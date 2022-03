Showbiz 21/3: Lý do Kanye West bị cấm biểu diễn tại Grammy

TPO - Đại diện của Kanye West chính thức ra thông báo về việc nam rapper không được phép biểu diễn tại Grammys 2022.

Lý do Kanye West bị cấm biểu diễn tại Grammy

Người đại diện cho biết lệnh cấm là do "hành vi trực tuyến" của Kanye West. Trước đó, Học viện ghi âm và CBS đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận về thông tin này. Kanye được đề cử 5 giải Grammy 2022. Trong những lý do được đưa ra, lý do được cho là hợp lý hơn cả là việc rapper này thiếu kiểm soát về phát ngôn. Vì thế, việc Kanye West xuất hiện trên truyền hình trực tiếp sẽ là một đề xuất cực kỳ rủi ro. Theo báo cáo của Variety, một số lý do đã được nêu ra là Kanye West có thể sử dụng sân khấu lễ trao giải Grammy để tiếp tục quấy rối trực tuyến Pete Davidson - bạn trai mới Kim Kardashian (vợ cũ của Kanye). Ngoài ra, một sự lo ngại nữa là Kanye có thể sử dụng một nền tảng lớn như vậy không phải là phục vụ bản thân mà là những mục đích không ai lường trước được... Tất cả những lý do trên được cho là đã khiến Học viện đưa ra lệnh cấm Kanye biểu diễn tại lễ trao giải Grammy. (Theo Công lý)

Vĩnh biệt đại thụ âm nhạc Hồng Đăng

Theo thông tin từ gia đình, nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời 5h57 ngày 21/3 tại Bệnh viện Hữu Nghị do tuổi già sức yếu. Nhạc sĩ Hồng Đăng sinh năm 1936, quê gốc Yên Thành, Nghệ An, sau ra Hà Nội và học khoa sáng tác Trường Âm nhạc Việt Nam khóa I năm 1956. Nhạc sỹ Hồng Đăng sáng tác hơn 700 tác phẩm gồm ca khúc, hợp xướng, ca cảnh, khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu. Ông viết nhiều tác phẩm quy mô từ rất sớm, trong đó có Lửa rực cháy (phỏng thơ Tố Hữu). (XEM CHI TIẾT)

Biên kịch gạo cội Hoàng Tích Chỉ ‘Em bé Hà Nội’ qua đời

Theo thông tin từ gia đình, nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ qua đời tối 20/3 tại Bệnh viện Hữu nghị. Vài năm cuối đời, ông phải chống chọi với một số bệnh như phổi, huyết áp cao. Nhà biên kịch Hoàng Tích Chỉ sinh năm 1932 tại Bắc Ninh, anh cả Hoàng Tích Chu là nhà báo, anh thứ hai là họa sĩ Hoàng Tích Chù, anh thứ ba là nhà viết kịch Hoàng Tích Linh. Trong số bốn người con của ông, nhà quay phim Hoàng Tích Thiện có tiếng trong nghề, đang công tác tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). (XEM CHI TIẾT)

Hé lộ cái kết bất ngờ của 'Lối về miền hoa'

Lối về miền hoa – bộ phim đề tài nông thôn thanh xuân tươi mới đang dần đi đến phần kết. Phim sẽ kết thúc ở tập 24. Theo tiết lộ của dàn diễn viên trên chương trình VTV Kết nối, những tập gần cuối sẽ ngày càng thú vị. Nam chính Trọng Lân (vai Lợi) cho hay: “Nhân vật Lợi sẽ gặp một số biến cố về gia đình, công việc, làm cho nhân vật phải thay đổi tư duy, trưởng thành hơn”. Diễn viên Anh Đào (vai Thanh) bật mí cho khán giả: “Khán giả sẽ được thay đổi góc nhìn về cảnh kết. Không còn cảnh làng quê đơn thuần nữa mà ê-kíp sẽ đưa khán giả đến một nơi lãng mạn, thanh bình, có sông, có núi, có nước, có biển”. (XEM CHI TIẾT)

NSƯT Quang Thắng và Vân Dung tiếp tục hội ngộ trong phim mới

"Về chung một nhà" là dự án phim truyền hình mới của VFC. Hiện bộ phim vẫn đang trong quá trình sản xuất và dự kiến phát sóng vào tháng 4 năm nay. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc như: Quỳnh Nga, Chí Nhân, Lã Thanh Huyền, Việt Anh... Mới đây, một nghệ sĩ nữa được tiết lộ sẽ tham gia "Về chung một nhà" đó là NSƯT Quang Thắng. Trên trang cá nhân Facebook, dàn diễn viên cũng liên tục chia sẻ hình ảnh có sự góp mặt của nam nghệ sĩ. (XEM CHI TIẾT)

Lan Ngọc bức xúc khi bị đồn hẹn hò Jack, bất ngờ tiết lộ danh tính 'bạn trai lâu năm'

Nhiều trang tin sáng 21/3 bất ngờ đăng tải tin đồn một nam ca sĩ trẻ đang hẹn hò một diễn viên đàn chị. Các thông tin đưa ra mô tả đây là nam ca sĩ có nhiều bản hit trăm triệu lượt xem, fandom hùng hậu. Phía đàng gái là “ngọc nữ màn ảnh”, từng tham gia cuộc thi nhảy cách đây 7 năm. Cả hai đã hẹn hò được một thời gian và nữ diễn viên không quan tâm đến scandal tình ái của bạn trai. Vì sự trùng hợp này, Ninh Dương Lan Ngọc và Jack bị cư dân mạng réo gọi tên. (XEM CHI TIẾT)

Hailey Bieber ‘thả rông’ sexy cùng chồng ăn tối với Kendall Jenner và bạn trai

Tối Chủ nhật (20/3, giờ địa phương), vợ chồng Hailey và Justin Bieber được nhìn thấy đi ăn tối cùng Kendall Jenner và bạn trai cô, cầu thủ bóng rổ Devin Booker, tại nhà hàng Ý ở Santa Monica, California, Mỹ. Hailey quyến rũ, sang trọng trong chiếc váy hai dây đen bó sát theo mốt "không nội y". Cô trông tươi tỉnh, khoẻ mạnh sau hai tuần kể từ khi phải nhập viện do tụ máu não. (XEM CHI TIẾT)