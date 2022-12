Showbiz 9/12: Việt Hương tưởng nhớ nghệ sĩ Chí Tài

TPO - Danh hài Việt Hương nấu bữa cơm với những món thuần Việt tưởng nhớ nghệ sĩ Chí Tài sau 2 năm ngày mất của đàn anh.

Việt Hương đăng hình ảnh mâm cơm cúng trong ngày giỗ nghệ sĩ Chí Tài. Cô viết: “9/12, 2 năm rồi. Anh về ăn cơm với gia đình nha! Nay bà chế mập nấu đúng những món anh thích”. Phía dưới bài viết, nhiều khán giả để lại bình luận: "Nhanh quá, anh Tài đã qua đời được 2 năm rồi", "Cuộc đời này vô thường quá", "Những kỷ niệm buồn này chẳng làm sao quên được, thương anh Tài quá"....

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ vào sáng 9/12/2020. Nghệ sĩ Chí Tài sinh năm 1958 tại TPHCM, ông từng là tay chơi guitar chuyên nghiệp. Năm 1981, ông sang Mỹ định cư sau đó mở studio thu và hòa âm cho nhiều ca sĩ tại hải ngoại. Năm 1987, Chí Tài kết hôn với Phương Loan (ca sĩ hát chung với nam nghệ sĩ trong ban nhạc Chí Tài Brothers) nhưng sau đó ban nhạc tan rã và Phương Loan lui về hậu phương chăm sóc gia đình.

Năm 1999, Chí Tài chuyển sang diễn hài, còn bà xã vào làm ở một công ty điện tử và giã từ sân khấu. Một thời gian sau, anh về nước hoạt động, còn Phương Loan ở lại Mỹ.

Sau khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời, danh hài Hoài Linh và Việt Hương đại diện gia đình đảm nhận vai trò trưởng ban tang lễ tại Việt Nam. Sau đó, thi hài của ông được đưa về Mỹ.

