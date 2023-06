Showbiz 21/6: Minh Hằng khoe bụng bầu, ngầm tiết lộ giới tính con đầu lòng

TPO - Minh Hương "Nhật ký Vàng Anh" trở thành BTV, Thượng úy Công an sau 17 năm, cảnh sex đáng sợ nhất trong phim có Jennie (BlackPink)... là những tin tức đáng chú ý ngày 21/6.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng tiếp tục chia sẻ về ngày đặc biệt của mình cách đây một năm. Đến nay, cô cùng chồng bước sang hành trình mới, làm cha mẹ. Nữ ca sĩ tổ chức tiệc kỷ niệm cùng gia đình, chọn trang phục màu trắng làm chủ đạo.

"Một năm đã trôi qua và em luôn được cười thả ga thế này. Năm nay lại có thêm món quà to bự để ngày kỷ niệm nhân đôi niềm vui" – Minh Hằng trải lòng.

Nhiều khán giả suy đoán bữa tiệc tiết lộ giới tính bé đầu lòng của ca sĩ bởi cô và chồng cầm thiết bị tạo khói xanh. Theo một số quốc gia, đặc biệt ở Mỹ, những bữa tiệc tiết lộ giới tính là cách để các ông bố, bà mẹ tương lai biết được đứa trẻ sắp chào đời của họ là con gái hay con trai. Hai màu chủ đạo là xanh và hồng, xanh tượng trưng cho bé trai, hồng cho bé gái. Tuy nhiên, Minh Hằng chưa lên tiếng hé lộ.

Khoảng thời gian này, nữ diễn viên Bẫy ngọt ngào tập trung dưỡng thai. Cô ít tham gia hoạt động showbiz.

Ngày 4/3, diễn viên Bẫy ngọt ngào xác nhận mang thai con đầu lòng với chồng doanh nhân nhờ phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Theo cô, đó là hành trình đầy bỡ ngỡ, hoang mang nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Nam chính "The Idol" phản hồi về cảnh nóng tranh cãi

Bộ phim The Idol do HBO sản xuất không chỉ bị chê về nội dung “rác” mà diễn xuất của dàn diễn viên cũng nhận phản hồi tệ hại từ phía công chúng. Nam chính – thủ lĩnh giáo phái, chủ hộp đen - do Abel Tesfaye (The Weeknd) thủ vai, ca sĩ vấp phải lời phê bình và chỉ trích gay gắt vì diễn xuất mờ nhạt, những gì người ta thấy ở anh là những lời thoại 18+ thô thiển.

Ngoài ra, Abel Tesfaye bị chỉ trích bởi các cáo buộc về việc coi thường phụ nữ, tính nam độc hại trong các tác phẩm đã phát hành trước đây của anh. Bộ phim The Idol cũng không phải ngoại lệ. Các ấn phẩm nổi tiếng như Vanity Fair, The Hollywood Reporter và Rolling Stone đã không ngại bày tỏ sự thất vọng, góp phần làm xấu đi hình ảnh của bộ phim trước công chúng.

Trong tập gần đây nhất, clip nhân vật của Tesfaye đe dọa nam nhân viên trong cảnh mua sắm đã trở thành chủ đề nóng của cư dân mạng, làm dấy lên làn sóng chỉ trích. Đoạn video được chia sẻ trên diễn đàn nổi tiếng của Hàn Quốc TheQoo và lan truyền nhanh chóng, thu hút hơn 78.000 lượt xem và 300 bình luận.

Một số cư dân mạng Hàn Quốc chê bai năng lực diễn xuất của Tesfaye. Những bình luận như "Tôi thực sự không thể nghe các bài hát của The Weeknd nữa" phổ biến. Một khán giả cho rằng bộ phim có thể vớt vát nếu phát hành cùng lúc 6 tập. “Họ sẽ ít bị chế giễu hơn nếu họ tung ra tất cả cùng một lúc.. Tuần nào cũng bị đem ra làm trò cười” – khán giả viết.

Nói về nhân vật Tedros do anh đóng, nam ca sĩ khẳng định với GQ sự "ghê tởm" là hợp lý bởi đây là chủ đích của nhà sản xuất và đạo diễn hướng đến.

"Anh ta cần làm điều đó hoặc anh ta chẳng có gì cả và trở về là kẻ thảm hại. Jocelyn là điểm số lớn nhất mà anh ta từng có. Anh ta giống kẻ thất bại vậy" - Abel Tesfaye nói về cảnh nóng chủ đích trong phim.

Minh Hương 'Nhật ký Vàng Anh' trở thành BTV, Thượng úy Công an sau 17 năm

Từ sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Minh Hương hướng sang đóng phim và nổi tiếng khi vào vai chính seri phim Nhật ký Vàng Anh (phần một). Nữ diễn viên sinh năm 1986 từng góp mặt trong một số bộ phim khác như Zippo, Mù tạt và em, Lời ru mùa đông, Tình yêu không hẹn trước… và bất ngờ rẽ sang trở thành MC/BTV truyền hình.

Hiện Minh Hương là MC, BTV của kênh truyền hình ANTV. Cô cho rằng nghề chọn người, ngã rẽ đưa cô đến với nghề báo và đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Nam ca sĩ giả mắc ung thư qua đời

Ngày 21/6, AllKpop trích dẫn thông báo từ nhà chức trách Hàn Quốc đưa tin Choi Sung Bong được tìm thấy qua đời ở tuổi 33 tại nhà riêng ở Seoul.

Cảnh sát hiện điều tra nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, người ta tin rằng nam ca sĩ tự tử do trước đó anh đăng "thông điệp cuối cùng" trên kênh YouTube cá nhân.

Cảnh sex đáng sợ nhất trong phim có Jennie (BlackPink)

Không cuốn hút về mặt nội dung, The Idol vẫn là phim truyền hình được bàn luận nhiều nhất hiện nay để “mổ xẻ” những phân đoạn 18+. Ngày 18/6, tập 3, có tựa đề Daybreak, tiếp tục mang đến cho khán giả những trải nghiệm tình dục “khó đỡ”. Gây tranh cãi nhất là Jocelyn (Lily-Rose Depp) và Tedros (The Weeknd) quấn lấy nhau trong phòng thay đồ.

Dù ở nơi công cộng và Jocelyn là người của công chúng, cặp tình nhân không hề tiết chế bản thân. Những tiếng động mạnh bạo mà họ phát ra khiến người xem cũng phải e ngại. Sau đó, khi ngôi sao nhạc pop bước ra ngoài, ông chủ quán bar vẫn không hề kìm nén tiếng kêu.