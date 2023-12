5 ngôi sao bị truyền thông chê có cách cư xử kém nhất

TPO - Song Joong Ki, Park Seo Joon và nhiều ngôi sao khác bị đánh giá là có thái độ ngôi sao, cách trả lời như chọc tức truyền thông.

Ngày 25/12, trang Sports Kyunghyang đã thực hiện một cuộc khảo sát với 55 phóng viên điện ảnh để tìm ra các ngôi sao có cách cư xử tệ nhất, danh tiếng bết bát cùng 5 diễn viên diễn dở nhất trong năm 2023. Trong đó, các ngôi sao bị giới truyền thông chỉ trích là Hwang Jung Min, Lee Dong Hwi, Song Joong Ki, Park Seo Joon và đạo diễn bộ phim Marrying the Mafia: Returns - Jung Tae Won.

Theo trang Sports Kyunghyang, trong số 55 phóng viên thì đã có 18 người bình chọn cách cư xử của nam diễn viên Hwang Jung Min là không thỏa đáng với lý do anh không tham gia các buổi họp báo giới thiệu tác phẩm trong suốt 5 năm qua. Theo đó, từ tác phẩm Kế Hoạch Bắc Hàn, Hwang Jung Min còn góp mặt trong các phim như Deliver Us From Evil (Linh hồn báo thù), Hostage: Missing Celebrity (Con tin: Ngôi sao mất tích), 12.12: The Day, The Point Men (Đàm phán), song nam diễn viên luôn từ chối tham gia trả lời phỏng vấn của báo giới.

Các phóng viên cho rằng việc Hwang Jung Min không tham gia phỏng vấn thể hiện thái độ thiếu tôn trọng với truyền thông, đồng thời thiếu trách nhiệm, đùn đẩy công việc cho đồng nghiệp đóng cùng.

Đạo diễn, nhà sản xuất bộ phim Marrying the Mafia: Returns - Jung Tae Won đứng thứ hai với 14 phiếu bầu từ phóng viên. Theo Sports Kyunghyang, Jung Tae Won từng không muốn tổ chức các buổi chiếu VIP dành cho truyền thông khi bộ phim ra mắt. Ông cho rằng người mua vé thưởng thức bộ phim nên là khán giả, vì vậy không cần biết ý kiến của phóng viên. Đồng thời, Jung Tae Won miêu tả việc phóng viên đánh giá tác phẩm của mình giống như bị bắn. Do đó, Jung Tae Won nhận về sự ghét bỏ của truyền thông Hàn Quốc.

Hai nam diễn viên Song Joong Ki và Lee Dong Hwi cùng nhận được 12 phiếu đánh giá từ các phóng viên. Theo đó, lý do khiến Lee Dong Hwi bị chỉ trích vì nam diễn viên sẽ giữ im lặng và tạo ra không khí lạnh lẽo ngượng ngùng mỗi khi có người nhắc tới bạn gái Jung Ho Yeon và chuyện tình cảm riêng tư của anh.

Cũng trong năm 2023, Song Joong Ki gặp không ít rắc rối với truyền thông vì những câu trả lời gây tranh cãi của mình. Nam diễn viên bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp, hay vặn lại các phóng viên với giọng điệu mỉa mai như "Anh đang viết tiểu thuyết đấy à?". Bên cạnh đó, khi Song Joong Ki nhận phản ứng tiêu cực vì phát ngôn lo lắng công việc sẽ bị ảnh hưởng sau khi kết hôn, Song Joong Ki đổ lỗi cho việc dịch thuật, bóp méo câu trả lời khiến nam diễn viên bị chửi oan.

Nam diễn viên Park Seo Joon cũng bị phóng viên Hàn Quốc chê thiếu chuyên nghiệp khi có thái độ không phù hợp trong buổi hợp báo của phim Địa đàng sụp đổ (Concrete Utopia). Ngoài ra, nhiều phóng viên tố cáo tài tử ngày càng tỏ vẻ ngôi sao cao ngạo, chỉ thân thiện với những đạo diễn, nhà sản xuất có quyền lực.

Nam diễn viên Lee Sun Kyun cũng là đối tượng bị truyền thông Hàn Quốc chỉ trích vì cư xử tệ. Theo đó, nam diễn viên xây dựng hình tượng đẹp, là người chồng yêu thương vợ hết mực, một diễn viên có trách nhiệm. Tuy nhiên, Lee Sun Kyun lại để xảy ra bê bối đến quán giải trí người lớn, ngoại tình, dùng chất gây nghiện.