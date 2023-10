Showbiz 29/10: Bộ phim dừng chiếu sau 2 ngày vì chỉ có 16 người xem

TPO - Bộ phim “Chờ em thức giấc” buộc phải rời rạp sớm do chỉ có 16 người mua vé và thu về hơn 2 triệu đồng.

Theo QQ, bộ phim Chờ em thức giấc của đạo diễn Hoàng Đông Thăng buộc phải rời rạp sau 48 giờ ra mắt do có doanh thu thảm hại. Thống kê từ Maoyan cho thấy bộ phim công chiếu từ ngày 27/10 nhưng chỉ thu về 620 NDT (hơn 2 triệu đồng) với 16 khán giả.

Theo QQ, Chờ em thức giấc gây thất vọng vì nội dung trừu tượng, khó hiểu và điểm trừ từ kỹ thuật quay phim. Bộ phim lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của đạo diễn Hoàng Đông Thăng, đặc biệt là khoảng thời gian ông bị trầm cảm. Ông kỳ vọng bộ phim là chiếc "phao cứu sinh" cho những khán giả từng rơi vào hoàn cảnh này.

QQ nhận xét phim có nội dung quá kỳ lạ và khó hiểu, đồng thời kỹ thuật quay nghiệp dư hơn cả những đoạn phim ngắn đăng trên Douyin hay TikTok.

Một số trong 16 khán giả đã phim cũng để lại bình luận cho rằng Chờ em thức giấc quá trừu tượng, xem xong không nhớ và không hiểu bất cứ chi tiết gì.

Với thất bại của Chờ em thức giấc, phía truyền thông Hoa ngữ còn đề cập đến việc Hoàng Đông Thăng có khả năng bỏ nghề. Trước đó vào tháng 6, ông có ra mắt bộ phim Rừng tận thế nhưng cũng có doanh thu thảm hại, không gây ấn tượng gì với khán giả.

Tài tử ‘Ký sinh trùng’ trình diện ở Sở Cảnh sát, cúi đầu xin lỗi vì bê bối

Ngày 28/10, Lee Sun Kyun trình diện tại Sở Cảnh sát Nonhyeon, Seoul, Hàn Quốc. Tài tử Ký sinh trùng bị triệu tập, yêu cầu phục vụ điều tra cáo buộc dùng cần sa, thuốc hướng thần.

Tại Sở Cảnh sát, nam diễn viên cúi đầu xin lỗi khán giả. "Tôi chân thành xin lỗi vì bê bối khiến mọi người thất vọng. Tôi cúi đầu xin lỗi những người luôn tin tưởng, yêu thương và ủng hộ tôi", cô nói.

Khi được truyền thông hỏi về cáo buộc sử dụng ma túy, Lee Sun Kyun nói anh trung thực hợp tác điều tra. "Tôi có lỗi với gia đình, người thân tôi chịu đựng quá nhiều về việc này", Lee Sun Kyun nói.

Ngôi sao 'Friends' qua đời ở tuổi 54 vì đuối nước

Ngày 29/10, tờ People đưa tin thi thể của ngôi sao phim Friends - Matthew Perry - được tìm thấy tại một ngôi nhà ở Los Angeles, California, Mỹ vào ngày thứ 7 (giờ địa phương), hưởng dương 54 tuổi. Anh nổi tiếng toàn cầu với vai Chandler Bing, một nhân vật có tính cách hài hước, châm biếm với những câu thoại được đánh giá là "iconic" (đầy tính biểu tượng, biểu trưng) ảnh hưởng tới văn hóa đại chúng Mỹ.

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, sốc vì cái chết đột ngột của Matthew Perry. Năm 2022, sao nam còn ra mắt cuốn tự truyện Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, kể về quá trình anh tham gia đóng phim và những khó khăn trong cuộc sống của nam diễn viên.

Á hậu bị ghét nhất Hong Kong kết hôn

Ngày 28/10, HK01 đưa tin Á hậu Hong Kong 2012 Hoàng Tâm Dĩnh tổ chức hôn lễ với nam ca sĩ Lê Vạn Hoành tại quê nhà Yuen Long, Hong Kong. Cặp đôi bị bắt gặp hẹn hò từ năm 2020. Đến tháng 8/2023, cựu diễn viên TVB lộ giấy đăng ký kết hôn.

Trong hôn lễ, chú rể Lê Vạn Hoàng chia sẻ: "Cảm ơn em đã lắng nghe những tâm sự, suy nghĩ của anh, luôn đồng cảnh cùng anh dù em rất mệt mỏi. Cảm ơn vì tôi đã có một người vợ tốt như vậy". Theo HK01, trước khi đến với Hoàng Tâm Dĩnh, Lê Vạn Hoành đã ly hôn.

Britney Spears bị tố giật chồng người khác

Britney Spears kể chi tiết về những cuộc tình đã qua trong cuốn hồi ký The Woman In Me, phát hành ngày 24/10. Trong đó không thể thiếu ba năm kết hôn và hẹn hò với người chồng thứ hai đồng thời là cha của hai con Britney, Kevin Federline.

Britney gặp Kevin lần đầu tháng tháng 4/2004 tại hộp đêm Joseph's ở Los Angeles (Mỹ). Họ nhanh chóng tiến xa hơn và kết hôn ngay trong năm. Đáng nói, thời điểm đó nam vũ công đang sống chung với vị hôn thê, nữ diễn viên Shar Jackson. Hai người có cũng một con gái và đang mong chờ em bé thứ hai.

Sau gần 20 năm mang tiếng kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, “Công chúa nhạc pop” khẳng định trong hồi ký không hề biết chồng cũ đang trong mối quan hệ tình cảm khác lúc qua lại với cô.