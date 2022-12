Showbiz 3/12: Diễn viên 'Bóng ma trong nhà hát' qua đời ở tuổi 34

TPO - Quentin Oliver Lee qua đời sáng 1/12 trong vòng tay của người thân. Nam diễn viên ra đi sau 5 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng.

Tin buồn được Angie Lee Graham – vợ nam diễn viên Quentin Oliver Lee thông báo trên Instagram vào ngày 1/12. Cô viết: “Tôi đã chứng kiến những phút giây cuối cùng của anh, nắm tay anh thật chặt và cảm nhận trái tim anh đập chậm dần. Tôi đã nhìn thấy nụ cười trên gương mặt anh khi tất cả người thân yêu ở bên cạnh. Đó là khoảnh khắc bình yên và trọn vẹn”.

Quentin Oliver Lee phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn 4 hồi tháng 6. Tháng 9, các thành viên của sân khấu Broadway bắt đầu biểu diễn nhằm quyên góp tiền cho nam diễn viên. Trước buổi diễn vào tháng 10, Quentin Oliver Lee chia sẻ đây có thể là lần cuối anh đứng trên sân khấu.

Quentin Oliver Lee vào vai chính trong vở nhạc kịch The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát) công diễn hồi tháng 12/2017. Ngoài ra, anh tham gia nhiều vở diễn lớn như Caroline, Change, Oratorio for Living Things…

Người đàn bà đau khổ nhất màn ảnh Việt sau 20 năm

Vốn đóng đinh với những vai người mẹ hiền lành, lam lũ, cam chịu nên NSƯT Minh Phương được mệnh danh là “người đàn bà đau khổ” nhất trên màn ảnh Việt.

Tại chương trình Lời tự sự, NSƯT Minh Phương thú nhận chị ngại lên hình dù đã quen với ống kính máy quay. NSƯT Minh Phương lý giải đóng phim hay diễn kịch đều có kịch bản và nhân vật để hóa thân trong khi tham gia talk show để nói về bản thân, chị vốn không quen.

Thời gian mới vào nghề, NSƯT Minh Phương không nghĩ mình theo đuổi con đường diễn xuất dài đến thế. Nhiều khi mệt mỏi, áp lực nhưng chị chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ nghề. NSƯT Minh Phương cho rằng đam mê diễn xuất đã ngấm vào máu. (XEM CHI TIẾT)

Á hậu Thùy Dung tổ chức lễ cưới trong nhà thờ

Sáng 2/12, Á hậu Thùy Dung và chồng đã tổ chức hôn lễ ở nhà thờ. Lễ cưới được tổ chức ấm cúng, riêng tư, với sự tham dự của người thân và bạn bè. Á hậu Thùy Dung diện váy cưới ren có kiểu dáng kín đáo. Cô kết hợp khăn voan trùm đầu để tôn lên vẻ kiêu sa, thanh lịch.

Trước đó, chia sẻ với Tiền Phong, Thùy Dung cho biết cô yêu thích những thiết kế váy cưới có kiểu dáng đơn giản, thanh lịch. Vốn là người giản dị nên Thùy Dung không cầu kỳ việc phải mặc váy cưới hàng hiệu đắt tiền trong hôn lễ của mình. Thùy Dung và ông xã tình tứ trước hôn lễ. Cặp đôi được khen xứng đôi cả về ngoại hình và trình độ. Sau hơn 4 năm yêu và tìm hiểu, họ quyết định về chung một nhà. (XEM CHI TIẾT)

Dàn sao phản ứng khi Hàn Quốc vào vòng loại trực tiếp World Cup

Nhiều ngôi sao như Lee Joon-gi, các thành viên BTS, Yoona (SNSD) bày tỏ sự phấn khích trước chiến thắng nghẹt thở đến phút cuối của tuyển Hàn Quốc. Ca khúc "Dreamers" do Jung Kook thể hiện được tìm kiếm nhiều để cổ động thành tích của Son Heung Min cùng đồng đội.

Ca sĩ, diễn viên Seolhyun chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi biết Hee Chan sẽ làm được điều đó. Chúc mừng em". Trong bức ảnh đi kèm, Seolhyun mặc chiếc áo số 11 của Hwang Hee Chan, cổ vũ trận đấu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha.

Seolhyun và tiền vệ chủ lực của Wolverhampton Wanderers là tiền bối-hậu bối học cùng trường tiểu học ở Bucheon-si, tỉnh Gyeonggi. Seolhyun sinh năm 1995 hơn Hwang Hee Chan 1 tuổi. (XEM CHI TIẾT)

2.500 người chụp ảnh khỏa thân tập thể trên bãi biển để chống ung thư da

Ngày 26/11, khoảng 2.500 người tập trung về bãi biển Bondi ở Sydney, Australia, để tham gia dự án mới của nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick, nổi tiếng với những bộ ảnh khỏa thân tại các địa danh quan trọng trên thế giới.

Tất cả tình nguyện viên cởi bỏ quần áo và khỏa thân trong suốt quá trình chụp ảnh. Robyn Lindner, người tham gia, cho biết lo lắng, thậm chí từng hoài nghi về quyết định tham gia dự án. “Nhưng điều đó thật tuyệt. Mọi người đều ở trong bầu không khí thực sự tốt. Mọi người đều được tôn trọng và cảm thấy vui vẻ," Lindner trả lời phỏng vấn của Reuters. (XEM CHI TIẾT)