Showbiz 29/11: Cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long chia tay ca sĩ Lưu Hưng

TPO - Saka Trương Tuyền - cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long cho biết cô và ca sĩ Lưu Hưng đã chia tay. Đồng thời, cả hai chưa từng kết hôn, tổ chức đám cưới cũng như có con với nhau như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 29/11, ca sĩ Saka Trương Tuyền xác nhận đã chia tay với ca sĩ Lưu Hưng. Cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long cho biết cô suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói ra để đôi bên có sự riêng tư.

“Vì thời gian qua tôi đi lưu diễn nước ngoài liên tục nên tình cảm của cả hai cũng phai nhạt. Trước đó, hai đứa xảy ra nhiều chuyện không vui, mặc dù chúng tôi cũng cho nhau cơ hội hàn gắn nhưng không thay đổi. Tôi rất buồn khi phải nói lên sự thật chuyện tình cảm của tôi và anh Hưng đã chính thức dừng lại.

Đáng lẽ đây là chuyện riêng tư của cả hai không nên mang lên mạng xã hội nhưng tôi nghĩ rằng, hai đứa đã chia tay nhau rồi mà im lặng như vậy thì chỉ càng làm khó cho cả hai.

Vì đi đâu khán giả cũng hỏi về đối phương, điều này làm cả hai thêm khó xử. Vì thế, tôi nói ra để khép lại tất cả, cho nhẹ nhàng cả đôi bên”, Saka Trương Tuyền chia sẻ.

Bên cạnh đó, Saka Trương Tuyền cũng lên tiếng đính chính một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. Saka khẳng định cô và Lưu Hưng chưa từng đăng ký hôn, tổ chức đám cưới cũng như sinh con.

Hình ảnh cặp đôi đi chụp ảnh cưới, mặc đồ cô dâu chú rể trước đó để phục vụ cho MV ca nhạc, không phải thực tế. Tương tự, khoảnh khắc bế em bé rồi chụp hình được chia sẻ trên trang cá nhân là cháu của nữ ca sĩ. "Do tôi thương cháu như con ruột nên thay vì xưng với cháu là cô Út, tôi lại xưng mẹ Út nên gây hiểu nhầm, ai cũng tưởng đó là con trai của tôi và Lưu Hưng. Thật ra hai đứa chưa hề có con với nhau”, nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Saka Trương Tuyền có tên thật là Trương Mộng Tuyền, sinh năm 1990, tại TP.HCM. Cô là ca sĩ quen thuộc với khán giả thế hệ 8X và 9X đời đầu. Tên tuổi của Saka Trương Tuyền gắn liền với ca khúc Yêu đơn phương. Tuy nhiên, khi ca khúc này không còn phổ biến như trước thì cô trở nên mờ nhạt trong làng âm nhạc Việt. Về sau, Saka Trương Tuyền thường xuất hiện trong những dự án âm nhạc remix với một số ca sĩ như Quách Thành Danh, Lưu Chí Vỹ, Bằng Cường...

Lưu Hưng tên thật là Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1990, tại Tiền Giang. Vừa sáng tác và biểu diễn nhưng tên tuổi của Lưu Hưng chưa được nhiều khán giả Việt biết tới. Sở trường của anh là dòng nhạc Pop Ballad, Dance, R& B và Bolero. Lưu Hưng đã cho ra mắt một số album như Nghĩ về cha nghĩa mẹ, Đã quá muộn – Đành buông tay, Tình yêu mới là người yêu cũ, Trông chờ hư vô…

Nhạc sĩ Xuân Phương 'Mong ước kỷ niệm xưa' qua đời ở tuổi 50

Nhạc sĩ Xuân Phương qua đời sáng 29/11 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Anh ra đi ở tuổi 50 - độ tuổi đang sung mãn với nghề.

Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải đăng tải bản nhạc Mong ước kỷ niệm xưa như lời chia biệt nhạc sĩ Xuân Phương. Nhà báo, chuyên gia truyền thông Ngô Bá Lục cho biết anh bàng hoàng khi nhận tin nhạc sĩ Xuân Phương qua đời.

"Vừa hôm chủ nhật nghe tin anh bị bạo bệnh, cả nhóm mấy anh em nghệ sĩ gồm Minh Quân, Thu Thủy, Bảo Trâm, Đức Trung ngồi cà phê, mình bảo Minh Quân đứng ra tổ chức đêm nhạc đi vì Xuân Phương là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng... Chưa ai kịp tổ chức đêm nhạc anh đã ra đi, thật sự vô vàn thương tiếc", nhà báo Ngô Bá Lục nói. (XEM CHI TIẾT)

Linh mục mất chức vì cho nữ ca sĩ quay cảnh nhạy cảm trong nhà thờ 160 tuổi

Một mục sư ở Brooklyn (New York, Mỹ) bị cách chức sau khi cho phép ngôi sao nhạc pop Sabrina Carpenter quay cảnh không phù hợp bên trong nhà thờ 160 tuổi.

Theo thông báo của Giáo phận Công giáo La Mã Brooklyn, trong tháng 11, Đức ông Jamie J. Gigantiello bị tước bỏ nhiệm vụ hành chính tại Giáo xứ Đức Mẹ Truyền tin Our Lady of Mt. Carmel-Annunciation Parish ở Brooklyn sau khi MV Feather của Sabrina Carpenter phát hành trên YouTube vào dịp Halloween (31/10). Giám mục Brooklyn Robert Brennan phải tiến hành nghi thức thánh hóa lại nhà thờ trong thánh lễ vào ngày 25/11. (XEM CHI TIẾT)

Nữ diễn viên 37 tuổi đột ngột qua đời khi đang quay phim

Ngày 28/11, tờ Ettoday đưa tin nữ diễn viên kiêm ca sĩ Malaysia Queenzy Cheng qua đời khi đang quay phim. Khi xe cấp cứu đến, cô đã tắt thở. Vào sáng 28/11, chỉ ít giờ trước khi qua đời, Queenzy Cheng còn đăng hình ảnh mới với chú thích: "Cuối cùng tôi cũng có thể thay quần áo rồi".

Theo Ettoday, Queenzy Cheng đột nhiên cảm thấy không khỏe, khó thở khi đang quay phim, tay chân lạnh, môi tím tái. Nguyên nhân chính xác khiến nữ diễn viên qua đời vẫn chưa được công bố. Tin tức bất ngờ này khiến bạn bè và người hâm mộ trong làng giải trí không khỏi bàng hoàng. (XEM CHI TIẾT)

Cuốn sách bêu xấu Hoàng gia Anh bị chỉ trích gay gắt

Ngày 28/11, Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival (tạm dịch là Endgame: Bên trong Hoàng gia và Cuộc chiến sinh tồn của chế độ quân chủ) chính thức lên kệ nhiều tháng “nhá hàng”.

Cuốn sách được mô tả là cuộc điều tra sâu sắc về tình trạng hiện tại của chế độ quân chủ Anh, bao gồm: một vị vua không được lòng dân, một người thừa kế ngai vàng khao khát quyền lực, một bà hoàng sẵn sàng làm hết sức mình để bảo vệ hình ảnh và một hoàng tử bị ép phải bắt đầu cuộc sống mới sau khi bị chính gia đình mình phản bội. Nhà văn Mỹ cho rằng sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II làm vỡ nền móng vốn đã rạn nứt của nhà Windsor và phá hủy tấm khiên bảo vệ xung quanh nó. (XEM CHI TIẾT)