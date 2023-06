Showbiz 4/6: Hồ Quang Hiếu bị chỉ trích vì gây nguy hiểm cho bạn gái

TPO - Jungkook (BTS) phát hành album solo, trò điên rồ của Rap Việt... là những tin tức đáng chú ý ngày 4/6.

Hồ Quang Hiếu tiếp tục gây tranh cãi với clip chơi khăm Tuệ Như - vợ sắp cưới - nhận chỉ trích của khán giả. Trong clip đăng tải ngày 4/6, nam ca sĩ cùng Tuệ Như ngồi ở hàng ghế sau ôtô. Thấy cô ngủ gật, anh bất ngờ mở cửa kính xe đang chạy khiến Tuệ Như bị nghiêng đầu ra ngoài cửa và giật mình tỉnh dậy.

Hành động của giọng ca Con bướm xuân nhận nhiều “gạch đá” từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này có thể gây nguy hiểm cho bạn gái anh và chính người tham gia giao thông. Trước những lời lên án, Hồ Quang Hiếu đã xóa clip.

Trước đó, ca sĩ cũng gây tranh luận khi đăng nhiều clip có những hành động nhạy cảm lên trang cá nhân.

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983, từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Anh hẹn hò Bảo Anh 3 năm và chia tay. Ca sĩ nổi tiếng qua nhiều bài hát như Không cảm xúc, Con bướm xuân, Đừng buông tay anh... Anh từng phát hành hơn 20 album, 12 đĩa đơn cùng nghệ sĩ khác. Anh còn lấn sân sang diễn xuất và xuất hiện trong các phim ca nhạc, web-drama như Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử, Thiếu niên ra giang hồ...

Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau, cao 1,8 m. Hồ Quang Hiếu nói anh cao 1,72 m nên rất ngại khi đi bên cạnh Tuệ Như, phải mang giày độn khi đi cùng vợ chưa cưới.

Jungkook (BTS) phát hành album solo

Theo Sports Chosun, Jungkook đang chuẩn bị phát hành album solo vào ngày 14/7. Album sẽ có các bài hát tiếng Anh và thực hiện quảng bá với quy mô toàn cầu. Trả lời báo chí, Big Hit Music phản hồi sẽ thông báo khi lịch trình được thống nhất.

Trước đó, Jungkook đã phát hành các bài hát solo như Still with you, My you thông qua SoundCloud, YouTube, bài hát quảng bá webtoon 7FATES: CHAKHO Stay Alive và bài hát chủ đề FIFA Qatar World Cup 2022 Dreamers.

Đây là album đầu tiên gồm các ca khúc solo của nam ca sĩ sinh năm 1997, với kỳ vọng ​​nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của người hâm mộ toàn cầu.

Bên cạnh đó, BTS​ lần lượt tung ra nhiều nội dung đa dạng về việc tổ chức FESTA kỷ niệm 10 năm ra mắt (2023 BTS FESTA). Ngày 9/6, BTS phát hành bài hát hoàn toàn mới Take Two.

Brad Pitt tiếp tục kiện Angelina Jolie

CBS News đưa tin Brad Pitt tiếp tục kiện Angelina Jolie. Nam diễn viên tố vợ cũ bí mật bán cổ phần nhà máy rượu Chateau Miraval cho trùm tài phiệt Nga Yuri Shefler. Trong đơn, sao phim Fight Club nói Jolie là người thù hận. Ngoài mục đích kiếm lời, cô làm mọi cách chỉ để trả thù chồng cũ.

Trong hồ sơ gửi tòa án, Brad Pitt nói nhà máy rượu ngoài kinh doanh còn là đam mê. "Lúc còn là đối tác của Marc Perrin, nhà máy của chúng tôi phát triển thành doanh nghiệp toàn cầu trị giá hàng triệu USD và là một trong những nhà sản xuất rượu vang hồng được đánh giá cao trên thế giới", Brad Pitt nêu trong đơn kiện. (Đọc chi tiết)

Trò điên rồ của Rap Việt

Ê-kíp tổ chức game show Rap Việt mùa 2 bị chỉ trích nặng nề sau khi thí sinh Alen bị loại ở tập 2, phát sóng tối 3/6.

Tại Rap Việt, anh thể hiện bản rap Ngược dòng nước mắt. Huấn luyện viên (HLV) Thái VG đạp nút chọn Alen. Thế nhưng, chuyện điên rồ xảy ra khi Alen bị loại vì chỉ nhận 48% phiếu bầu từ khán giả. (Đọc chi tiết)

Tình trạng nam diễn viên bị rắn độc cắn

Ngày 3/6, diễn viên Lim Kang Sung đăng bức ảnh lên Instagram cá nhân với nội dung: "Nhờ có rất nhiều người quan tâm, tôi đã khá hơn".

Trong ảnh, Lim Kang Sung đang nằm trong phòng bệnh, mặc áo bệnh nhân sau khi bị rắn độc cắn. Anh tỏ thái độ tích cực: “Râu tôi mọc dài và cảm thấy mình có khả năng chịu độc, gõ chữ rắn trên ô tìm kiếm là tên của tôi… Tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại và sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm”.

Trước đó, Lim Kang Sung bị rắn lục cắn khi đang đi dạo gần nhà ở Paju, tỉnh Gyeonggi. Anh có lịch trình tham dự buổi họp báo sản xuất cho bộ phim Close Relationship được tổ chức vào ngày 31/5 nhưng phải hủy bỏ. (Đọc chi tiết)