Showbiz 31/8: Diễn viên Hương Giang gây tranh luận

TPO - Liên tục đăng ảnh bạn trai giấu mặt, Hương Giang bị khán giả phản ứng. Tuy nhiên, nữ diễn viên thẳng thừng đáp trả đó quyết định riêng của mình, không phải để chiều lòng số đông.

Ngày 31/8, diễn viên Hương Giang chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên bạn trai. Vẫn giữ thói quen cũ, Hương Giang che mặt bạn trai, chưa sẵn sàng công khai trước dư luận.

Hành động của nữ diễn viên vô tình gây tranh luận. Một số khán giả mỉa mai tình yêu giữa cô và bạn trai chưa đủ lớn hoặc cô cố tình gây sự chú ý.

Đáp lại, Hương Giang cho rằng việc cô giấu mặt cũng như danh tính của nửa kia để tránh sự gièm pha, bình luận tiêu cực. Nữ diễn viên khẳng định công khai hay không là quyết định của bản thân. Ngoài ra, bạn trai cô là người hướng nội, ngại xuất hiện trước truyền thông.

Trước đó, chia sẻ với Tiền Phong, Hương Giang cho biết bạn trai chỉ là người bình thường, không hoạt động nghệ thuật, không phải người trong showbiz.

Theo Hương Giang, bạn trai hiện tại hơn tuổi, là người thanh lịch, nhẹ nhàng, điềm tĩnh và ứng xử đúng mực.

“Chúng tôi gặp nhau là định mệnh, đúng người đúng thời điểm. Anh ấy là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Hơn nữa, anh ấy là tuýp người chung thủy và cư xử đúng mực nên tôi luôn có cảm giác an toàn, bình yên”, nữ diễn viên cho hay.

Hòa Minzy không muốn Đức Phúc, Erik thắng trong Anh trai say hi

Đêm chung kết 1 của chương trình Anh trai say hi lên sóng tối 31/8 với 16 tiết mục solo. Ở tập này, khán giả là người bình chọn cho top 16 anh trai thông qua ứng dụng.

Ít giờ trước khi chương trình diễn ra, Hòa Minzy gây chú ý khi chia sẻ không muốn Erik, Đức Phúc và Anh Tú chiến thắng.

Hòa Minzy lý giải: “Erik và Đức Phúc là ngôi sao có lượng hit khủng, vocal đặc biệt, có chất riêng và ít bị trùng lặp với ai trong showbiz. Hầu như Đức Phúc ra mắt ca khúc nào là sẽ hit ca khúc đó, tương tự Erik cũng vậy. Sân chơi này quá tuyệt vời để hai em được làm mọi thứ mình thích, được sáng tạo, được nhảy và được là chính mình. Hai em thực sự dành nhiều tâm huyết cho chương trình, đầu tư không chỉ mồ hôi nước mắt mà còn là tiền bạc. Tôi biết hai em đã rất cố gắng nhưng thành viên của một nhóm nhạc thì không phù hợp, sau chương trình tiếp tục toả sáng với hit solo mới là ok nha”.

Tương tự với Anh Tú, Hòa Minzy phân tích anh hát hay, nhảy đẹp nhưng không phù hợp với chương trình.

“Với chương trình mà sức trẻ và sự sáng tạo, sự toàn năng lên ngôi thì ngay từ đầu tôi đã không thấy Anh Tú phù hợp, nên cũng không muốn anh thắng. Tôi và anh Tú tâm sự cả tiếng đồng hồ chỉ hỏi, tư vấn xem anh nên trình diễn gì trong đêm chung kết. Tôi thấy chương trình là bệ phóng tốt nhưng sau đó anh mau mang đến thứ mà khán giả của anh chờ, là những ca khúc tình ca thật ngọt ngào”, Hòa Minzy chia sẻ.

Hà Lê phủ nhận đạo ý tưởng

Tiết mục Trái đất ôm mặt trời của Nhà Trẻ trong Công diễn 3 Anh trai vượt ngàn chông gai sau khi lên sóng gây tranh luận.

Một số khán giả cho rằng tạo hình, trang phục của các anh tài khá giống You Had Me At Hello của team Isaac ở Anh trai say hi. Trái đất ôm mặt trời bị cho đạo ý tưởng vì lên sóng sau tiết mục của Isaac hơn một tháng.

Nói về ồn ào này, Hà Lê cho hay: “Tự dưng có người kêu Trái đất ôm mặt trời đạo ý tưởng, nghe hơi buồn cười. Chúng tôi quay ngày 16/7, không biết ai đạo ai. Nói trùng hợp sẽ duyên dáng hơn, chứ nói đạo cũng nên tự xem lại mình trước. Nếu có đạo thì chúng tôi sẽ tìm những thứ đẳng cấp thế giới để đạo cơ”.

Chia sẻ của Hà Lê tiếp tục gây tranh cãi bởi live stage 2 của Anh trai say hi phát sóng ngày 13/7, thời gian ghi hình được cho từ tháng 6.

Tuy nhiên, số đông cho rằng khán giả nên tránh phát ngôn nhạy cảm, so sánh giữa hai chương trình để tạo sự thoải mái cho các nghệ sĩ cũng như công kích không đáng có.