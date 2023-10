Ngôi sao 'Friends' qua đời ở tuổi 54 vì đuối nước

TPO - Matthew Perry nổi tiếng với vai Chandler Bing trong loạt phim sitcom "Friends" bị đuối nước, qua đời ở tuổi 54.

Ngày 29/10, tờ People đưa tin thi thể của ngôi sao phim Friends - Matthew Perry - được tìm thấy tại một ngôi nhà ở Los Angeles, California, Mỹ vào ngày thứ 7 (giờ địa phương), hưởng dương 54 tuổi. Anh nổi tiếng toàn cầu với vai Chandler Bing, một nhân vật có tính cách hài hước, châm biếm với những câu thoại được đánh giá là "iconic" (đầy tính biểu tượng, biểu trưng) ảnh hưởng tới văn hóa đại chúng Mỹ.

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, sốc vì cái chết đột ngột của Matthew Perry. Năm 2022, sao nam còn ra mắt cuốn tự truyện Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, kể về quá trình anh tham gia đóng phim và những khó khăn trong cuộc sống của nam diễn viên.

Theo các nhà chức trách, Matthew Perry bị nghi ngờ chết vì đuối nước, do thi thể của Matthew Perry được tìm thấy trong bể sục, không tìm thấy ma túy tại nhà của nam diễn viên. Trước đó, Matthew Perry đã có nhiều năm vật lộn với các cơn nghiện. Nam diễn viên chia sẻ anh từng suýt chết năm 2018 vì nghiện ngập. Matthew Perry từng phải chi 9 triệu USD cho quá trình cai nghiện của mình.

Bên cạnh đó, sức khỏe của chàng Chandler Bing cũng bị kém đi do căn bệnh về đường ruột. Anh bị thủng đường tiêu hóa, dẫn đến ruột già bị viêm loét nghiêm trọng. Nam diễn viên chịu nhiều cơn đau và phải nhập viện 3 tháng để điều trị.

Năm 2021, Matthew Perry được mời đóng một vai trong Don't Look Up - bộ phim quy tụ dàn diễn viên toàn sao, trong đó có Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence... nhưng phải xin rút sau cơn đau khiến tim ngừng đập 5 phút tại bệnh viện.

Matthew Perry sinh năm 1969, là diễn viên truyền hình nổi tiếng tại Mỹ. Anh được yêu thích trên toàn cầu với vai diễn Chandler Bing trong sitcom đình đám Friends. Tác phẩm gồm 10 mùa và anh đồng hành với phim trong tất cả 234 tập. Friends là một biểu tượng trong lịch sử phim truyền hình Mỹ và Chandler Bing luôn được khán giả nhắc đến nhờ những câu thoại ấn tượng.

Ngoài ra, Matthew Perry cũng từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh như Go On, The Odd Couple, 17 Again, Three to Tango...

Những người bạn (tựa gốc tiếng Anh: Friends) là loạt phim truyền hình hài kịch tình huống Mỹ nổi đình đám những năm thập niên 1990 với lượng người xem đạt kỷ lục lúc bấy giờ. Loạt phim chủ yếu xoay quanh đời sống xã hội và tình cảm của một nhóm bạn gồm 6 người tầm lứa tuổi 20 sinh sống và làm việc tại Manhattan, thành phố New York. Phim có sự tham gia của các ngôi sao như Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer.