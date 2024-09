Sinh viên hào hứng với học bổng với tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng

Tập đoàn SCG, một trong những tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng thế hệ xanh Việt Nam thông qua chương trình học bổng SCG Sharing the Dream 2024.

Năm nay, chương trình tiếp tục trao tặng 100 suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc trên khắp cả nước, với tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng.

Sự tiếp sức toàn diện và bền vững cho giới trẻ trong nhiều năm liền

Nổi bật so với các chương trình học bổng truyền thống, SCG Sharing the Dream không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính. Trong hơn 17 năm duy trì và phát triển, chương trình đã không ngừng mở rộng, hướng đến trang bị cho các bạn trẻ kiến thức, kỹ năng và tư duy về phát triển bền vững, với trọng tâm là ESG - Môi trường, Xã hội và Quản trị minh bạch (Environmental, Social, and Governance).

Điểm đặc biệt của Sharing the Dream được thể hiện xuyên suốt qua các hoạt động đồng hành của chương trình. Đơn cử như Cuộc thi Đại sứ ESG, nơi sinh viên được khuyến khích đưa ra những sáng kiến sáng tạo, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội. Bên cạnh đó, các hội thảo, workshop giúp mở rộng kiến thức, kỹ năng của sinh viên, đồng thời tạo cơ hội kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ESG. Chương trình cũng chú trọng đến các cơ hội thực tiễn với doanh nghiệp thông qua các buổi tham quan nhà máy, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các quy trình sản xuất bền vững và hoạt động quản lý môi trường. Ngoài việc cung cấp kiến thức về phát triển bền vững, chương trình cũng tạo điều kiện để sinh viên trau dồi về Tư duy xanh - nền tảng cho tương lai với triết lý tập trung vào phát triển bền vững và mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến giảm phát thải carbon, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy các giải pháp bảo vệ môi trường.

Ông Praween Wirotpan, Tổng giám đốc SCG Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, việc đầu tư vào giáo dục và phát triển nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng tương lai bền vững. Học bổng SCG Sharing the Dream không chỉ là một khoản hỗ trợ tài chính mà còn là một hành trình đồng hành giúp các bạn trang bị hành trang kiến thức và kỹ năng, một sự tiếp sức bền bỉ để các sinh viên tham gia học bổng trở thành những công dân toàn cầu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước”.

Đồng hành cùng thế hệ trẻ - Kết nối tương lai

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, đánh giá cao sáng kiến của SCG: “Ngoài những hỗ trợ thiết thực trong suốt thời gian học cho sinh viên, chương trình còn tạo ra một cộng đồng những người trẻ có cùng chí hướng, cùng nhau đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước”.

Minh Thiện, thành viên dự án Enzyme từ rác hữu cơ và đồng thời là sinh viên nhận học bổng năm 2023, cơ hội này chính là một trải nghiệm mang tính chuyển đổi đối việc học tập của em. “Học bổng không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính mà còn mở ra cánh cửa đến với những cơ hội học tập mới. Em đã có được những hiểu biết giá trị về các hoạt động bền vững và đã kết nối với những cá nhân có cùng chí hướng, những người cùng em chia sẻ niềm đam mê tạo nên những thay đổi tích cực cho tương lai”, Minh Thiện bày tỏ.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đình Quân, giảng viên hướng dẫn dự án Enzyme từ rác hữu cơ, chia sẻ: “Học bổng SCG Sharing the Dream đã mang lại một sự thay đổi tích cực cho các học sinh của tôi. Bên cạnh sự hỗ trợ tài chính, học bổng còn mở ra nhiều cơ hội học tập đáng giá. Các chương trình đào tạo của SCG cung cấp những kiến thức và kỹ năng thiết thực, giúp thế hệ trẻ triển khai các dự án có ý nghĩa. Thông qua đó, các em học sinh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, những yếu tố then chốt để xây dựng tương lai bền vững".

Với hơn 17 năm đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, học bổng SCG Sharing the Dream đã trao 5.600 suất học bổng, tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng. Học bổng đã trở thành một thương hiệu uy tín và được đông đảo sinh viên quan tâm. Chương trình không chỉ mang đến cơ hội cho các sinh viên theo đuổi việc học tập và phát triển bản thân mà còn tạo ra một cộng đồng những người trẻ năng động, sáng tạo, có ý thức về môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Để biết thêm chi tiết về chương trình học bổng SCG Sharing the Dream 2024, vui lòng truy cập trang web https://scg.sac.vn/.