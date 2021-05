Showbiz 26/5: Thuỷ Tiên lên tiếng về 4,3 tỉ Trấn Thành tuyên bố đã chuyển khoản

TPO - Sau ồn ào "om" hơn 13 tỉ tiền từ thiện của Hoài Linh, cư dân mạng lại bàn tán về nghi vấn Trấn Thành cũng chưa chuyển tiền cứu trợ miền Trung cho Thuỷ Tiên như đã tuyên bố.

Thuỷ Tiên lên tiếng về 4,3 tỉ Trấn Thành tuyên bố đã chuyển khoản

Trả lời riêng cho Báo Người Lao Động về vấn đề này, ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ: "Vì lưu lượng chuyển khoản vào tài khoản của Tiên quá nhiều, 180 tỉ đồng nên Tiên không thể kiểm soát hết được mọi khoản tiền được chuyển đến". Thủy Tiên cũng khẳng định sau khi nghe thông tin râm ran trên mạng, ê-kíp của cô cũng đã đối soát lại từ phía ngân hàng. Tuy nhiên cho đến nay, cô vẫn chưa tìm thấy khoản tiền 4,3 tỉ từ phía nghệ sĩ Trấn Thành vì lưu lượng chuyển tiền quá nhiều. "Ngân hàng có nói để dễ kiểm tra nhất, Tiên cần có ủy nhiệm chi đã chuyển tiền từ phía anh Thành. Nói thật, cũng khó để đối soát vì khoản chi đến nhiều quá" - Thủy Tiên nói. Hiện, phía Trấn Thành chưa lên tiếng về vấn đề này. (Theo Người lao động)

Lương Thu Trang ngã chấn thương đầu trong ‘Hướng dương ngược nắng’

Ê-kíp bộ phim “Hướng dương ngược nắng” mới đây đã tiết lộ một số cảnh hậu trường đáng nhớ của dàn diễn viên. Lương Thu Trang tiết lộ, trong phân đoạn ghi hình cùng Vân Dung (vai bà Diễm Loan) và Đình Tú (vai Trí), cô đã không may gặp phải chấn thương. Cụ thể, đó là tình huống Minh do Thu Trang thủ vai bị ngất, cậu em Trí đã hớt hải bế chị đưa ra xe cứu thương. Trong quá trình đó, Đình Tú không may vấp ngã khiến Lương Thu Trang đập đầu xuống đất, choáng váng mất một 15 phút mới tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

Phi Nhung đau lòng khi không biết con gái mắc COVID-19 tại Mỹ

Chia sẻ hình ảnh các bác sĩ, y tá ở Việt Nam chống dịch, Phi Nhung thổ lộ, cô không cầm được nước mắt. Bởi con gái cô là Wendy, làm y tá tại Mỹ và từng mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Hoài Linh hai lần xạ trị, phải uống hormon hằng ngày

Sau cuộc phẫu thuật căn bệnh u ác tuyến giáp ở Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, 5 tháng nay Hoài Linh đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy xạ trị và theo dõi sức khoẻ tại đây. Trước đó như Tiền Phong đưa tin, ngày 22/9/2020 sau khi phát hiện bất thường ở tuyến giáp, anh được người thân đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thăm khám. (XEM CHI TIẾT)

Chi Bảo bị phản ứng khi khuyên mọi người 'chậm lại trước khi lên án'

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Chi Bảo vừa đăng tải bài viết khá dài nêu quan điểm của anh về vấn đề nghệ sĩ làm từ thiện đang nổi cộm thời gian gần đây. (XEM CHI TIẾT)

Mr Đàm tuyên bố vĩnh viễn không kêu gọi đóng góp, lý do chưa xong 15 căn nhà hỗ trợ

Giải trình số tiền từng kêu gọi quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố thu hồi lại số tài khoản từ thiện và vĩnh viễn ngưng kêu gọi đóng góp. (XEM CHI TIẾT)

Ngôi sao nhạc cổ điển Trung Quốc nhảy lầu tự tử

Tống Hiểu Thần là một nghệ sĩ violin chuyên nghiệp trong dàn nhạc giao hưởng Thượng Hải, được coi là ngôi sao trong giới âm nhạc cổ điển của Trung Quốc. Cô từng được giao vị trí bè trưởng bộ dây – người quan trọng thứ hai sau nhạc trưởng với con đường thăng tiến nhanh chóng và vững chắc. (XEM CHI TIẾT)