Bộ GD&ĐT tổ chức.