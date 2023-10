Showbiz 23/10: Doanh thu ‘Đất rừng phương Nam’ đạt 100 tỷ đồng

TPO - Chiều 23/10, bộ phim “Đất rừng phương Nam” đã cán mốc 100 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp. Đây là con số nhiều phim Việt mơ ước nhưng lại là bước “thụt lùi” của Trấn Thành khi thua xa doanh thu “Nhà bà Nữ” và “Bố già”.

Theo số liệu của Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập), doanh thu bộ phim Đất rừng phương Nam đã cán mốc 100 tỷ đồng vào chiều 23/10.

Đất rừng phương Nam bắt đầu ra rạp từ 13/10 với 1.600 suất chiếu sớm trong 3 ngày cuối tuần, đạt doanh thu gần 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, càng về sau, bộ phim giảm nhiệt, không đạt doanh thu như kỳ vọng dù vẫn có suất chiếu kỷ lục.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam, cho biết phim có tỷ lệ lắp đầy rạp thấp, có thể những lùm xùm cũng ảnh hưởng nhất định tới doanh số. "Về bản chất, ngay từ đầu, chúng tôi không mong đợi bộ phim bùng nổ như hai tác phẩm của Trấn Thành gần đây là Nhà bà Nữ và Bố già", ông Nguyễn Khánh Dương nói.

"So sánh với tác phẩm khác của Trấn Thành, Đất rừng phương Nam có tỷ lệ lấp đầy bằng 1/2 Bố già, dẫn tới doanh số sau tuần đầu cũng chỉ bằng một nửa Bố già. So với tác phẩm gây sốt phòng vé cùng kỳ năm ngoái là Bỗng dưng trúng số, Đất rừng phương Nam cũng có tỷ lệ lấp đầy thấp hơn", ông Dương nói.

Trước đó, bộ phim Nhà bà Nữ - phim Tết 2023 do Trấn Thành sản xuất và đóng chính chỉ cần 4 ngày để thu về 110 tỷ đồng. Trong khi phim Bố già cũng cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu chỉ sau 4 ngày chiếu sớm.

Gỡ video Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu chạy xe máy

Sáng 23/10, Công ty TNHH MTV Dat Bike Vietnam (Công ty Dat Bike Vietnam), đơn vị dàn dựng clip quảng cáo ra mắt sản phẩm xe máy điện mới có hình ảnh hai nghệ sĩ biểu diễn xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã có thông báo gửi các cơ quan truyền thông.

Theo thông báo, dựa trên ý tưởng "Sản phẩm Việt tôn vinh thành tựu Việt", ê-kíp thực hiện clip đã tái hiện lại màn biểu diễn xiếc tạo nên dấu ấn sự nghiệp của cặp nghệ sĩ Việt.

Tuy nhiên, sau khi clip quảng cáo ra mắt, công ty đã nhận được nhiều phản hồi từ dư luận và nhận thấy hình ảnh khi bị cắt khỏi đoạn phim bị hiểu sai.

Theo hãng xe, điều này đã đi ngược lại với mục đích ban đầu là truyền đi thông điệp về tinh thần kiên trì, bền bỉ theo đuổi thành công. Vì vậy, công ty đã tạm gỡ bỏ đoạn phim Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu lái xe trên các kênh truyền thông để điều chỉnh lại.

Triệu Vy không đến lễ tang bố chồng

Ngày 21/10, QQ đưa tin cha chồng của Triệu Vy là ông Huỳnh Hiếu Thành qua đời và được tổ chức tang lễ tại quê nhà. Triệu Vy và ông xã doanh nhân Huỳnh Hữu Long không xuất hiện với lý do sợ bị mọi người để ý, làm ảnh hưởng tới tang lễ.

Theo người dân đến tang lễ, Huỳnh Hữu Long có 4 anh chị em, chồng Triệu Vy đã gửi 500.000 NDT (hơn 68.000 USD) về quê, nhờ họ hàng tổ chức đám hiếu cho cha được long trọng. QQ cho biết đám tang được tổ chức rầm rộ với nhiều nghệ sĩ lên biểu diễn, nhảy múa, hát hý khúc, bắn pháo hoa. Một số khán giả cho rằng hành động này không nghiêm trang, tuy nhiên người dân giải thích đây là phong tục tập quán ở quê hương họ, cho thấy đám tang là hỷ tang, muốn người chết được đưa tiễn trong không khí vui mừng.

David Beckham không chỉ ngoại tình với một người

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với The Mail on Sunday ngày 22/10, Rebecca Loos không chỉ kể về chuyện tình cảm ngắn ngủi giữa cô và David Beckham vào 20 năm trước, mà còn tiết lộ từng bắt gặp anh ở riêng trong phòng với người mẫu Tây Ban Nha.

Rebecca nhớ đó là ngày 22/9/2003, cô cùng các đồng nghiệp phấn khích khi được mời đến nhà huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo Nazário ở phía bắc Madrid (Tât Ban Nha) dự tiệc sinh nhật. “Có đồ ăn tuyệt vời, ban nhạc samba đến từ Brazil và rượu sâm panh chảy tràn”, cô kể.

Vợ bán nhà vì Ảnh đế Hàn Quốc bị điều tra

Ngày 23/10, Naver đưa tin nam diễn viên Hàn Quốc Lee Sun Kyun gây chấn động khi thừa nhận đang phải chịu sự điều tra của cảnh sát về việc sử dụng ma túy. Hiện tại, vụ việc của Lee Sun Kyun vẫn chưa có kết luận chính xác nhưng nam diễn viên và gia đình đã phải chịu những hậu quả lớn.

Theo Naver, Lee Sun Kyun đã bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án phim bom tấn No way out. Vì scandal của tài tử Parasite, đoàn phim đã phải hoãn lại hai tuần để khớp với lịch quay mới. Trước đó, No way out được đánh giá là dự án gây chú ý cao với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như tài tử Đài Loan, Trung Quốc Hứa Quang Hán, Lee Kwang Soo, Kim Mu Yeol, Yoo Jae Myung.

Trong khi đó, vợ của Lee Sun Kyun, nữ diễn viên Jeon Hye Jin biết việc chồng sử dụng ma túy và những rắc rối mà nam diễn viên gặp phải. Do đó, hồi tháng 5, cô đã bán lỗ một bất động sản chỉ sau một năm. Trước đó, nữ diễn viên phải chịu tiền thuế mua nhà, chi phí sửa chữa nhưng cô vẫn chấp nhận bán tháo căn nhà trước khi chồng xảy ra bê bối.