Showbiz 7/7: Chi Pu ngã đập lưng xuống sàn khi múa cột

TPO - Trang web bán vé show BlackPink ở Hà Nội bị sập, nữ ca sĩ đột tử trong nhà vệ sinh trước giờ diễn vài phút... là những tin tức đáng quan tâm ngày 7/7.

Tập mới nhất chương trình Đạp gió 2023, Chi Pu có màn kết hợp với vũ công Tạ Hân. Cả hai biểu diễn sôi động trong nền nhạc Swing (Super Junior).

Tại buổi tập, Chi Pu cố gắng tạo ấn tượng bằng màn múa cột, cô uốn lượn, xoay tròn trên cột, đưa tay kéo Tạ Hân nhưng sơ sẩy khiến cả hai đều rơi xuống đất. Chi Pu đập lưng xuống mặt sàn, Tạ Hân cũng ngã theo. Cú rơi khiến mọi người giật mình và chạy đến hỏi han tình trạng của Chi Pu.

Chi Pu tái mặt sau cú ngã, cố gắng gượng ngồi dậy và từ chối đến bệnh viện. Cô tiếp tục trao đổi với Tạ Hân về màn trình diễn, đổi nhịp độ luyện tập chậm hơn. Chi Pu không quên pha trò: "Lúc rơi xuống, em nghĩ mình phải bảo vệ dung nhan xinh đẹp này nên em cho lưng chạm đất".

"Nhiều người đều nói rằng 'Khổ thân Chi Pu quá' và bảo tôi không cần phải ép bản thân mình. Tuy nhiên tôi lựa chọn sự đau đớn này và muốn được thử thách" - Chi Pu chia sẻ.

Sự nỗ lực của cả hai được đền đáp bằng màn trình diễn thành công ngoài mong đợi với những điệu nhào lộn, múa cột đã mắt. Sau cùng, Chi Pu giành 506 điểm,chiến thắng trước Tạ Hân là 479 điểm, nhờ đó giúp mang về chiến thắng đầu tiên cho đội Ella.

Sau tập ngày 7/7, Chi Pu tạm đứng đầu với số phiếu cá nhân, Amber đứng thứ 2 với 503 điểm.

Vừa mở, trang web bán vé show BlackPink ở Hà Nội đã bị sập

Đúng 12h ngày 7/7 (giờ Việt Nam), vé BlackPink World Tour (Born Pink) Ha Noi vào ngày 29/7 được mở bán thông qua Ticketbox.com.

Tuy nhiên, vào thời gian trên, trang web bị lỗi. Ở vị trí mua vé hiện lên thông báo “Error_general_message”, không thể truy cập.

Đến khoảng 12h10, hệ thống hoạt động trở lại. Tuy nhiên, người hâm mộ BlackPink phải đối mặt với “thách thức” khác khi hàng trăm ngàn người truy cập hệ thống cùng lúc, phải xếp hàng online chờ tới lượt. (Đọc chi tiết)

Nữ ca sĩ đột tử trong nhà vệ sinh trước giờ diễn vài phút

Theo News1, cảnh sát đang điều tra vụ nữ ca sĩ Lee Sang Eun được phát hiện đột tử trong phòng tắm trước giờ diễn ít phút. Cô qua đời ở tuổi 46.

Người có mặt tại hiện trường cho biết lúc 20h23 ngày 6/7, trước giờ diễn vài phút, nhân viên đột nhiên không thể tìm thấy Lee Sang Eun. Sau cùng nhân viên phát hiện Lee Sang Eun bất động trên sàn nhà vệ sinh tầng 3, ngay tại điểm biểu diễn.

"Đến giờ Lee Sang Eun bước lên sân khấu nhưng tôi không thấy cô ấy ở hậu trường. Khi vào toilet, tôi thấy cô ấy nằm trên sàn nhà", nhân chứng cho lời khai.

Theo Yonhap, cảnh sát điều tra vụ việc, dự đoán ban đầu bị đột quỵ, không nghi ngờ hành vi chơi xấu. (Đọc chi tiết)

Cặp vợ chồng gây ức chế nhất 'Cuộc đời vẫn đẹp sao'

Cuộc đời vẫn đẹp sao do NSƯT Nguyễn Danh Dũng đạo diễn đang là bộ phim thu hút nhất hiện nay trên sóng giờ vàng. Bộ phim là câu chuyện về những mảnh đời lao động ở chợ Long Biên (Hà Nội).

Những tập lên sóng gần đây, bố mẹ Luyến khiến khán giả tức giận vì sự vô tâm, độc ác. Cụ thể, trong tập 42, Bát (Tuấn Anh) bị nhóm buôn bán thận bắt. Bọn chúng buộc Bát phải kiếm tiền để trả cho chúng. Biết Bát không có khả năng trả nợ, chúng liền bắt cóc Bát để tống tiền Luyến. (Đọc chi tiết)





Tiết lộ đoạn phim tàu Titan gặp sự cố khi tiếp cận xác Titanic

Theo New York Post, phim tài liệu Take Me to Titanic (Đưa tôi đến tàu Titanic) sản xuất năm 2022 gây chú ý trở lại sau thảm kịch nổ tàu Titan khiến 5 người thiệt mạng ngày 18/6 gây chấn động dư luận.

Hành trình thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy biển Đại Tây Dương trong phim tài liệu có mặt 5 thủy thủ, lái tàu là Scott Griffith. Bộ phim hé lộ phi hành đoàn gặp nguy hiểm khi Titan cách xác tàu Titanic khoảng 300 m. Động cơ tàu lặn gặp trục trặc, gương mặt các thủy thủ hiện rõ sự lo lắng.

"Có gì đó không ổn với động cơ đẩy. Tôi sử dụng động cơ nhưng mọi thứ không cử động", Griffith nói.

Sau khi kiểm tra, Scott Griffith phát hiện tàu Titan bảo dưỡng không đúng cách, hai động cơ đẩy của tàu theo hai hướng trái ngược, tàu Titan xoay tròn, người lái tàu không kiểm soát được. (Đọc chi tiết)