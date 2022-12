Showbiz 7/12: Đình Tú hôn Huyền Lizzie trên sàn diễn

TPO - Khoảnh khắc ngọt ngào của Đình Tú – Huyền Lizzie trên sàn diễn thời gian ở Hà Nội được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Đình Tú và Huyền Lizzie từng chia sẻ hình ảnh hậu trường thử đồ cho buổi trình diễn thời trang ở phố đi bộ Hà Nội. Trên sàn diễn, Đình Tú không ngần ngại trao nụ hôn lên trán Huyền Lizzie.

Trước những thắc mắc của khán giả, Đình Tú lý giải nụ hôn là kịch bản của đạo diễn chương trình. Trong khi đó, NTK Dũng Nguyễn, một thành viên ban tổ chức show diễn vừa qua cho hay: "Lý do chúng tôi chọn Đình Tú và Huyền Lizzie xuất hiện trong bộ sưu tập áo dài cưới vì hy vọng các cặp đôi có một cái kết viên mãn, tròn đầy. Hơn nữa, đối với việc khán giả yêu mến "đẩy thuyền" cặp đôi này, một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán là cách tái hiện tri ân lại tình cảm dành cho người hâm mộ của Huyền, Tú cũng như Thương ngày nắng về. Ban tổ chức không có kịch bản từ trước, chúng tôi chỉ truyền đạt mong muốn và tinh thần của bộ sưu tập cho các bạn mẫu, còn lại việc thể hiện là cảm nhận tùy thuộc vào mỗi nghệ sĩ".

Nghệ sĩ Chí Tâm qua đời ở tuổi 43 vì tai nạn

Ngày 7/12, chị Mỹ Tiên - đại diện người thân gia đình - xác nhận thông tin nghệ sĩ cải lương Nguyễn Chí Tâm qua đời tối 6/12 do tai nạn giao thông. "Sau khi đi diễn ở Tây Ninh, anh lái xe máy về Long An. Xe máy của anh Tâm va chạm với xe tải khiến anh mất tại chỗ", chị Mỹ Tiên nói với Tiền Phong.

Theo thông tin từ gia đình, linh cữu của anh được quàn tại nhà riêng ở Đức Hòa, Long An, sau đó an táng tại Nghĩa trang Rừng Ông thuộc xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ngọc Hân không mặc váy cưới

Hiện tại, Ngọc Hân chưa hé lộ bất kỳ tấm ảnh cưới nào của vợ chồng cô. Với hôn lễ ngày 10/12, hoa hậu tiết lộ không mặc váy cưới mà tự tay thiết kế các bộ áo dài cưới cho chính mình. Cô cũng khuyến khích gần 800 vị khách khi đến dự tiệc cưới cũng mặc áo dài, riêng với khách mời nam có thể lựa chọn áo dài hoặc vest.

Sau lễ ăn hỏi và rước dâu ngày 27/11, Ngọc Hân gấp rút chuẩn bị cho tiệc cưới vào ngày 10/12 tại Hà Nội với số lượng khách mời gần 800 người.

Chồng Từ Hy Đệ nuôi tình nhân ở Thượng Hải

Ngày 7/12, trang Mirror đưa tin một người đẹp có tiếng trên mạng xã hội đã chia sẻ video ngắn vui đùa tụ tập tại quán bar với doanh nhân Hứa Nhã Quân, chồng của MC Từ Hy Đệ (Tiểu S).

Trên mạng xã hội, cô gái này chia sẻ: "Quả thật anh ta rất thích ăn chơi", "Chồng của cô ấy mê người quá". Video cho thấy Hứa Nhã Quân đang đứng bên cạnh một cô gái tóc dài, vóc dáng nóng bỏng.

Bên cạnh đó, Uông Tiểu Phi cũng tiết lộ Hứa Nhã Quân nuôi tình nhân ở Thượng Hải. Một nguồn tin khác cho biết thêm chồng Từ Hy Đệ có con trai riêng 3 tuổi, ở với mẹ trong căn nhà do doanh nhân Đài Loan mua. MC Từ Hy Đệ biết chuyện nhưng không dám lên tiếng. Song, thông tin chưa được kiểm chứng.

Harry - Meghan bị chỉ trích đạo đức giả

Ngày 5/12, trailer chính thức của loạt phim tài liệu Harry & Meghan được công bố sau nhiều tháng chờ đợi. Đoạn video dài hơn một phút cho thấy Hoàng tử Harry và vợ Meghan chia sẻ về trải nghiệm không hay của họ với Hoàng gia Anh.

“Tôi rất sợ hãi. Tôi không muốn lịch sử lặp lại sự tổn thương và đau khổ của những phụ nữ kết hôn trong thể chế này”, Công tước xứ Sussex nói về khoảng thời gian khó khăn của vợ trong cung điện.

Trailer thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng thế giới, với hơn 1,9 triệu lượt xem trên YouTube tính đến sáng 7/12. Tuy nhiên, thay vì được ủng hộ, đoạn giới thiệu về phim tài liệu của cặp vợ chồng hoàng gia thoát ly bị khán giả ghét bỏ. Số lượt "dislike" (không thích) đạt hơn 160.0000, trong khi đó lượt "like" (thích) chỉ hơn 18.000, chênh lệch nhau gần 9 lần.