Showbiz 4/6: Yêu cầu đặc biệt trong lễ cưới của Minh Hằng

TPO - Lễ cưới của Minh Hằng diễn ra ở Hồ Tràm, Vũng Tàu. Hôn lễ tổ chức bên bờ biển bắt đầu từ 16h chiều ngày 18/6 với một số yêu cầu với khách mời.

Yêu cầu đặc biệt trong lễ cưới của Minh Hằng

Trong thiệp cưới gửi tới bạn bè, người thân, ngoài thông tin về thời gian, địa điểm, Minh Hằng còn đưa ra một số lưu ý với khách mời như không dắt theo trẻ em "vì đây là tiệc người lớn", mang theo thiệp khi dự tiệc, mặc đúng dresscode. Ngày 14/3, Minh Hằng xác nhận đính hôn với bạn trai doanh nhân. Cả hai dự định tổ chức hôn lễ sau 6 năm gắn bó. Minh Hằng nói với Zing, việc kết hôn ở tuổi 35 đã được cô lên kế hoạch. Theo cô, tới lúc nào không còn nhan sắc, mình nên lui về sau, dành đất diễn cho đàn em. Sản xuất phim là con đường cô xác định làm dài lâu. (Theo Zing.vn)

MC Phan Anh tái xuất đóng phim truyền hình, hé lộ phim nối sóng 'Bão Ngầm'

Lối nhỏ vào đời là bộ phim mới lên sóng VTV vào khung giờ vàng ngay sau khi Bão Ngầm kết thúc. Với đề tài gia đình gần gũi, cùng câu chuyện nhẹ nhàng, bộ phim hứa hẹn mang đến những màu sắc hấp dẫn. Câu chuyện xoay quanh Dũng, một chàng trai ở tuổi 18 mong manh giữa nông nổi và bắt đầu trưởng thành, cùng với đó là dấu hiệu của sự nổi loạn trực chờ bùng nổ. Cậu học sinh cấp 3 có người “bạn thân” ngoài 60 tuổi – ông Thành. Họ là hai người xa lạ ở hai thế hệ khác nhau, từ mối quan hệ khách hàng-ông xe ôm dần trở thành hai người bạn đồng cảm, thấu hiểu và bên cạnh nhau bất kể lúc nào. (XEM CHI TIẾT)

Trường Giang tiết lộ lý do Xuân Bắc vắng mặt tại 'Ơn giời cậu đây rồi'

Sau một năm vắng bóng, Ơn Giời Cậu Đây Rồi chính thức trở lại với nhiều đổi mới. Sự thay đổi đáng chú ý nhất của mùa này đến từ vị trí MC. Theo đó, MC Đại Nghĩa sẽ vừa dẫn dắt chương trình, vừa đảm nhận vai trò nhấn chuông kết thúc phần tình huống của khách mời. Nói về sự thay đổi này, Trường Giang cho biết anh cũng rất tiếc nuối khi nghệ sĩ Xuân Bắc không đồng hành cùng Ơn giời cậu đây rồi mùa 8 vì không sắp xếp được lịch trình. “Tạm thời mùa 8 sẽ không có sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Bắc, rất tiếc về điều đó vì lịch trình của anh Bắc rất dày đặc”. (XEM CHI TIẾT)

Hoa hậu Thùy Tiên cùng 'đại úy Hải Triều' Hà Việt Dũng 'xông đất' Ơn Giời Cậu Đây Rồi

Trên fanpage của chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi bất ngờ hé lộ hình ảnh khách mời đầu tiên khiến khán giả vô cùng thích thú, đó là hoa hậu Thùy Tiên. Người hâm mộ kỳ vọng Thùy Tiên sẽ “nở hoa”, giành chiếc cúp đầu tiên của chương trình và tò mò xem nàng hậu sẽ đối mặt với thử thách của trưởng phòng nào. “Mấy người mới mới này vào phòng của Trường Giang và Tự Long sẽ ổn hơn. Vì 2 người này nâng đất diễn lên cho khách mời và khách mời nhiều cơ hội ứng biến hơn”, “Hy vọng Thùy Tiên vào phòng của anh Trường Giang”, “Hóng nha, chờ đợi Tiên mang cúp về”,…các bình luận để lại. (XEM CHI TIẾT)

Nữ sinh Ê-đê kể chuyện học võ để đóng trinh sát trong 'Bão ngầm'

Trong những tập cuối của bộ phim Bão ngầm, ban chuyên án công an tỉnh Hưng Hòa có sự xuất hiện của một thành viên mới. Đó là nữ trinh sát Như Ý do Sharon Arul thủ vai. Từ tập 61 của bộ phim Bão ngầm, nhân vật Như Ý đã xuất hiện trong ban chuyên án của công an tỉnh Hưng Hòa. Đến tập 66, nữ trinh sát trẻ có mặt tại những điểm nóng và phối hợp rất ăn ý với Hải Triều (Hà Việt Dũng). Trong tập 67 phát sóng tối 31/5, Như Ý lập công lớn khi bất chấp hiểm nguy lao vào đám cháy và lần theo dấu vết của Ong chúa (Kim Phượng). Sự xuất hiện kịp thời và phát súng lạnh lùng của Như Ý đã cứu được Hải Triều thoát chết trong gang tấc. (XEM CHI TIẾT)

Đan Trường lên tiếng khi bị tố hát 'Ai chung tình được mãi' không xin phép

Hôm 3/6, công ty ACV Entertainment phát đi thông báo về việc một số ca sĩ sử dụng ca khúc "Ai chung tình được mãi" (sáng tác: Đông Thiên Đức) do công ty này nắm bản quyền mà không xin phép, trong đó có Đan Trường. Đơn vị này cho rằng phía Đan Trường đã tự ý thu âm, thực hiện bản phối mới và mang ca khúc đi biểu diễn trong và ngoài nước. ACV Entertainment còn cho biết, sau khi phía này lên tiếng về vấn đề vi phạm bản quyền, đại diện của Đan Trường có liên lạc với công ty để giải quyết. Thời điểm đó, ACV Entertainment đã đồng ý cho nam ca sĩ cover ca khúc và chia sẻ bản thu lên mạng xã hội nhưng không được phép biểu diễn tại các sân khấu, chương trình mang tính thương mại. (XEM CHI TIẾT)

Sức khỏe của danh ca Elton John sau khi liên tục hoãn tour diễn

Danh ca 75 tuổi đã phải sử dụng xe lăn từ năm 2019 vì bong gân. Mặc dù vậy, Elton John vẫn thường xuyên dành thời gian đi du lịch. Trong lần đi thăm thành phố Florence, Ý, ông chia sẻ: “Một tai nạn nhỏ không thể ngăn tôi chiêm ngưỡng một trong những bảo tàng đẹp nhất thế giới”. Tháng 7/2019, Elton bắt buộc phải rời lịch diễn do dịch bệnh Covid-19. Các fan đã mua vé tại Đức đến biểu diễn của danh ca vào tháng 9 sẽ phải đợi đến năm 2023 để xem Elton John biểu diễn trực tiếp. (XEM CHI TIẾT)