Showbiz 3/7: Á hậu Thảo Nhi Lê chia tay bạn trai

TPO - Á hậu Thảo Nhi Lê xác nhận độc thân sau thời gian hẹn hò doanh nhân Bảo Long.

Chiều 3/7, Á hậu Thảo Nhi Lê xuất hiện tại họp báo một sự kiện ở TPHCM. Tại đây, khi nhận được câu hỏi về chuyện tình cảm, Thảo Nhi Lê cho biết cô đang độc thân.

Đây được xem là động thái người đẹp xác nhận đã chia tay bạn trai doanh nhân sau nhiều năm gắn bó.

Thảo Nhi Lê và doanh nhân Bảo Long công khai hẹn hò năm 2020. Anh hơn bạn gái 9 tuổi, là chủ một quán bar tại TPHCM, kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống.

"Sẽ chẳng có thời điểm nào gọi là thích hợp để công khai cả. Chỉ là tôi đang cảm thấy hạnh phúc và muốn chia sẻ với mọi người. Ở bên anh Long, tôi thấy mình lớn hơn và cũng học được rất nhiều điều từ anh", Thảo Nhi Lê từng chia sẻ.

Cuối năm 2023, mạng xã hội rộ tin cặp đôi đã đường ai nấy đi. Thời điểm đó, phía Thảo Nhi Lê từ chối chia sẻ chuyện tình cảm và cho biết cô chỉ muốn tập trung vào công việc.

Chi tiết Lương Thu Trang nuốt nước bọt khiến phim bị chê cẩu thả

Tập cuối Trạm cứu hộ trái tim lên sóng tối 3/7, khép lại hành trình chữa lành của các tuyến nhân vật. Theo trailer tập 51, nhân vật An Nhiên (Lương Thu Trang) hôn mê sâu va chạm với xe tải.

Lương Thu Trang từng chia sẻ phân đoạn này được xem là bước ngoặt trong cuộc đời An Nhiên và khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Ê-kíp Trạm cứu hộ trái tim phải chuẩn bị ghi hình trong 7 tiếng đồng hồ. Bản thân Lương Thu Trang chấp nhận hy sinh vì khi ngã xuống đường, nữ diễn viên gặp chấn thương.

“Đây là cảnh quay khó của Trạm cứu hộ trái tim. Cảnh quay này cũng khai thác mạnh về tâm lý nhân vật An Nhiên. Khán giả theo dõi bộ phim sẽ thấy tâm cơ mà An Nhiên thể hiện. Mọi người chờ đợi An Nhiên phải trả giá. Để hoàn thành được phân đoạn An Nhiên bị xe đâm trúng, diễn viên gặp nhiều khó khăn và đoàn phim cũng mất thời gian. Tuy nhiên tôi nghĩ để có phân đoạn hay trên phim, ê-kíp luôn cố gắng hết sức để thỏa mãn khán giả", Lương Thu Trang chia sẻ.

Tuy nhiên khi phim lên sóng, số đông khán giả không hài lòng về cái kết dành cho An Nhiên. Nhiều ý kiến cho rằng việc An Nhiên cố cứu con gái Ngân Hà (Hồng Diễm) là nỗ lực “tẩy trắng” của ê-kíp dành cho nhân vật này.

Bên cạnh đó, chi tiết An Nhiên nuốt nước bọt khi đang hôn mê trên giường bệnh bị chê cẩu thả.

“Phim nhiều tình tiết vô lý hết sức. Đoạn cuối lại có cả xe tải đi vào trong công viên”, “Đạo diễn đang tẩy trắng cho Nghĩa và An Nhiên ư?”, “Bộ phim dở nhất năm, kịch bản thiếu logic. Cuối cùng Ngân Hà phải mang ơn người mình không thể tha thứ là An Nhiên”, “Rồi nữ chính phải mang ơn kẻ cướp chồng, âm mưu hại cả gia đình mình hay sao? Phim kiểu gì vậy?”, “Có ai thấy An Nhiên nuốt nước bọt như tôi không? Ê-kíp ẩu đến mức này sao?”, “Đạo diễn có nhìn thấy An Nhiên nuốt nước bọt không? Chi tiết làm tụt cảm xúc của khán giả”… là một số bình luận của người xem.

NSƯT Vũ Luân lên tiếng tin rạn nứt với Hồng Loan

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh và NSƯT Vũ Luân rạn nứt tình cảm.

Nam nghệ sĩ bị cho đã "quay lưng" với Hồng Loan bắt nguồn từ dòng trạng thái ẩn ý của Hồng Loan.

Cô viết: "Em xin cảm ơn anh đã đến với em và cho em biết thêm nhiều về cuộc sống. Thật sự em không biết tại sao anh lại rời đi trong im lặng nhưng em luôn trân trọng cái tình cái nghĩa anh đã cho em. Em xin cả nhà đừng tấn công nữa, dù gì anh cũng là anh của em".

Bản thân NSƯT Vũ Luân hoài nghi những chia sẻ của Hồng Loan hướng về mình. Anh nhắn trực tiếp cho Hồng Loan nhưng không nhận được câu trả lời. Hành xử của Hồng Loan khiến đàn anh cảm thấy khó hiểu.

“Nếu em nghĩ anh là anh của em, mình là gia đình thì nhắn tin hoặc gọi cho anh, hỏi xem thực hư thế nào, kiểm chứng thông tin và anh sẽ trả lời xác thực. Tại sao em gái lại lên mạng đăng đàn và khóc lóc như thế? Em đã không coi anh là anh hai rồi. Nếu em có bằng chứng, chứng minh anh hai quay lưng, em đưa ra, anh hai sẽ quỳ xuống trước mặt em tạ lỗi”, NSƯT Vũ Luân chia sẻ.

Nam nghệ sĩ nhấn mạnh nếu giữa anh và Hồng Loan chỉ là hiểu lầm, anh sẵn sàng tha thứ vì tình nghĩa với cố NSƯT Vũ Linh.

Về phía Hồng Loan, cô vẫn cập nhật hoạt động trên trang cá nhân nhưng không lên tiếng về tin rạn nứt với NSƯT Vũ Luân.