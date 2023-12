Showbiz 26/12: Nam Thư nhận 50 cái tát từ NSND Kim Xuân

TPO - Nam Thư nhận 50 cái tát từ NSND Kim Xuân trong một phân cảnh đánh ghen ở phim điện ảnh “Quỷ cẩu”. Theo video hậu trường, cô bầm dập nhiều chỗ trên cơ thể, thậm chí khiến đạo diễn lo lắng.

Trên trang cá nhân, Nam Thư chia sẻ video hậu trường cảnh quay cô nhận 50 cái tát từ NSND Kim Xuân trong phim Quỷ cẩu. Theo đó, Nam Thư vào vai Liễu. Cô lén lút qua lại với chồng bà Nga (NSND Kim Xuân thủ vai). Phát hiện sự thật khi chồng đã qua đời, lại thêm thái độ trơ trẽn của Liễu, bà Nga ra tay xử lý tiểu tam ngay trước hương linh người quá cố.

Màn đánh ghen này được xem là một trong những phân đoạn ấn tượng, giúp đẩy cao trào trong phim. Nó cũng thể hiện năng lực diễn xuất của NSND Kim Xuân và Nam Thư. Với 3 góc máy và 6 lần quay, Nam Thư nhận đủ 50 cái tát từ tiền bối. Theo video hậu trường được chia sẻ, Nam Thư xuất hiện nhiều vết bầm đỏ ở cổ, cánh tay và gương mặt sưng vù sau cảnh quay.

“Đây không phải là lần đầu tôi thể hiện dạng vai lẳng lơ hay những cô gái có mưu mô. Nhưng với Liễu, tôi được diễn với chị Kim Xuân. Đó không chỉ là cơ hội để tôi có thể học hỏi mà còn là dịp để tôi thử thách mình trước một cây đa, cây đề. Ban đầu, khi vào cảnh quay, tôi có chút hồi hộp vì không biết mình sẽ ứng diễn với một tiền bối cực kỳ linh hoạt về biểu cảm như chị Kim Xuân ra sao. Thế nhưng, khi bước vào máy quay, mọi thứ diễn ra rất đã. Mọi thứ từ hoàn cảnh, không gian, tâm lý nhân vật đã dẫn dắt chúng tôi. Từ cái nhấn nhá đến ánh mắt đều xuất phát từ sự chân thật bên trong. Khi ấy tôi sợ thật, sợ sự tức giận bùng nổ của người đàn bà đã cố gắng chôn giấu bản thân bao nhiêu năm nay. Và chị Kim Xuân làm tôi có cảm giác mình là một kẻ mang tội”, Nam Thư chia sẻ.

Về phía NSND Kim Xuân, bà có ấn tượng đặc biệt với phân đoạn đánh Nam Thư. Khi hoàn thành cảnh quay, tay nghệ sĩ sưng đỏ. Về việc góp mặt trong dự án, Kim Xuân nói dù biết việc ghi hình sẽ cực nhọc vẫn nhận lời vì tính nhân văn mà tác phẩm muốn truyền tải.

Chị đẹp Lệ Quyên mất bình tĩnh

Video Ninh Dương Lan Ngọc khóc khi đưa ra quyết định cứu chị đẹp trở lại Đạp gió bản Việt nhận gần 10.000 lượt cảm xúc, trong đó có gần 1.000 lượt phẫn nộ, không đồng tình với kết quả Thanh Ngọc, Khổng Tú Quỳnh bị loại.

Dưới phần bình luận, khán giả chú ý nhiều hơn đến kết quả vòng loại Công diễn 3. Người xem cho rằng Lệ Quyên đang được ưu ái, cứ ở đội Lệ Quyên là được an toàn.

Công tâm mà nói, hành trình của Lệ Quyên tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng ổn định, từ giọng hát đến chịu khó tập vũ đạo. Nhưng sự xuất hiện của Lâm Bảo Châu ở các phần thi khiến Lệ Quyên chịu chỉ trích.

Màn đáp trả, giải thích dài dòng của Lệ Quyên sau mỗi tập cũng khiến nữ ca sĩ bị phản ứng. Hay nói đúng hơn, cô mất bình tĩnh, không hợp để chơi game show. (XEM CHI TIẾT)

Á hậu Lê Thục Hiền đột tử tại nhà riêng

HK01 đưa tin chiều 26/12 (giờ địa phương), con trai phát hiện Lê Thục Hiền bất tỉnh tại nhà riêng ở khu dân cư North Point (Hong Kong, Trung Quốc), bên cạnh là bếp than. Cậu bé lập tức báo cảnh sát và cấp cứu. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã qua đời ở tuổi 47 sau khi được đưa đến bệnh viện.

Liên quan đến vấn đề này, chồng cũ của Lê Thục Hiền, diễn viên kiêm võ sĩ Lô Huệ Quang, xác nhận với HK01 vợ cũ đã qua đời.

Tin tức về cái chết của Lê Thục Hiền khiến công chúng bàng hoàng vì tối 25/12, cô vẫn cập nhật Instagram Story hình ảnh và video cùng gia đình thưởng thức tiệc BBQ nhân dịp Giáng sinh. Cô cũng xuất hiện trong bức ảnh selfie cùng thú cưng với thần sắc tươi tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Nam ca sĩ bị rơi xuống hố trên sân khấu

Ngày 25/12, chương trình âm nhạc cuối năm SBS Gayo Daejeon 2023diễn ra ở Incheon (Hàn Quốc). Tại đây, Ten của WayV cùng nhóm nhạc NCT U biểu diễn cùng nhau trên sâu khấu. Anh có màn nhảy solo điệu nghệ trong phần giới thiệu trước khi chuyển sang vũ đạo của ca khúc Baggy Jeans cùng những nam thần tượng khác.

Tuy nhiên, trước khi có những khoảnh khắc bùng nổ trước hàng nghìn khán giả, ngôi sao sinh năm 1996 gặp sự cố “thót tim”. Lúc chạy lên sân khấu hình bát giác để bắt đầu biểu diễn, Ten bị lọt vào hố hình chữ nhật được thiết kế cho bàn nâng (thường dùng cho những màn xuất hiện bất ngờ của nghệ sĩ). Không rõ cú ngã có ảnh hưởng gì đến Ten không, nhưng anh nhanh chóng trở lại và tiếp tục tiết mục. (XEM CHI TIẾT)

5 ngôi sao bị truyền thông chê có cách cư xử kém nhất

Ngày 25/12, trang Sports Kyunghyang đã thực hiện một cuộc khảo sát với 55 phóng viên điện ảnh để tìm ra các ngôi sao có cách cư xử tệ nhất, danh tiếng bết bát cùng 5 diễn viên diễn dở nhất trong năm 2023. Trong đó, các ngôi sao bị giới truyền thông chỉ trích là Hwang Jung Min, Lee Dong Hwi, Song Joong Ki, Park Seo Joon và đạo diễn bộ phim Marrying the Mafia: Returns - Jung Tae Won.

Theo trang Sports Kyunghyang, trong số 55 phóng viên thì đã có 18 người bình chọn cách cư xử của nam diễn viên Hwang Jung Min là không thỏa đáng với lý do anh không tham gia các buổi họp báo giới thiệu tác phẩm trong suốt 5 năm qua. Theo đó, từ tác phẩm Kế Hoạch Bắc Hàn, Hwang Jung Min còn góp mặt trong các phim như Deliver Us From Evil (Linh hồn báo thù), Hostage: Missing Celebrity (Con tin: Ngôi sao mất tích), 12.12: The Day, The Point Men (Đàm phán), song nam diễn viên luôn từ chối tham gia trả lời phỏng vấn của báo giới. (XEM CHI TIẾT)