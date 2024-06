Showbiz 7/6: Con trai Trương Quỳnh Anh 12 tuổi đã cao gần 1,8 m

TPO - Ở tuổi 12, Cát An - con trai Trương Quỳnh Anh và Tim - sở hữu chiều cao vượt trội. Nữ ca sĩ kỳ vọng con cao hơn nữa ở tuổi trưởng thành.

Mới đây, Trương Quỳnh Anh chia sẻ loạt ảnh chụp cùng con trai trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Ở tuổi 12, Cát An có chiều cao vượt trội gần 1,8 m. Nữ ca sĩ kỳ vọng con cao hơn nữa ở tuổi trưởng thành.

Theo Trương Quỳnh Anh, con trai chơi nhiều bộ môn thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng rổ. Cậu bé thần tượng cầu thủ Cristiano Ronaldo.

Trương Quỳnh Anh cho biết Cát An không có năng khiếu hát hay diễn xuất như bố mẹ. “Tôi không ép con theo nghề. Tôi muốn hết lòng ủng hộ, tạo điều kiện cho con theo đuổi ước mơ, sở thích", Trương Quỳnh Anh nói.

Cát An sinh năm 2012, có tên đầy đủ là Trần Nguyên Cát An. Cậu bé là kết quả cuộc hôn nhân của Trương Quỳnh Anh và Tim. Sau khi cặp đôi ly hôn, Cát An chủ yếu sống cùng mẹ. Trương Quỳnh Anh từng chia sẻ con trai là người khiến cô sống tích cực hơn, đứng dậy sau những tổn thương và động lực để cố gắng mỗi ngày.

Về phía Tim, nam ca sĩ cho biết anh và Trương Quỳnh Anh luôn sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian cho con trai. Những khi không đi quay phim, anh luôn ở cạnh và dạy dỗ con.

"Con trai tự hào về ba và thường xuyên khoe với bạn bè. Những hôm tôi đi làm về mệt, bé còn pha nước chanh để ba uống. Dù thần tượng ba, nhưng bé lại không thích nghệ thuật. Chính vì thế, tôi luôn tôn trọng những đam mê của con", Tim chia sẻ.

Gia đình Angela Phương Trinh gửi đơn khẩn cầu

Ngày 7/6, Phương Trang - em gái Angela Phương Trinh - thay mặt gia đình gửi đơn khẩn cầu tới cơ quan chức năng quận 7, TPHCM vì không liên lạc được với nữ diễn viên và cho rằng cô bị thao túng.

Theo Phương Trang, cô và gia đình nhận thấy Angela Phương Trinh có nhiều thay đổi bất thường từ khi tham gia tu tập tại một ngôi chùa. Số lần nữ diễn viên về thăm nhà trong hai năm qua thưa dần.

Thậm chí khi biết tin người thân đau ốm, cô cũng không về thăm. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Angela Phương Trinh không đoàn tụ cùng gia đình theo truyền thống.

Trong đơn khẩn cầu, Phương Trang cho biết mẹ cô nhiều lần đến nơi ở của Angela Phương Trinh nhưng nữ diễn viên lánh mặt, bảo vệ không cho vào. "Mọi thành viên trong gia đình chúng tôi đều thấy rõ sự khác biệt của chị. Những lời chị truyền tải đều không giống với chị trước đây. Gia đình chúng tôi đang rất bất ổn", Phương Trang trình bày trong đơn.

Thúy Hằng sau biến cố tai nạn, phải khâu 78 mũi trên mặt

Tối 6/6, diễn viên Thúy Hằng chia sẻ về tai nạn khiến cô phải khâu 78 mũi trên mặt khi tham dự một sự kiện thời trang.

Thúy Hằng cho biết cô bị tai nạn dịp Tết năm 2023, sau khi hoàn thành bộ phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Nữ diễn viên bị rách toàn bộ góc hàm bên trái, phải khâu 78 mũi và sống chung với gương mặt băng bó chằng chịt suốt thời gian dài.

Sau nửa năm, vết thương của Thúy Hằng hồi phục khoảng 60% và gần như không nhìn thấy sẹo khi trang điểm.

Về kế hoạch trở lại màn ảnh, Thúy Hằng nói sẽ nhận lời khi có vai diễn phù hợp. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố, nữ diễn viên không muốn vào những vai truân chuyên.