Showbiz 29/12: Nhân vật mới trong Táo quân 2023

TPO - Từ những hình ảnh hậu trường được chia sẻ, nghệ sĩ Thanh Dương vào vai Táo Năng lượng trong chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo quân 2023.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thanh Dương chia sẻ một số ảnh hậu trường tập luyện Táo quân 2023 kèm dòng trạng thái: “Trong một rổ ‘Táo quen' xuất hiện một quả ‘Táo lạ’... Kỷ niệm năm thứ 20 của chương trình Gặp nhau cuối năm, thay mặt họ nhà Táo xin chúc bách gia trăm họ vạn sự như ý”.

Theo đó, nghệ sĩ Thanh Dương vào vai Táo Năng lượng. Lần đầu tham gia chương trình Táo quân, màn hóa thân của nam nghệ sĩ khiến một số khán giả tò mò.

Hiện dàn nghệ sĩ tham gia Táo quân 2023 đã lộ diện. Hầu hết gương mặt quen thuộc của chương trình đều có mặt và cùng tập luyện trong thời gian qua gồm nghệ sĩ Chí Trung, Quốc Khánh, Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý, Vân Dung, Quang Thắng, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam và Mạnh Dũng.

NSƯT Xuân Bắc gửi thông điệp tới Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy

Lần đầu đảm nhận trọng trách Phó trưởng Ban giám khảo (BGK) của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, NSƯT Xuân Bắc nói anh thấy căng thẳng nhất định, bởi uy tín, tính chất và những tiêu chí khắt khe của cuộc thi.

Sau đêm đăng quang, NSƯT Xuân Bắc nhắn nhủ Huỳnh Thị Thanh Thủy ý thức trọng trách và sứ mệnh của Hoa hậu Việt Nam 2022.

"Hoa hậu Việt Nam 2022 được chờ đợi sẽ phát huy sức mạnh của sắc đẹp, lan tỏa lòng nhân ái, đem yêu thương đến mọi người. Vương miện hoa hậu không chỉ như món đồ trang sức trưng lên cho đẹp. Hoa hậu phải thực hiện trách nhiệm với danh hiệu, với sứ mệnh trên vai", giám khảo Xuân Bắc nhắn nhủ. (XEM CHI TIẾT)

Trịnh Thăng Bình lên tiếng thông tin hẹn hò Hiền Hồ

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện Trịnh Thăng Bình cho biết nam ca sĩ không sang Hàn Quốc cùng Hiền Hồ. Trịnh Thăng Bình cũng phủ nhận thông tin hẹn hò giọng ca Gặp nhưng không ở lại.

"Chuyến đi Hàn Quốc lần này của Trịnh Thăng Bình đơn thuần chỉ là đi nghỉ cùng gia đình, hoàn toàn không có công việc kết hợp hay để quay chụp hình cho dự án âm nhạc nào cả. Chúng tôi khẳng định không có chuyện Trịnh Thăng Bình gặp gỡ và trượt tuyết cùng Hiền Hồ trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc như thông tin trên mạng", Trịnh Thăng Bình nói. (XEM CHI TIẾT)

H’Hen Niê thừa nhận giả tạo, giả khổ để chịu đựng sự miệt thị

Ngày 28/12, Hoa hậu H’Hen Niê có những chia sẻ xoay quanh bình luận tiêu cực của một khán giả không rõ danh tính trên mạng xã hội. Theo đó, người này cho rằng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 có nhan sắc bình thường nhưng được lăng xê quá mức so với những người đẹp khác.

Hơn nữa, chủ tài khoản còn nhận xét H’Hen Niê giả khổ, giả thân thiện, giả tạo để củng cố vị trí, chỗ đứng trong lòng công chúng. Thậm chí, họ liên tục dùng những lời lẽ nặng nề có tính chất phân biệt màu da, dân tộc để chỉ trích H’Hen Niê.

Đáp lại, H’Hen Niê chia sẻ: “Mỗi người đều có chương trình và kế hoạch của đời mình. Tích cực thì có thể thay đổi, thời điểm của mỗi người mỗi khác". (XEM CHI TIẾT)

'Avatar 2' vượt một tỷ USD dù bị kêu gọi tẩy chay

Nối tiếp câu chuyện của bom tấn Avatar, tác phẩm đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử ngành điện ảnh cả về mặt công nghệ lẫn doanh thu phòng vé, Avatar: The Way of Water đang là cái tên được khán giả Việt Nam và quốc tế trông đợi hơn cả.

Theo Deadline, doanh thu Avatar: The Way of Water đạt 1,03 tỷ USD. Trong đó, doanh thu thị trường Bắc Mỹ là 317,1 triệu USD, doanh thu tại rạp chiếu quốc tế là 712,7 triệu USD.

Các thị trường mà Avatar 2 kiếm tiền được nhiều nhất là Trung Quốc (108,7 triệu USD), Pháp (68 triệu USD), Hàn Quốc (58,2 triệu USD)... Tại Việt Nam, Avatar 2 kiếm được 183,7 tỷ đồng sau gần hai tuần ra rạp. (XEM CHI TIẾT)